Inés Arrimadas, sobre su embarazo: "Estoy muy feliz, me ha costado mucho"

Martes, 29 de octubre de 2019

"Yo supongo que no afectará a la campaña, intentaré hacerlo lo mejor que pueda", ha afirmado la portavoz de Ciudadanos en el Congreso

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso y cabeza de lista por Barcelona en las elecciones generales, Inés Arrimadas, ha confirmado este martes su embarazo después de que se publicara la noticia. "Estoy muy feliz, me ha costado mucho", ha manifestado.

En declaraciones a los periodistas en Madrid tras reunirse con mujeres autónomas de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Arrimadas ha dicho que "es un poco pronto" y que no quería contar todavía que espera un bebé.

"Pero es cierto y estoy muy feliz, me ha costado mucho. Yo supongo que no afectará a la campaña, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. En cualquier caso, estoy muy feliz y muy contenta, creo que se me nota en la cara", ha afirmado unas horas después de que avanzara la noticia El Programa de Ana Rosa, de Telecinco.

La portavoz parlamentaria de Cs ha recibido la enhorabuena del presidente de la formación naranja, Albert Rivera, que, a través de un vídeo en su cuenta de Instagram, se ha dirigido tanto a su compañera de partido como al marido de esta, Xavier Cima.

"Se acaba de hacer público lo que era una gran ilusión para ti y para tu marido. Enhorabuena, vais a ser papás", ha celebrado Rivera. "Como hemos hablado muchas veces y te he dicho en primera persona, ya verás cómo ser mamá es la mejor experiencia de tu vida, te va a cambiar la vida para siempre", ha añadido.