Nace el equipo de trabajo Nursing Now Salamanca para potenciar el liderazgo enfermero y empoderar a sus profesionales

Martes, 29 de octubre de 2019

Integrantes de la iniciativa Nursing Now Salamanca

Nursing Now Salamanca ya está en marcha. La iniciativa, que es una campaña global desarrollada por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), está liderada a nivel local por el Colegio Profesional de Enfermería de Salamanca y cuenta con el aval de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la USAL, que respalda así este movimiento de carácter mundial.



La institución colegial viene trabajando en ello desde hace meses para conformar una mesa de trabajo en la que estuvieran representados todos los ámbitos de la Enfermería (profesionales, direcciones, universidades, estudiantes, etc.) junto al resto de actores protagonistas en la sanidad (asociaciones, entidades, pacientes, otros profesionales sanitarios y medios de comunicación). El pasado 23 de mayo, fue la propia Adelaida Zabalegui, miembro de la Ejecutiva Nursing Now y responsable de esta campaña de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, presentó en el Colegio Profesional de Enfermería de Salamanca las líneas estratégicas de este proyecto, en su conferencia: El triple impacto de la enfermería.

Así, el Colegio Profesional de Enfermería de Salamanca, como institución que representa y aúna los intereses de la profesión enfermera, albergó ayer la primera reunión para la constitución de la Mesa de Trabajo Nursing Now Salamanca, acto presentado por su presidenta, Dña. María José García Romo, a la que acudieron más de medio centenar de profesionales de la Enfermería con el objetivo de crear y dar forma a un equipo estable de trabajo desde el que dar mayor visibilidad a la profesión y empoderar a sus profesionales.

El equipo local Nursing Now Salamanca asume así el compromiso con los objetivos de la campaña internacional Nursing Now2020 y trabajará en los próximos meses para alcanzar de manera efectiva sus objetivos constituyéndose como un grupo local de esta iniciativa mundial. Se suma así a esta campaña a la que pertenecen ya otras localidades y comunidades de nuestro país. En España, se han unido prácticamente todas las comunidades autónomas, 12 comprometidas a través de los consejeros y los representantes de Enfermería y el resto está a punto de lanzar sus grupos autonómicos.

Cuenta además con la colaboración de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la USAL, que mostró su apoyo a esta iniciativa que, en palabras de su Decano, D. Fausto José Barbero Iglesias: “es necesario que la enfermería salmantina se muestre activa en este movimiento mundial y desde la Facultad colaboraremos en el desarrollo de las iniciativas que se planteen dentro esta campaña, sin duda, una campaña importante que dará a la profesión de enfermería el espacio y la visibilidad que merece en los diferentes ámbitos que ocupan sus profesionales”.

Nursing Now Salamanca, tras un diagnóstico inicial de la situación local de la profesión, y en coherencia con los objetivos del movimiento mundial Nursing Now 2020, organizará en los próximos 12 meses diferentes campañas para dar respuesta a los principales retos de la enfermería en nuestra ciudad como: mejorar la formación, el desarrollo profesional y las condiciones de trabajo de las enfermeras, dar mayor y mejor difusión a las prácticas efectivas e innovadoras en Enfermería, o fomentar la participación de las enfermeras en las políticas de Salud y en la toma de decisiones sanitarias.

Entre sus objetivos, fijados temporalmente en el año 2020, también figuran dar más oportunidades de desarrollo en todos los niveles asistenciales, e identificar evidencias sobre dónde las enfermeras tienen más impacto para que puedan desarrollar su trabajo y alcancen el máximo potencial en su carrera.