Pastelerías La Madrileña, los dulces más tipicos de Todos los Santos

Jueves, 31 de octubre de 2019

Las tiendas de la pastelería albense rebosan estos días colorido, variedad y dulces para los paladares más golosos

Buñuelos, huesos de santo, panellets y delicias de los santos son sin duda los principales protagonistas de la festividad de los Santos en el obrador y en las vitrinas de cada una de las tiendas de Pastelerías La Madrileña, una de las más afamadas tanto en la capital charra como en la provincia de Salamanca. “A nadie le amarga un dulce” y menos si el histórico sabor de estos productos viene acompañado de una gran variedad de sabores fruto del buen hacer y la vanguardia que persigue siempre Pastelerías La Madrileña

Del buñuelo de crema y nata al de café o trufa de leche

Gran variedades de buñuelos se elaboran estos días en 'La Madrileña'. A los tradicionales de crema y nata se les unen otros de chocolate, trufa de nata, trufa de leche, cabello de angel y café. Su masa que se introduce en pequeñas porciones en aceite a alta temperatura y que poco a poco va adquiriendo volumen y posteriormente se rellena la masa.

Además de los buñuelos y también los almendrados y empiñonados, los huesos de santo son otros de los productos más demandados en estos días, aunque no tienen la forma tradicional de un hueso, sino más bien de un cilindro que recuerda la tibia. Con un exterior de mazapán, su interior ha pasado de rellenarse simplemente de crema a perpetuarse en sabores de limón, nata, trufa, frambuesa, yema, chocolate, fresa y naranja.

‘'Panellets’' catalanes y delicias de los Santos

Es uno de los postres tradicionales de Cataluña, que llevan años trabajando en La Madrileña. Su masa se elabora a base de azúcar y almendra molida. También los hay de diversos tipos, desde piñón, palitos de almendra, yema y nata, hasta de naranja, café y chocolate. Para terminar el variado surtido, no hay que olvidar las Delicias de los Santos elaborados con yema nuez, tostada, trufa, coco o avellana.

PUNTOS DE VENTA

C/ CRUZ DE CARAVACA, 2. SALAMANCA. TELF.: 923 25 82 41

C/ MARÍA AUXILIADORA, 91. SALAMANCA. TELF.: 923 23 63 23

PLAZA MAYOR, 12. ALBA DE TORMES (SALAMANCA). TELF.: 923 30 02 63

C/ CONCEJO, 9 (ESQUINA PLAZA DE LA LIBERTAD). SALAMANCA. TELF.: 923 21 97 69