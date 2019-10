La destitución de Roberto Aguirre responde a la pérdida de ilusión del equipo y de la afición de Unionistas

Lunes, 28 de octubre de 2019

Miguel Ángel Sandoval confirmó en la rueda de prensa que “el club no se ha planteado la destitución de Gorka Etxeberria como Director de Fútbol de Unionistas”

La Junta Directiva de Unionistas de Salamanca compareció esta mañana en rueda de prensa para explicar los motivos de la destitución de Roberto Aguirre como entrenador del primer equipo blanquinegro.

Miguel Ángel Sandoval: “No podíamos mantener esta situación. Lo último que puede perder Unionistas es la ilusión”

“Ha sido una decisión dura. Nos reunimos tras el partido y tomamos la decisión. No podíamos mantener a situación por la pérdida de ilusión que se estaba produciendo. Es una decisión injusta porque el entrenador no es el que confecciona toda la plantilla, pero en Unionistas trabajamos de un modo para intentar conseguir el máximo dinero posible que dar a la dirección deportiva y configurar la plantilla.

La Junta Directiva ha creído que lo conveniente era dar un cambio. El revulsivo es cambiar al entrenador. Unionistas no se puede permitir cambiar toda la plantilla. Confíamos en la plantilla.

A Roberto Aguirre le hemos entregado el mayor presupuesto de Unionistas. Cerramos muy pronto la plantilla, como era la decisión de la comisión deportiva. Hemos podido completar la plantilla gracias a jugadores que nos han supuesto un coste muy bajo y así poder meter más dinero a jugadores que marcasen la diferencia. Creo que hemos hecho un buen trabajo para traer jugadores a un coste muy bajo.

Hemos estado reunidos con los jugadores para infundirles ánimos. Lo último que puede perder Unionistas es la ilusión. Por eso estamos hoy aquí. Desde que tomamos la decisión hemos empezado a trabajar para no caer en el desánimo.

Agradezco a Roberto Aguirre su modo de trabajar. Ha sido una persona cercana que nos ha dado lecciones de fútbol y de vida en momentos malos y buenos. No se dejaba llevar por los éxitos ni se hundía por los malos resultados. Por encima de cualquier persona está Unionistas. Por eso hemos tomado está decisión aunque no sea la más justa.

Si el club desciendo trabajaremos para que vuelva a subir. Este club y este equipo es de Segunda B e incluso de cotas más altas. Por ello trabajaremos”.

Gorka Etxeberria: “Empezamos anoche con la búsqueda del nuevo entrenador y lo vamos a hacer rápido”

“Querría destacar no tanto a la persona de Roberto Aguirre sino al entrenador. Ha sido un entrenador como la copa de un pino. Es un entrenador excelente. Estoy orgulloso de haberlo propuesto porque ha hecho un trabajo descomunal. Es de los mejores que yo conozco.

Es un momento duro. Querría haber presumido de no cambiar de entrenador durante la marcha, pero me la tengo que comer. Comparto con la directiva que necesitamos que el equipo reaccione. Junto al entrenador, Curiel y yo, hemos confeccionado una plantilla solvente para la categoría que no envidia nada a la del año pasado. Va hacia una muerte dulce y tiene que reaccionar. Si el equipo no reacciona no hay nada que hacer. Hace falta dar un cambio y por eso se toma la decisión. Hay que buscar un entrenador que despierte al equipo. Reviso la plantilla y creo que tiene un nivel medio de Segunda B.

No había gran trabajo hecho con respecto a la búsqueda de nuevo entrenador. Empezamos anoche y lo vamos a hacer rápido. Además de que sea un buen entrenador y buena persona, tiene que tener un perfil para dar la vuelta al vestuario. Lo antes posible lo podremos proponer a la Junta Directiva”.

Preguntas realizadas por los medios de comunicación a Miguel Ángel Sandoval y a Gorka Etxeberria

Gorka como entrenador: me parecería un error para el club. Yo soy el Director de Fútbol y para eso he venido al club. Para eso estoy y no valoro entrenar.

Errores en la planificación: hago autocrítica todos los días. Si hablase con la prensa todos los días quizás no me dispararían tanto. Creo que hemos confeccionado una buena plantilla que no envidia nada a la del año pasado. Es solvente y lo hemos hecho Curiel, Aguirre y yo. Se explicó el primer día. Hay muchos futbolistas que podían ser y que el entrenador echó atrás. Todos los que ha elegido el entrenador han sido propuestos por nosotros. Les veo capacidad para salvar la categoría. Todavía pueden hacerlo sin pasar apuros. Cambiaría la actitud de la plantilla. Les tiene que joder más perder. Aguirre se merecía seguir, pero creemos que el equipo necesita este cambio.

Confección del centro del campo: una cosa son los perfiles y otro los nombres. Hicimos público a quienes queríamos renovar. Aquí imprescindibles no hay. Cuando no pudimos renovar a jugadores que queríamos lo hemos sustituido por otros. Yo sigo creyendo que los hemos sustituido de manera solvente.

Dimisión de Gorka: lo he pensado, pero es absurdo. Yo no estoy contratado. Soy autónomo. Si esta tarde me marchó, aquí paz y después gloria. Irme sin poner el cargo a disposición sería barriobajero. A mí me pueden echar gratis.

Fichajes para invierno: la secretaría técnica está preparada para lo que el nuevo entrenador disponga. No me gusta que el director deportiva fiche y el entrenador conduzca. La plantilla no requiere cambios de nombres, sino ponerse las pilas.

Poco crédito a Aguirre: para Gorka el entrenador Aguirre seguía teniendo Aguirre. Es lo que transmite el equipo y el vestuario en el campo lo que nos invita a pensar que aún estamos en un punto de retorno. Todo depende mucho más de lo que transmite el equipo.

Gorka propondrá el entrenador: yo voy a proponer cuatro o cinco nombres y la Junta Directiva va a decidir. Aquí el suspenso es para todos. La primera lista de entrenadores es amplia. Espero poder proponer en el día de hoy a la Junta Directiva una lista de cuatro o cinco.

Plantearse un paso atrás: ya lo he respondido. Me parecería mal dar un paso atrás. Yo estoy a su disposición.

¿Se ha planteado el club echar a Gorka?: no nos lo hemos planteado. Si tenemos que culparnos lo hacemos todos. No creo que el momento en que el equipo mal sea el mejor momento para prescindir del Director de Fútbol. Si creemos algún día que el trabajo en el club de Gorka ha acabado se lo diremos. Nos daremos la mano y seguiremos como amigos. Ahora mismo no nos entra en la cabeza. Hay mucho errores que corregir de todos. Vamos a hacerlo y saldremos adelante. Los que creen en Unionistas están aquí sentados. Aguirre es la víctima. Por eso hablamos de injusticia. La solución puede venir por ahí. Para cambiar la dinámica consideramos que hace falta otro jefe.

Destinar el dinero de la destitución de Aguirre a fichar: es un momento de apretarnos el cinturón. Esta decisión no es la fácil. Echar a unos jugadores para fichar a otros hubiera sido más costoso para el club. Por cambiar de entrenador todo no va a cambiar de la noche a la mañana. El jugador que no se quedó en Unionistas fue porque no quiso.

Perfil del próximo entrenador: buscamos un entrenador que agite a los jugadores y que dé un cambio en el juego.

Comunicación a Aguirre de la destitución: no fue un momento grato. Gorka y yo se lo comunicamos basándonos en el estado anímico del equipo. Es ver a los jugadores con la cabeza baja y a la grada, ayer por primera vez, también. Con esta decisión buscamos impulsar al equipo, que crean en lo que nosotros creemos.

José Ángel, posible incorporación: él se está recuperando. Sus metas son mayores, pero hay que esperar por su rodilla. Hay que esperar al nuevo jefe. El club no le ha propuesto nada.