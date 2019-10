La Diputación aprueba seis millones de euros para implantar la banda ancha en la provincia

Miércoles, 30 de octubre de 2019

El pleno ha dado el visto bueno a una modificación de crédito que también permitirá dotar con un millón de euros más el Plan de Empleo Juvenil y aportar otro millón de euros al arreglo de caminos asfaltados de los pueblos

La Diputación de Salamanca ha aprobado en el pleno ordinario celebrado este miércoles una modificación de crédito del presupuesto provincial por un importe de más de ocho millones de euros que se destinarán a implantar la banda ancha en todos los ayuntamientos de la provincia, a impulsar el empleo juvenil y al arreglo de caminos asfaltados en los municipios.

De esta manera, se destinarán seis millones de euros a implantar la banda ancha en toda la provincia, un proyecto que será gestionado por CIPSA, mientras que el Plan de Empleo Juvenil se verá incrementado en un millón de euros. La Diputación también aporta un millón de euros al arreglo de los caminos asfaltados de los pueblos.

Por otra parte, el pleno de este mes de octubre ha aprobado una propuesta de los tres grupos políticos de La Salina (PP, PSOE y Ciudadanos) de apoyo y reconocimiento de la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña. También se ha dado el visto bueno, con el voto en contra de los socialistas, a la moción presentada por el Grupo Popular para instar al Gobierno en funciones a que no lleve a cabo el establecimiento de peajes en la Red de Autovías del Estado, como avanzó el pasado mes de octubre el propio Ministerio de Fomento.

Otra de las mociones aprobadas, en este caso por unanimidad, ha sido la proposición de Ciudadanos para que la institución provincial continúe impulsando las campañas de divulgación, concienciación y educación ambiental sobre la importancia de reciclar.

Las cuatro mociones presentadas por el Grupo Socialista no han salido adelante en el pleno al no conseguir el apoyo de los populares. En la primera de ellas el PSOE proponía el desarrollo de un plan de accesibilidad de espacios públicos y edificios municipales y, en la segunda, se solicitaba a la Diputación ampliar el programa ‘Crecemos’ a todos aquellos municipios que cumplan los requisitos.

Oficinas Comarcales de Agricultura

Con los votos en contra de PP y Cs ha sido rechazada, asimismo, la iniciativa socialista presentada al pleno a favor del mantenimiento y adecuada dotación de las Oficinas Comarcales de Agricultura y Ganadería de la Junta en Salamanca. El diputado de Agricultura, Julián Barrera, justificó la oposición de su partido a esta iniciativa en que “las carencias que señala no existen”, ha respondido al portavoz del PSOE, Fernando Rubio, añadiendo que “es una pena que traiga esta moción porque es innecesaria y no se ajusta a la realidad porque la situación que está describiendo no es real”.

Tampoco logró el apoyo ni de Cs ni de PP la moción socialista defendida por Manuel Ambrosio Sánchez, en la que se solicitaba a la Diputación la ampliación del Plan de Empleo Juvenil a todas las áreas y titulaciones de la Universidad. Con los votos en contra de PP fue rechazada, por último, lo propuesta de Ciudadanos para la puesta en marcha del I Congreso de Turismo Rural. Según explicó el popular Carlos García Sierra, “la celebración de un congreso no es una de las demandas del sector”, y anunció que la Diputación sí impulsará un programa de acciones formativas con carácter práctico dirigidas a los responsables turísticos.