Nuevos horarios de misas en Salamanca

Viernes, 1 de noviembre de 2019

La Diócesis de Salamanca publica los nuevos horarios de misas en toda la ciudad

La Diócesis de Salamanca ha publicado los nuevos horarios de misas para todas las parroquias de la ciudad en la temporada 2019-2020. Los horarios varían según el día de la semana, si es festivo y según cada una de las parroquias. Las misas más tempranas tendrán lugar entre semana a las 07:50 horas, mientras que las más tardías se celebran a las 21:00 horas en varios templos.

HORARIO DE MISAS 2019-2020

DOMINGOS Y FESTIVOS

MAÑANA

08:00 h. Monasterio del Corpus Christi (Ronda del Corpus).

09:00 h. Cristo Rey. Mª Auxiliadora. Milagro San José. Salesianos (Pizarrales). San Esteban (Dominicos). San Juan de Mata. Siervas de María (C/ Rúa Mayor, 41).

09:30 h. Dominicas ‘Dueñas’. San Marcos.

10:00 h.Hospital de la Santísima Trinidad. Jesús Obrero. María Auxiliadora. Ntra. Sra. de los Dolores. Oblatas de Cristo Sacerdote (Avda. de los Maristas). Sancti Spiritus. San Isidro. San Martín. Santa Teresa (Avda. Villamayor).

10:30 h.Mercedarios (Avda. de la Merced, 27). Santo Tomás de Villanueva.

11:00 h. Capilla de Mariannhill (C/ Los Zúñiga, 2). Carmelitas Descalzos (C/ Zamora). Catedral (Capilla de la Soledad). Chamberí. Cristo Rey. Mª Auxiliadora. Milagro San José. Ntra. Sra. de los Dolores (Misa de la familia - sólo calendario lectivo). Salesianos (Pizarrales). San Esteban (Dominicos). San Juan de Sahagún. San Marcos. San Sebastián. Santa María del Monte Carmelo. Parroquia Santísima Trinidad (Arrabal).

11:30 h.Capuchinos (C/ Ramón y Cajal). Chamberí. Franciscas Descalzas (C/ Ponferrada). María Mediadora. Ntra. Sra. de Fátima. Ntra. Sra. de Lourdes. Oblatas de Cristo Sacerdote -en inglés- (Avda. de los Maristas). San Benito (Misa de las familias de catequesis- sólo período lectivo). San Francisco y Santa Clara. San Mateo. San Pablo (Catequesis).

12:00 h. Carmelitas Calzados (Pso. Rector Esperabé). Carmelitas Descalzos (C/ Zamora). Catedral Nueva. Cristo Rey. Hospital Clínico. Hospital de la Santísima Trinidad. Jesús Obrero. Mª Auxiliadora. Milagro San José. Nombre de María. Ntra. Sra. de los Dolores. Salesianos (Pizarrales). San Esteban (Dominicos). San Juan de Mata. San Juan de Sahagún. San Julián. San Marcos. Santa Teresa. Santo Tomás de Villanueva.

12:15 h.San Juan Bautista.

12:30 h.Capilla del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe (Huerta Otea). Capuchinos (C/ Ramón y Cajal). La Anunciación del Señor. La Purísima. Noviciado Hijas de Jesús (Mostenses-Avda. Reyes de España). Ntra. Sra. de Fátima. Ntra. Sra. de Lourdes. Sancti Spiritus. San Pablo. San Pedro Apóstol (Tejares).

12:45 h.San Juan de Ribera (Ciudad Jardín).

01:00 h.Carmelitas Calzados (Pso. Rector Esperabé). Carmelitas Descalzos (C/ Zamora). Mª Auxiliadora. María Mediadora. Milagro San José. Ntra. Sra. del Carmen. Sagrada Familia (Zurguén). San Benito. San Esteban (Dominicos). San Isidro. San Juan de Mata. San Juan de Sahagún. Santa María de la Asunción (Puente Ladrillo). Santa María de Nazaret. Santa María del Monte Carmelo. Santa Teresa (Avda. Villamayor).

02:00 h. Mª Auxiliadora.

TARDE

06:00 h.Santa Teresa. Santo Tomás Cantuariense. Santo Tomás de Villanueva.

07:00 h. Mª Auxiliadora. Sancti Spiritus. Nuestra Señora del Carmen.

07:30 h. Capuchinos (C/ Ramón y Cajal). Ntra. Señora de Fátima. San Juan de Sahagún. San Pablo.

08:00 h. Carmelitas Descalzos (C/ Zamora). Mª Auxiliadora. María Mediadora. Milagro San José. San Esteban (Dominicos). San Juan de Mata. San Martín. Santa María del Monte Carmelo. Santa Teresa.

08:30 h. San Juan Bautista (Comunidad universitaria). San Marcos.

09:00 h. Carmelitas Descalzos (C/ Zamora).

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA

MAÑANA

07:50 h. Franciscas Descalzas (C/ Ponferrada).

08:00 h. Dominicas “Dueñas”. Monasterio del Corpus Christi (Ronda del Corpus).

08:30 h.Capilla de Sotomayor (C/ Rosario, 2). Carmelitas Descalzos (C/ Zamora). Mª Auxiliadora. Siervas de María (C/ Rúa Mayor, 41).

09:00 h. Carmelitas Calzados (Pso. Rector Esperabé). Mª Auxiliadora. María Mediadora. Milagro San José. San Juan de Mata.

09:30 h. María Mediadora. Oblatas de Cristo Sacerdote (Avda. de los Maristas). San Marcos.

10:00 h.SanctiSpiritus. San Martín.

11:00 h. Mª Auxiliadora. San Juan de Sahagún.

11:30 h. Hospital de la Santísima Trinidad.

12:00 h. Catedral (Capilla de la Misericordia). Ntra. Sra. de Fátima. Ntra. Señora del Carmen. San Julián. San Pablo. Santo Tomás de Villanueva.

12:30 h. Santa Teresa (Avda. Villamayor).

01:00 h.Milagro San José. San Marcos. Santa María del Monte Carmelo.

01:15 h.Capuchinos (C/ Ramón y Cajal). Carmelitas Descalzos (C/ Zamora). Esclavas del Sagrado Corazón (C/ Azafranal, 2).

TARDE

06:00 h. Chamberí. Hospital Clínico. La Anunciación del Señor. Santa María de la Asunción (Puente Ladrillo). Parroquia Santísima Trinidad (Arrabal). Santo Tomás de Villanueva.

07:00 h.Esclavas del Sagrado Corazón (C/ Azafranal, 2). La Purísima. Mª Auxiliadora. Ntra. Sra. del Carmen. Ntra. Sra. de Lourdes. Ntra. Sra. de los Dolores. Sagrada Familia (Zurguén). Salesianos (Pizarrales). San Isidro. San Juan Bautista. San Pedro Apóstol (Tejares).

07:30 h. Capuchinos (C/ Ramón y Cajal). Jesús Obrero. Nombre de María. Ntra. Sra. de Fátima. San Juan de Sahagún. San Mateo. San Pablo.

08:00 h.Capilla de Mariannhill (C/ Los Zúñiga, 2). Capilla de Sotomayor (C/ Rosario, 2). Carmelitas Descalzos (C/ Zamora). Cristo Rey. Mª Auxiliadora. María Mediadora. Mercedarios (Avda. de la Merced, 27). Milagro San José. Sancti Spiritus. San Esteban (Dominicos). San Juan de Mata. Santa María del Monte Carmelo. Santa Teresa (Avda. Villamayor).

08:30 h. San Marcos.

09:00 h. Carmelitas Descalzos (C/ Zamora).

DÍAS LABORABLES

MAÑANA

07:50 h. Franciscas Descalzas (C/ Ponferrada).

08:00 h. Dominicas “Dueñas”. Monasterio del Corpus Christi (Ronda del Corpus).

08:30 h. Capilla de Sotomayor (C/ Rosario, 2). Carmelitas Descalzos (C/ Zamora). Mª Auxiliadora. Siervas de María (C/ Rúa Mayor, 41).

09:00 h. Mª Auxiliadora. María Mediadora. Milagro San José. San Juan de Mata.

09:30 h. María Mediadora. Oblatas de Cristo Sacerdote. San Marcos.

10:00 h.Ntra. Sra. de los Dolores. Sancti Spiritus. San Martín.

11:00 h.Mª Auxiliadora. San Juan de Sahagún.

11:30 h.Hospital de la Santísima Trinidad.

12:00 h.Catedral (Capilla de la Misericordia). Hospital Clínico. Ntra. Sra. de Fátima. Ntra. Sra. del Carmen. San Julián. San Pablo. Santo Tomás de Villanueva.

12:30 h.Santa Teresa (Avda. Villamayor).

01:00 h. Milagro San José. San Marcos. Santa María del Monte Carmelo.

01:15 h.Capuchinos (C/ Ramón y Cajal). Carmelitas Descalzos (C/ Zamora). Esclavas del Sagrado Corazón (C/ Azafranal, 2).

TARDE

05:30 h. Sagrada Familia (Zurguén- jueves). Parroquia Santísima Trinidad (Arrabal- martes).

06:00 h. San Sebastián (martes y jueves).

07:00 h. Esclavas del Sagrado Corazón (C/ Azafranal, 2). La Purísima (lunes, miércoles, viernes). Mª Auxiliadora. Ntra. Sra. del Carmen. Ntra. Sra. de Lourdes. Ntra. Sra. de los Dolores. Salesianos (Pizarrales). San Isidro. San Juan Bautista. San Pedro Apóstol (Tejares- martes, miércoles y jueves).

07:30 h. Capuchinos (C/ Ramón y Cajal). Jesús Obrero. Nombre de María (martes y jueves). Ntra. Sra. de Fátima. San Juan de Sahagún. San Mateo. San Pablo. Santa María del Monte Carmelo. Santo Tomás de Villanueva (Martes y jueves).

08:00 h.Capilla de Sotomayor (C/ Rosario, 2). Carmelitas Calzados (Pso. Rector Esperabé). Carmelitas Descalzos. Cristo Rey. Mª Auxiliadora. María Mediadora. Milagro San José. Sancti Spiritus. San Juan de Mata. Santa Teresa.

08:30 h. San Marcos.

09:00 h. Carmelitas Descalzos (C/ Zamora).