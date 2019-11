“El voto a Unidas Podemos es el único voto útil si queremos que los derechos sociales se cumplan”

Domingo, 3 de noviembre de 2019

Isabel Muñoz afronta unas nuevas elecciones generales como candidata de Unidas Podemos al Congreso por Salamanca. A pesar de anunciar que dejaba la primera línea de la política, “la indignación” y también la “responsabilidad” le han hecho dar un nuevo paso al frente porque considera que en estos momentos su partido “es más necesario que nunca” y también las 289 medidas que presentan y que tienen como fin último asegurar a las personas una vida digna.

Tras los resultados de las elecciones de abril anunció que dejaba la primera línea de la política, pero vuelve a ser la candidata al Congreso por Salamanca.

Es cierto que decidí apartarme, pero cuando empecé a ver lo que estaba pasando con las negociaciones cada vez me sentía más indignada, y la indignación me dio fuerzas para seguir luchando, porque se ha visto que el PSOE no tenía ningunas ganas de negociar un gobierno de coalición. Desde esa indignación y desde la responsabilidad me presento porque entiendo que no podemos consentir, si de verdad vivimos en democracia, que las oligarquías financieras decidan quién puede gobernar en España y quién no, y me produce dolor e indignación que un presidente que se postula como socialista, aunque de socialista solo tiene el nombre, sucumba a esas presiones. Lo que me ha quedado claro es que el PSOE cuando está en la oposición y quiere ganar votos es un partido de izquierdas, pero cuando ve que puede arañar poder ya no lo es.

¿Cómo se presentan estas nuevas elecciones para Unidas Podemos?

Las afrontamos con mucha ilusión, con mucha fuerza y, sobre todo, con una gran dosis de responsabilidad, porque para nosotros las personas son lo primero. Salimos a ganar, pero si no es así y la ciudadanía nos pone con sus votos en una situación parecida a la de las elecciones del 28 de abril, nosotros seguiremos dispuestos a participar en un gobierno de coalición de manera proporcional a los votos que hayamos obtenido. Y esto no va de sillones, como desde el PSOE han querido hacerle creer a la ciudadanía, esto va de competencias.

Podemos ha venido para quedarse, pese a todos “los esfuerzos” que se han estado haciendo desde las cloacas del Estado para acabar con nuestra formación, elaborando informes falsos contra Pablo Iglesias, y desde las oligarquías financieras presionando para que los representantes políticos de casi cuatro millones de españoles no puedan gobernar. Estos hechos, de una enorme gravedad y ante los que la ciudadanía debería rebelarse, denotan un gran déficit democrático en nuestro país.

¿Por qué hay que votar a Unidas Podemos?

Porque ahora mismo el voto a Unidas Podemos es el único voto útil, el voto que asegura mejorar la vida de la mayoría y que se cumplan los derechos constitucionales en materia de social, como que la riqueza del país esté subordinada al interés general, o que los españoles tengan un salario, unas pensiones y una vivienda que les permitan vivir dignamente, o que se eliminen los privilegios a los más ricos y paguen más los que más tienen, o que los servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales sean más fuertes y enteramente públicos…

En el gobierno a “la portuguesa” que en España ya hemos tenido después de la moción de censura que el PSOE ganó fundamentalmente por nuestro apoyo, comprobamos que los socialistas no estaban dispuestos a acometer muchas de las reformas que habían pactado con nosotros, como por ejemplo la intervención en el mercado de los alquileres, o la derogación de las reformas laborales…

Yo pediría a las personas que no se queden en casa, que vayan a votar y que sean conscientes de que a quién dan el voto, que piensen que tanto los nuevos partidos como los partidos del bipartidismo –que han tenido más de 40 años para hacer muchas de las reformas que ahora propugnan y encima modificaron con nocturnidad y alevosía el artículo 135 de la Constitución, anteponiendo el pago a los bancos al bienestar de las personas – bendicen las políticas neoliberales, es decir las personas sometidas al “todo vale para ganar más dinero”.

¿Los conflictos internos han pasado factura al partido?

Uno de los mayores problemas que hemos tenido es que crecimos muy rápido. Sin tener una estructura de partido creada, nos vimos en las instituciones y tuvimos que hacer, al mismo tiempo, política, yo creo que con mucho nivel, y crear estructuras internas de funcionamiento. Además, Podemos no era (ni es), un partido al uso, era más un instrumento para conseguir el cambio que España necesitaba, con un funcionamiento horizontal, donde todo el mundo puede opinar, algo realmente muy bueno pero difícil de articular. Por otro lado, las confluencias con otros partidos, aunque han sido fructíferas y necesarias no han estado exentas de problemas. A mí personalmente, aunque respeto todas las decisiones, me duele ver como algunos partidos y algunas personas se han servido de Podemos y luego si te he visto no me acuerdo… También, por qué no decirlo, se han cometido muchos errores y posiblemente se seguirán cometiendo, lo importante, sin embargo, es aprender de esos errores y tener bien presente que ahora somos más necesarios que nunca.

Concurren a las elecciones generales con un programa electoral que apuesta por las personas.

Una de las cosas de las que me siento más orgullosa es que nuestro programa electoral ponga por delante a las personas y haya tenido a la Constitución Española como libro de cabecera. El artículo 128 dice que la riqueza de España estará subordinada al interés general. Cómo es posible entonces que Iberdrola nos pueda poner el recibo de la luz por las nubes. Por eso, para liberarnos de las oligarquías energéticas, si llegamos al Gobierno crearemos una empresa pública de energía. Es necesario, además, intervenir el mercado del alquiler y crear un parque de viviendas públicas. Subir el salario mínimo a 1.200 euros y poner una renta mínima de 600 euros para que la gente pueda vivir dignamente, que aumente según los miembros de la unidad familiar. Blindar por ley la actualización de las pensiones al IPC real y derogar ese factor mal llamado de sostenibilidad que hace que los pensionistas pierdan la capacidad adquisitiva. Hay que alcanzar los 1.080 euros. El sistema fiscal tiene que ser redistributivo, justo: que paguen más los que más tienen…

¿Qué otras propuestas destacaría de su programa?

Derogar las reformas laborales, limitar los contratos temporales y potenciar los indefinidos. Jornada laboral de 34 horas para que haya de verdad conciliación familiar. Acabar con los falsos autónomos y que los autónomos de verdad paguen según facturen, no por módulos. Prohibir que los bancos y el ICO financien a los partidos en las campañas electorales. Dentista público y gratuito. Universidad pública gratuita y educación de 0 a 3 años gratuita. Recuperar el rescate bancario y creación de una banca pública (Bankia, por ejemplo). Impuesto a las grandes fortunas e impuesto a las transacciones financieras. Recuperar las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia Católica. En fin, son 289 medidas que tienen como fin último asegurar a las personas una vida digna.

¿Qué hará Unidas Podemos para fomentar el empleo?

Tenemos en nuestro programa tres ejes fundamentales para crear empleo que suponen una revolución productiva a través de un horizonte verde, es decir hacer una transición ecológica a las energías renovables justa y responsable, se pueden crear muchos puestos de trabajo. También desde un horizonte morado, feminista y de los cuidados, y desde un horizonte digital, porque hay que abordar las altas tecnologías y para ello tenemos un potencial humano muy poderoso que estamos dejando marchar de nuestra Comunidad y de nuestro país porque aquí no hay oportunidades. Implantando la educación gratuita de 0 a 3 años se crearían 100.000 puestos de trabajo… Y en torno a la Cultura y al Patrimonio Histórico muchos nichos de empleo que no se están potenciando.

La despoblación es uno de los graves problemas de la provincia de Salamanca.

A Unidas Podemos la España vaciada nos preocupa enormemente por eso en nuestro programa se recogen medidas específicas para frenar esta dolorosa situación y ayudar a fijar población en el mundo rural. No olvidemos la gran extensión de nuestra Comunidad Autónoma. Hay que lograr que la banda ancha llegue a todos los rincones y desarrollar una economía de los cuidados y de la transición ecológica. Hay que fijar por ley un precio justo para los productos de los agricultores y ganaderos, porque no podemos consentir su empobrecimiento y alejar de nuestro territorio todos aquellos proyectos que acaben con la economía tradicional, como los proyectos especulativos mineros. Hay que potenciar también los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y servicios sociales. Con una población tan envejecida como la nuestra y con numerosas patologías crónicas, el médico tiene que hacer visitas a domicilio. Pensemos que si no hay servicios la gente joven no se puede quedar a vivir en los pueblos. También es imprescindible tener unas buenas comunicaciones, que se asegure el transporte a todos los pueblos y que el tren, el Ruta de la Plata que eliminaron los socialistas, sea de nuevo el eje vertebrador del oeste peninsular.

¿Qué balance hace de trabajo como procuradora en las Cortes de Castilla y León?

Han sido cuatro años de un trabajo durísimo pero muy enriquecedor, en los que hemos visto de cerca los efectos negativos del bipartidismo y del clientelismo de muchos años de mayorías absolutas, en Castilla y León del Partido Popular… Sin duda, nuestra irrupción fue el soplo de aire fresco que las Cortes de Castilla y León necesitaban. Vimos que tanto el Partido Popular como PSOE se pusieron las pilas… También desde el primer momento comprobamos que Ciudadanos, con sus políticas neoliberales, iba a ser la muleta del Partido Popular. Sin duda, de lo que más he aprendido es de escuchar a las personas y dar voz a sus problemas. Creo que este ha sido nuestro mejor trabajo. Me siento muy orgullosa de que aún haya personas que me sigan llamando, aunque saben que ya no soy procuradora, para transmitirme sus problemas…

¿Seguirá en el partido tras las elecciones del 10N?

Como antes he dicho, creo que ahora somos más necesarios que nunca, pensemos que los economistas nos están anunciando una desaceleración, por lo que yo seguiré trabajando en Podemos. Otra cosa es estar en primera línea, en las instituciones, quiero decir… Mi intención era y es disfrutar de mi jubilación pero ya no vuelvo a decir “nunca jamás…” Demos tiempo al tiempo.