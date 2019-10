Pablo Cortés, tras su destitución: “No me lo esperaba y pensaba que tenía más crédito”

Miércoles, 30 de octubre de 2019

El técnico charro asegura que el club le comunicó que el motivo de su salida era que “las sensaciones en los partidos no estaban siendo buenas a nivel de juego” y le ha propuesto volver al filial

Pablo Cortés, exentrenador del Salamanca UDS, atendió a SALAMANCA RTV AL DÍA en una entrevista para contextualizar los motivos de su salida del primer equipo.

Estado anímico: “Es como si te das un golpe: al principio sientes dolor y al día siguiente te sale el moratón. Ayer estaba mejor y hoy tengo un poco más de bajón, pero así es el fútbol”.

Sueño roto: “No me lo esperaba y pensaba que tenía más crédito, aunque quiero agradecer la oportunidad al club. Yo no me pensaba que este año iba a poder dirigir al primer equipo y partiendo de la oportunidad, la etapa ha sido corta e intensa”.

Decepción con Zurita y Lovato: “No. Esto es fútbol y ellos quieren lo mejor para el equipo, igual que yo. Si ahora van hacia arriba, bienvenido sea”.

Despido precipitado: “Me dijeron que las sensaciones en los partidos no estaban siendo buenas a nivel de juego. ¿Algo más? Lo que yo piense o deje de pensar no va a variar la decisión que se ha tomado. Yo me sentía con fuerzas, con ilusión y con ganas de seguir, pero hay que respetar y apoyar al club desde la cercanía o la lejanía para que consigan los objetivos”.

‘Recad0’ a Trejo: “No creo que haya sido uno de los detonantes porque en ningún momento he querido ofender a nadie. Me preguntaron sobre una situación de la titulación de una persona y mi respuesta fue la que fue”.

Recomendaciones: “Es la eterna pregunta y siempre es la misma respuesta. Los que salían al terreno de juego eran los que yo creía que tenían que jugar”.

Idea de juego del club: “Independientemente de la idea de juego del club, hay que ir más allá. No se han ganado ciertos partidos por un motivo u otro, pero es verdad con el mismo estilo o parecidos hemos ganado. No creo que tenga que ver...”.

Rendimiento de la plantilla: “Yo llego al cargo sin una pretemporada y el día de empezar la Liga es cuando me comunican que voy a estar de forma interina. Se han juntado muchas cosas como el rendimiento inmediato que se exige por la grandeza del club, las lesiones, jugadores importantes que no están… La plantilla es larga y los jugadores del filian están respondiendo bien”.

Expectativas de ascenso: “La exigencia del club es máxima. Tener la mejor afición de Segunda B te va a pedir todo, el club es ambicioso, aunque cada persona que forma parte del club sabe a lo que se atiene. Mi discurso ha sido partido a partido porque pienso que cada día hay tomárselo con la máxima exigencia y no pensar tanto en el largo plazo”.

Oferta del club: “Me han ofrecido volver al filial, que era la idea que había desde el verano. Necesito tiempo para valorarlo y a mí no me gusta ser egoísta y habría que hablarlo con Jorge García… También depende de las ganas que yo tenga y hay que pensar las cosas. Todo se aceleró desde la jornada 1, aunque no quiero tomar una decisión precipitada”.

Importancia de las redes sociales: “Lo que he dicho en otra entrevista se ha interpretado mal porque lo que he comenté es que a mí no me han afectado, pero sí a gente de mi entorno. Yo intento aislarme de todo. Yo no sé si al club le afectan esas situaciones, pero a mí desde luego que no”.

Despedida a la afición: “Quiero agradecerles enormemente todas las muestras de cariño desde que llegue al club. Les animo a que sigan apoyando al equipo durante toda la temporada y los jugadores les necesitan”.