Lunes, 28 de octubre de 2019

La Audiencia de Ávila rechaza el recurso de la Fiscalía contra los permisos concedidos a Urdangarin

El Ministerio Público argumentaba en su escrito que el permiso "no cumple los requisitos legales", ya que "no tiene como contenido un programa específico de tratamiento" y el exduque de Palma aún "no ha cumplido la cuarta parte de su condena"

Iñaki Urdangarin