Jabi Luaces, en su presentación con Unionistas: “Va a costar, pero si estoy hoy aquí es porque confío en que puedo sacar de esta situación al equipo”

Martes, 29 de octubre de 2019

El nuevo técnico de Unionistas de Salamanca atendió a los medios de comunicación en su presentación

Jabi Luaces fue presentado esta tarde como nuevo entrenador de Unionistas de Salamanca en una rueda de prensa en la que atendió las preguntas de los medios de comunicación. El nuevo técnico de Unionistas estuvo acompañado por Javier Tejedor y Gorka Etxeberria.

Antes de las primeras palabras del nuevo entrenador blanquinegro, Gorka Etxeberria admitió estar satisfecho por la velocidad a la hora de fichar a Luaces. “No quería cerrar la herida del entrenador de cualquier manera por hacerlo rápido. Lo hemos hecho en menos de un día. Estoy muy contento. Yo pasé cinco nombres, se estudió todo en profundidad y elegimos a Jabi Luaces”, apuntaba el Director de Fútbol de Unionistas.

Entrenador agitador emocional: soy una persona positiva que trabaja en equipo. Estoy habituado al fútbol. He estado en estas situaciones y creo saber lo que necesita el equipo y los jugadores. Necesitamos esa energía y ese positivismo para que mentalmente vayan a más. Debemos competir de forma intensa y ganadora, pero sobre todo con mucha alegría. También tenemos que tener la capacidad de construir fútbol. Lo que voy a buscar es un equipo fuerte, también mentalmente, pero que seamos alegres, buscando al contrario, con balón, etc. Lo que siempre he buscado en mis equipos son unas señas defensivas claras y un equipo vivo en ataque. Hoy ha sido una noche larga para mí, complicada emocionalmente, pero estoy contento de estar aquí. Es un reto importante. Me han hablado muy bien del club y de la ciudad. Vengo con energía, ilusión y ambición para darle la vuelta a la situación. Este viernes vamos a por los tres puntos, pero saquemos uno o tres quiero que salgamos de allí físicamente destrozados.

Ánimo en los jugadores: ha sido la primera toma de contacto y todavía no nos conocemos bien. Vienen de una situación complicada y son conscientes. Saben que tienen que dar el callo para salir de la situación. El factor mental en el fútbol siempre influye. La única manera de que ellos le den la vuelta a como están mentalmente es sumando en Amorebieta.

Salvar al equipo: soy optimista porque hay jugadores importantes. Hay una plantilla amplia, sin lesionados. Conozco bien el grupo, a los equipos más rocosos. Confío en mis capacidades. Si estoy aquí es porque creo que puedo sacar de esta situación a Unionistas. Me he encontrado en esta situación con otros equipos. Se está poniendo todo por parte del club y creo que tengo carácter y positividad para poco a poco salir de donde estamos. Va a costar, pero estoy convencido de que lo vamos a hacer.

Objetivo: es próximo objetivo es entrenar bien mañana y preparar lo mejor posible el partido. Solo pienso que entre mañana y pasado debemos hacer un buen trabajo para tratar de sumar los tres puntos. Es donde vivo y hay que ganar.

Refuerzos en invierno: no he hablado de ese aspecto. Hay veintiún jugadores para entrenar en perfectas condiciones. Tengo que conocer aún mucho mejor a los jugadores. Después veremos si hay que hacer algo o no.

Esquema preferido: ahora mismo tengo que ser flexible. Hay una plantilla confeccionada y no puedo pretender que se amolden a mí. Tengo que estudiar muy bien los perfiles de los jugadores y acertar rápido en un dibujo que nos proporcione competitividad. No soy partidario de hablar de esquemas. Lo que pretendo en Unionistas es tener la capacidad de adaptarnos al rival al que nos medimos. La riqueza del equipo tiene que ser tener los conocimientos y los entrenamientos hechos para saber cómo jugar cada partido.

Primera toma de contacto con el nuevo cuerpo técnico: ahora mismo lo que más me importa es conocer a la plantilla. He hablado con el cuerpo técnico. Me van dando información y yo les voy compartiendo en lo que quiero que se convierta mi equipo. Será cuestión de días el que estemos muy enfilados y nos conozcamos bien para dar lo mejor.

Traslado de campo: me lo han comentado porque no lo sabía. Todavía no lo he visto. En los últimos equipos en los que he estado el terreno de juego era de césped artificial. Tendremos que aclimatarnos porque será nuestro futuro campo.

Perfil en el vestuario del nuevo entrenador: soy directo y sé escuchar. Provengo del mundo empresarial. He trabajado en una cooperativa en la que todos decidimos. Un socio, un voto. La fortaleza de un club está en la unión de todos. Los jugadores necesitan una persona con un criterio claro. Se puede ser cercano y positivo, pero también claro en lo que quieres. Siempre voy a estar abierto a que me convezcan de que hay algo mejor.

Encajar goles: si cada semana encajas gol es complicado sumar puntos. Tenemos que buscar el equilibrio, ser sólidos y dejar de encajar de forma asidua. Los que van dejando la portería a cero van sumando. No podemos focalizarnos solo en eso.

Afición: ellos van a estar siempre con nosotros. He visto los que hacen en vídeos. Te emociona. Lo único que les digo es que somos nosotros los que tenemos que animarles.