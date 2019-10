La catedrática Teresa Freixes diserta en la Universidad sobre ‘Cataluña y el diálogo’

Miércoles, 30 de octubre de 2019

El Aula Unamuno del Edificio Histórico de la USAL ha acogido una nueva sesión del Ciclo ‘Diálogos de Cataluña’

El Ciclo ‘Diálogos sobre Cataluña’, que organiza el Departamento de Derecho Público General de la Universidad de Salamanca, ha contado este miércoles con la intervención de Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrática Jean Monnet ad personam y general secretary of the Royal European Academy of Doctors. Su conferencia llevaba por título ‘Cataluña y el diálogo’ y se ha celebrado en el Aula Unamuno del Edificio Histórico de la USAL.

Fotos de Lydia González