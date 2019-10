“A los albenses nos hace ilusión y nos enorgullece decir que somos de la villa ducal de Alba de Tormes”

Miércoles, 30 de octubre de 2019

Gabriel Serrano fue el pregonero virtual de este medio de comunicación en el mes de octubre del año 2011. Se consideraba albense y así fue su discurso

PREGÓN ESCRITO POR GABRIEL SERRANO EN 2011



Un PREGÓN es algo del futuro, que está por venir. Es un anuncio, y es un deseo. Es preparación y marca en un camino. Y el camino se hace al andar. Pero se hace sobre algo que ya existió, y con ello se renueva su existencia. Lo reutilizamos para revivirlo.

Un pregón de fiestas se fundamenta en el pasado: En unas personas, unos lugares y un tiempo. En cierto modo es perennizar la vida y la Historia. Cuando Robert me pidió mi colaboración con el Pregón virtual me alegré por muchas razones. No las diré. Sólo digo que esta solicitud me incluye en el pasado de Alba, como persona que ha vivido un el tiempo en ALBA DE TORMES. Persona, tiempo y lugar. Esto me alegra porque mi persona ha servido para algo en un lugar y en un tiempo.

Dejo aparte el por qué Robert ha valorado estas cosas y voy al grano.

Personas

Alguien diría personajes. Aquí y ahora SANTA TERESA DE JESÚS. Una persona como otra cualquiera; pero que vivió a tope lo que era en cada momento y etapa de su vida. Chiquilla con sus niñerías y aventuras imaginarias; Jovencita con sus sueños y amoríos. Mujer con la aceptación de su destino en la vida. Religiosa con todas sus consecuencias. Pero todo lo vivió a tope. Nada ni nadie fue capaz de impedir que así fuera.

Primero mujer, y de ello nos ha dejado constancia en sus escritos. Defendió los valores de la mujer, y supo criticar los límites que la Sociedad de entonces ponía a la mujer. Religiosa supo vivir y defender sus ideales ante amigos y enemigos. Demostró que el ser mujer no es algo inferior ni limitado. Siendo mujer trató libremente con todos, autoridades y gente llana. Sus obras que todos conocemos, son el testimonio de su personalidad puesta al servicio de la justicia y la verdad. Nada la arredró ni la detuvo cuando emprendía alguna obra.

Los albenses

Y por eso estamos aquí embarcados en estas Fiestas, como homenaje a sus fatigas, también vividas en ALBA DE TORMES. Alba, que por tres veces la acogió con cariño, y la sigue defendiendo con ardor.

Alba que le ofreció unas casitas que ella convirtió en palomas para sus monjas, y los hombres Palacio para su reposo eterno.

Alba, que la sobornó con un “poquito de tierra”.

Alba, que la rescató cuando a hurtadillas, con nocturnidad y alevosía se la llevaron a Ávila.

Alba, que la sigue velando y custodiando como el tesoro más preciado.

Alba, que se enorgullece de decirse ALBA DE SANTA TERESA.

Albenses, haceos dignos de Alba y de santa Teresa, demostrando que sabéis vivir a tope, como Ella, vuestra aventura de la vida como miembro importante de la Villa de Alba de Tormes, y como amigo y devoto imitador de santa Teresa.

Durante estos días de Fiesta os visitarán cientos de personas. Que vean en vosotros ese estilo franco y agradecido de saber recibir a los visitantes. Que deis lo mejor de vosotros para que quedando enhichazados sientan la necesidad de volver a Alba y reencontrarse con santa Teresa.

No puedo callar mis ilusiones de mi niñez esperando estas fiestas. Aquellas gentes de los pueblos cercanos las vivíamos como propias. Las Macoteranas, que al pasar por Pedrosillo y Aldeaseca nos deslumbraban con su jolgorio; y que eran puntuales para la salida de la Santa de Clausura. Y ellas le dedicaban sus saludos especiales, que ahora no nos sonarían tan bien.

Nuestra visita obligada a ver a la SANTA era vivida a pleno rendimiento. El esperar al último toro de la corrida, que se abrían las puertas para todos. El Domingo de las Mozas, que reunía a toda la juventud de la Comarca. Las Barcas, que algunos hacían subir casi a la altura de tejado del Comercio del “Chaqueta”(Almacenes el Castillo, en la plaza de la Cebada)...Y aquel toro de fuego. Y comer la merienda en el Espolón. Y para terminar La entrada a Clausura para otro año. Vivas y lágrimas mezcladas decían lo que se había vivido.

Todos sabemos que Santa Teresa de Jesús nació el 28 de marzo de 1515 en Avila, y que murió el 4 de octubre a las nueve de la noche en ALBA DE TORMES. Cuando Teresa ya era monja en el Convento de la encarnación de Avila, dicen que se le apareció un niño. Ante este, encuentro poco habitual en un Convento de Monjas, Teresa preguntó al niño: Quién eres ? Y el niño respondió preguntando: Y ¿ tú quien eres ? Ella dijo: Teresa de Jesús. Entonces el niño respondió: Y yo Jesús de Teresa.

Es muy normal en los mortales darnos importancia, no sólo por lo que somos nosotros mismos, a veces poco autovalorados, avalando nuestra personalidad con el apoyo del origen o pertenencia a alguien o a algo importante. Nos gusta decir que somos amigos de, o simplemente conocemos a....;somos de....Parece que al niño Jesús le hacía ilusión “SER DE TERESA”.

A los albenses nos hace ilusión y nos enorgullece decir que somos de la Villa Ducal ALBA DE TORMES. ( SI me considero albense es porque Nací en Aldeaseca de Alba, no de la Armuña, o de la Frontera. Me crié en Pedrosillo de Alba, no el Ralo, o de los Aires).

Pero nuestro mayor orgullo es decir que en ALBA de TORMES tenemos el Cuerpo incorrupto de Santa Teresa., y que Santa TERESA ES NUESTRA PATRONA. Por eso tenemos como el más grande honor decir que ALBA ES DE SANTA TERESA. Y que Santa TERESA ESTÁ EN ALBA DE TORMES. Ella se apoderó de la Villa al sembrarse en aquel “poco de tierra”, tan gustosamente ofrecido por ALBA, en su iglesia, y que nos ha dado este gran fruto.

Albenses : Grandes hombres, comenzando por el Gran Duque DE ALBA, a quien le debemos este regalo de la presencia de Teresa en Alba, escritores, como Lope , Garcilaso, Sánchez Rojas,Álamo Salazar...y no citamos a los hombres de Iglesia, se han honrado hablando y cantando a la Villa de Alba de Tormes.

Ahora nos toca a nosotros hacer de esta Villa y de esta Santa el HONOR DE ESPAÑA y de la Humanidad entera. Estamos preparando ya los prolegómenos de las celebraciones de dos Centenarios: 1614-2014 : la BEATIFICACIÓN de Santa Teresa; 1515-2015 SU NACIMIENTO. El nombre de ALBA DE TORMES llenará de nuevo el mundo. Cientos de miles de personas nos visitarán. Demos lo mejor de nosotros para que cuantos se acerquen a ALBA no se vayan de vacío. Manos a la obra.” Obras son amores ”decía Ella.

Viendo con qué ardor ponéis por obra las cosas que os inspira vuestra imaginación ( la que llamaba santa Teresa “la LOCA de la Casa), para que nuestras Fiestas , DOBLES FIESTAS, ¿ qué pueblo tiene dos Fiestas por un mismo Santo ? “ que hacen de Alba un símbolo de la alegría sana, amena, atrayente, jovial, y sobre todo humanizante, porque nace del corazón.

Albenses, Santa Teresa lo merece, y nosotros también. Más aún: nosotros lo necesitamos porque eso es nuestra vida, de ello depende que podamos decir : SOMOS LOS ALBENSES DE SANTA TERESA. Ella es nuestro HONOR y nosotros somos el SUYO.

No son los mismos tiempos de hace unos años. Nuestra manera de vivir y celebrar ha cambiado. Las Peñas de entonces eran de otra manera, las músicas y entretenimientos también. A tiempos nuevos y personas nuevas VIDA NUEVA. Y esto es lo que os deseo para estas Fiestas: Que sean NUEVAS y LLENAS DE VIDA, Que llenen VUESTRAS VIDAs.

VIVA SANTA TERESA DE JESUS, VIVA ALBA DE TORMES. FELICES FIESTAS