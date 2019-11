Viernes, 1 de noviembre de 2019

Los charros sumaron dos victorias en las dos primeras jornadas de Liga sin Pablo Cortés en el banquillo

Aldo One, junto a Gio Navarro

El Salamanca UDS quiere volver a aprovechar el efecto de ‘no tener entrenador’ contra el Barakaldo (sábado, 20:00 horas). Cabe destacar que el equipo charro sumó dos victorias en las dos primeras jornadas de Liga sin Pablo Cortés en el banquillo -frente al Arenas de Getxo y el Amorebieta-.

De este modo, la historia se vuelve a repetir en el club del Helmántico, lugar en el que se disputará el encuentro este fin de semana, tras el cese del técnico en la tarde del pasado martes. Sin embargo, es un hecho que el Salamanca UDS ha cuajado sus mejores actuaciones sin nadie al frente de la nave, aunque Rafa Dueñas será el encargado de dar las directrices ‘de tapadillo’.

Por otro lado, el club no ha ofrecido la lista de convocados y las ausencias no se conocen a ciencia cierta, dado que ningún miembro de la directiva o el cuerpo técnico ha ofrecido una rueda de prensa para explicar la situación actual con respecto al estado de la plantilla.

No obstante, Uxío y Chatón no estarán convocados, mientras que Martín Galván no se ha entrenado con normalidad y apunta a perderse el duelo. Por su parte, Carpio, Amaro, Calderón o Álex Serrano han ido evolucionado de sus molestias y ejercitándose con el resto de sus compañeros con el paso de los días, aunque existe la posibilidad que se hayan producido contratiempos. Mientras, Altube, Estevéz, Monárrez, Medina o Mati son varios de los jugadores del filial que han subido con el primer equipo a lo largo de la semana.

En el otro lado de la balanza, el Barakaldo, que ocupa la undécima posición de la tabla -justo por detrás de los charros-, intentará aprovechar la situación del Salamanca UDS para sumar los tres puntos al disponer de piezas de calidad como Olaizola, Iriondo, Carles Marc, ex del Guijuelo.