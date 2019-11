Errejón: "Los dirigentes que no sean capaces de producir un gobierno deben dar un paso atrás"

Sábado, 2 de noviembre de 2019

El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha defendido este sábado que "los dirigentes que no sean capaces de producir un gobierno deben dar un paso atrás", una petición que se ha "comprometido" a cumplir si tras las elecciones generales no se desbloquea la investidura para un gobierno "progresista" y que pide que el resto de candidatos contesten el próximo lunes en el debate electoral.

Errejón se ha manifestado e estos términos durante un acto de campaña de València junto al cabeza de lista por Valencia, Joan Baldoví; la cabeza de lista por Castellón, Marta Sorlí; el número uno por Alicante, Ignasi Candela; la número tres al Congreso por Madrid, Inés Sabanés; y los coportavoces de Compromís Joan Rió, Mónica Oltra y Giuseppe Grezzi.

"Si de estas elecciones no sale un gobierno progresista al servicio de la gente, ¿no creéis que a lo mejor todos los que no hayamos sido capaces tenemos que dar un paso atrás y no volver a presentarnos?", ha planteado el dirigente de Más País, antes de subrayar que se trata de un "compromiso" que "espera" que suscriban "los demás".

Según ha defendido, "los dirigentes de los partidos pueden aguantar" pero quienes "no pueden aguantar la repetición electoral son las familias trabajadoras españolas". "Si no hacemos nuestro trabajo, si no estamos a la altura, yo creo que todos deberíamos dar un paso atrás y dejar paso a gente que sepa. Ahí está mi compromiso, espero que recojan el guante", ha señalado.

Errejón ha lamentado que Más País no esté invitado a los debates electorales y ha destacado los "muchos 'zascas' y gracietas" que hubo, para recalcar que "al PP no hay que darle zascas, hay que mandarle a la oposición". "Y a los señoritos de Vox no hay que darles 'zascas', lo que hay que hacer es no regalarles segundas oportunidades". "Los 'zascas' y las ocurrencias están bien pero no pagan la dependencia", ha apostillado.

También sobre el debate, ha criticado que el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, se "riera" mientras Irene Montero hablaba sobre los desaparecidos del franquismo. "De nuestros muertos no se ríe nadie", ha subrayado, antes de aseverar que "mientras nuestras abuelas y abuelos estaban defendiendo la democracia y libertad", "su abuelo estaba firmando sentencias de muerte para las 13 Rosas".

"Actuación de Pimpinela”

El líder de Más País ha defendido que esta campaña "no puede ser una campaña para repetir la actuación de Pimpinela entre (el presidente el funciones) Pedro Sánchez y (el candidato de Unidas Podemos) Pablo Iglesias", y ha advertido que "si repiten el mismo camino repetirán los mismos resultados". Ha valorado que en las negociaciones para la investidura Pablo Iglesias fue "honesto" con sus peticiones, que no comparte, y ha pedido "la misma honestidad a Sánchez".

"Estamos en estas elecciones para que esto no se vuelva a repetir", ha apuntado Errejón, para advertir que "las derechas cuando tienen mayoría pactan". Ha apelado por tanto a la "política útil" que "es la política que hace pequeños cambios", "tiene un horizonte de transformación muy claro" y "no pierde tiempo en darse golpes en el pecho". Podemos hacer algo mucho más radical que proclamar, la política que es capaz de demostrar que nosotros podemos hacer políticas de manera eficaz, sostenible, al servicio de la gente", ha agregado.

Además, ha expresado que "viene una crisis", por lo que "hay que parar la mano de los recortes, fortalecer el mercado interno y reconstruir el estado de bienestar". "Ahora es cuando más necesitamos un gobierno valiente".

Errejón ha remarcado que Más País y Compromís han dado "un paso adelante porque no se les puede dejar a solas"". "La última, solos nos llevaron a repetición electoral, que es una lotería para PP y Vox", ha manifestado, para abogar por "seriedad de compromiso para garantizar que la mayoría progresista se convierta en políticas para seguridad de la gente".

En clave valenciana, se ha referido a la presentación de los Presupuestos de la Generalitat para 2020, "en los que están reflejados todos los dineros que la administración española aún tiene que pagar a los valencianos" y que se hicieron públicos "el mismo día en que el Gobierno presentó que nos gastaremos 1.300 millones en el rescate del Castor". "Necesitamos un gobierno al servicio de las personas", ha reivindicado.

Bajo esta última premisa, ha resaltado que la coportavoz de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, es para el "una referencia" sobre "todo por lo que vale la pena hacer política" y que ella le ha enseñado "la política útil", al tiempo que ha indicado que será un "orgullo" compartir grupo con Joan Baldoví.

"Juntos vamos a tener un grupo parlamentario importante, desbloquear y conseguir un gobierno progresista", como también "inaugurar una temporada política nueva". Finalmente, ha citado al poeta Vicent Andrés Estellés para afirmar: "No hi havia a València dos amants com nosaltres" (No había en València dos amantes como nosotros).