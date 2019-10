El ictus, con 6.000 casos al año en la región, ya es la primera causa de mortalidad entre las mujeres

Martes, 29 de octubre de 2019

“Mientras me duchaba, de repente noté como si algo me hubiera explotado en la cabeza. Perdí la capacidad de hablar y sentí como si me hubiera desaparecido el lado derecho del cuerpo”. Es uno de los testimonios recopilados en el informe sobre ‘El impacto del ictus en Europa’, una enfermedad de la que cada seis minutos se produce un caso en nuestro país. Más de 120.000 nuevos casos en nuestro país y 27.000 fallecidos al año, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), siendo ya la primera causa de mortalidad entre las mujeres y la segunda entre los hombres. Por comunidades autónomas, Castilla y León se sitúa entre las que registran más casos (alrededor de 6.000), por detrás de Andalucía (21.000), Catalunya (12.000), Madrid (11.000), Comunidad Valenciana (10.500) y Galicia (7.000).

Por provincias, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Salamanca es una de las diez primeras del ranking nacional en tasa de fallecimientos por ictus (87 por cada 100.000 habitantes), por detrás de otras provincias de la región como Zamora (119 muertes por cada 100.000 habitantes) o León (90 por cada cien mil).

Riesgo de padecer un ictus

Enfermedad cerebrovascular que preocupa cada vez más a los profesionales sanitarios, máxime si tenemos en cuenta las previsiones que apuntan a que más del 21% de la población mayor de 60 años de nuestro país –casi 2 millones de personas- presenta un alto riesgo de padecer un ictus en los próximos diez años, según los datos del estudio Previctus.

También denominado accidente cerebro vascular (ACV), embolia o trombosis, su prevalencia aumenta con la edad. En nuestro país, dos de cada tres personas que han padecido un ictus tienen más de 65 años, pero en las últimas dos décadas ha aumentado un 25% el número de casos entre personas en edades comprendidas entre los 20 y los 64 años, y un 0,5% de los casos se dan en personas menores de 20 años.

Además de la edad, existen otras causas de riesgo como la hipertensión arterial, las arritmias cardiacas u otras enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, la dislipemia, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, entre otros.

Factores de riesgo que, en ningún caso, conviene subestimar. Así, por ejemplo, fumar aumenta, el riesgo de ictus de 2 a 4 veces; y la hipertensión arterial, un problema de salud más frecuente de lo que debiera, multiplica por cinco el riesgo de ictus y su control podría evitar todos los años el 40% de las muertes por ictus, según apuntan desde la Federación Española de Ictus.

Secuelas

También se estima que dos de cada tres personas que sobreviven a un ictus presentan algún tipo de secuela, en muchos casos discapacitante (parálisis, problemas de equilibrio, trastornos del hablar, déficits cognitivos…). Según datos del Atlas de Ictus en España 2019, el 59% de los pacientes que han tenido un ictus tienen problemas para realizar sus actividades cotidianas, más de un 62% tienen problemas de movilidad, un 64% sufren dolor y malestar y un 36% percibe su estado de salud como malo o muy malo. Además, las personas que han sufrido un ictus presentan un alto riesgo de sufrir otro en los tres meses siguientes.

El coste sanitario del ictus

El coste total medio por paciente que ha sufrido un ictus alcanza los 27.711 euros al año, de los que el 67% correspondería a costes directos no sanitarios, el 31% a costes directos sanitarios y el 2% restante a costes indirectos. El coste total de los nuevos casos de ictus, según datos publicados por la Sociedad Española de Neurología (SEN), supondría cada año 1.989 millones de euros, siendo gran parte de esos gastos asumidos por las familias. Solo el 10% de los pacientes con discapacidad por ictus reciben alguna prestación económica.

Por todo ello el ictus constituye actualmente uno de los problemas socio-sanitarios más importantes, que precisa de estrategias concretas para su manejo y control.

Las unidades de ictus constituyen hoy en día el recurso más eficiente para el tratamiento de la fase aguda del ictus. Castilla y León cuenta con cuatro unidades ubicadas en los Complejos Asistenciales de León, Burgos, Salamanca y Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Estos centros cuentan con unidad de ingreso y personal específico para la asistencia al ictus y con cartera de prestaciones diagnósticas y terapéuticas específicas.