El beneficio neto de Unicaja Banco crece un 11,8% hasta los 159 millones de euros en los nueve primeros meses

Lunes, 28 de octubre de 2019

Las nuevas operaciones de crédito aumentan un 38% en relación con el mismo período del año anterior y el saldo del crédito no dudoso crece un 3,3% en el año

El Grupo Unicaja Banco ha obtenido un beneficio neto de 159 millones de euros al cierre de los nueve primeros meses de 2019, lo que supone un aumento del 11,8% respecto al mismo período del ejercicio 2018. La mejora de este resultado está fundamentada en un aumento del margen bruto -impulsado por el incremento de un 5,1% de las comisiones netas- y en una disminución de los gastos de explotación del 2,5%, así como en unas reducidas necesidades de saneamientos. También mejoran los ingresos por dividendos, los resultados de operaciones financieras y otros resultados netos de explotación.

Asimismo, en este período destacan: el incremento del crédito y de las nuevas operaciones de financiación crediticia; el crecimiento de los recursos vista y fuera de balance; la disminución de los activos no productivos, a la vez que se mantienen los elevados niveles de cobertura; el mantenimiento de los altos niveles de solvencia; y los altos y holgados niveles de liquidez.

En los nueve primeros meses de 2019, el Grupo Unicaja Banco mantuvo unos elevados niveles de generación de resultados, que permiten alcanzar un beneficio neto de 159 millones de euros, con un crecimiento interanual del 11,8%. Los principales factores del mantenimiento de esta alta capacidad de generación de resultados son la mejora del margen bruto, la disminución de los gastos de explotación en el marco de una política de mejora de la eficiencia, y unas reducidas necesidades de saneamientos, motivadas tanto por la reiterada caída del volumen de activos no productivos como por los altos niveles de cobertura existentes.

El margen bruto sube un 6,8% respecto a septiembre de 2018, debido al impulso de los ingresos por comisiones –que crecen el 5,1%-, los ingresos dividendos, los resultados de operaciones financieras, y otros resultados netos de explotación.

Otro factor relevante en la evolución de los resultados es la reducción de los gastos de explotación, del 2,5% en relación con el mismo período de 2018. Esto propicia que el margen de explotación antes de saneamientos suba un 22,9%, alcanzando los 331 millones de euros a cierre de septiembre.

En los nueve primeros meses de 2019, el Grupo Unicaja Banco ha mantenido unas reducidas necesidades de saneamientos, si se tiene en cuenta que ha anticipado en el tercer trimestre el reconocimiento de los gastos de reestructuración pendientes por unos 40 millones de euros. El coste del riesgo de crédito recurrente y los saneamientos de adjudicados se mantienen en niveles bajos, dados los significativos niveles de cobertura y la continuada reducción de los activos no productivos. Con todo ello, la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se situó a cierre de septiembre en el 5,4%.

Impulso a la actividad comercial

La actividad comercial del Grupo sigue creciendo de manera sostenida y rentable, mejorando tanto los volúmenes del crédito no dudoso, como consecuencia del continuo aumento de la nueva producción, como los recursos de clientes a la vista y fuera de balance.

Así, el crédito no dudoso -sin incluir adquisiciones temporales de activos (ex-ATA)- ha crecido un 3,5% interanualmente y un 3,3% en lo que va de ejercicio, con crecimientos tanto en el sector privado como público.

Evidencia de este impulso comercial es el hecho de que las formalizaciones de préstamos hayan aumentado un 38%, hasta 3.490 millones de euros, en los nueve primeros meses del año sobre el mismo período del año anterior. En el caso de empresas, el crecimiento de las formalizaciones fue del 16%, mientras que en particulares fue del 10%. Dentro de este último segmento, las nuevas concesiones crecen un 2% en el caso de las hipotecas y un 34% en créditos al consumo y otros. Esta mejora de los volúmenes en préstamos a particulares ha venido acompañada, a su vez, de un incremento de la rentabilidad. Por otra parte, cabe destacar, además, que en los nueve primeros meses del año se han formalizado nuevas operaciones de préstamo a administraciones públicas por importe de 716 millones de euros (frente a 89 millones a septiembre de 2018).

El volumen de recursos administrados por el Grupo (sin ajustes por valoración) alcanzó los 55.025 millones de euros, de los que 50.258 millones corresponden a recursos de clientes minoristas. Este tipo de recursos de clientes prácticamente se mantienen en el ejercicio (-0,2%), con un comportamiento claramente diferenciado: mejoran los recursos con menor coste y aquellos generadores de mayor rentabilidad, como son los saldos a la vista y los recursos de fuera de balance, que crecen ambos un 3,2% en el año, mientras que las caídas se producen en el resto de recursos de balance. Los recursos fuera de balance se han visto impulsados, particularmente, por el buen comportamiento de los seguros de ahorro (+ 8,4%) y de los planes de pensiones (+ 3,2%) en lo que va de año.

Reducción de los activos no productivos y elevada cobertura

La reiterada reducción de los activos no productivos -NPAs- (dudosos más adjudicados inmobiliarios) ha permitido a Unicaja Banco superar el objetivo de saldo total de activos no productivos fijado para 2020. Así, a cierre de septiembre, los activos no productivos, considerando los 200 millones de euros de las ventas de carteras pendientes de registro contable, han caído en 1.378 millones de euros (-35,4%) en los últimos doce meses, con descensos del 38,2% en los activos dudosos y del 31,8% en los adjudicados. El saldo de activos dudosos del Grupo, a cierre del tercer trimestre, disminuyó hasta los 1.573 millones de euros (1.373 millones de euros con la venta pendiente de cierre), y el de inmuebles adjudicados, hasta los 1.138 millones. La caída de dudosos se traduce en una bajada de la tasa de morosidad de 2,8 puntos porcentuales en los últimos 12 meses, hasta situarse en el 4,7%.

Igualmente, los índices de cobertura del Grupo Unicaja Banco se mantienen en niveles elevados. La cobertura de los activos no productivos se situó en un 57% al cierre de septiembre de 2019, siendo la de los riesgos dudosos del 52% y la de los inmuebles adjudicados del 63%.

Así, el saldo de activos no productivos, netos de provisiones, se situó en 1.177 millones de euros, y representa un 2,1% de los activos del Grupo a cierre de septiembre de 2019, frente al 2,8% al cierre de septiembre de 2018, lo que supone una disminución de 0,7 p.p.

Altos niveles de solvencia y holgada liquidez

En términos de solvencia, a finales de septiembre de 2019, el Grupo Unicaja Banco presentaba una ratio de capital ordinario de primer nivel (CET1) del 15,4%, y de capital total del 15,6 %, entre las más altas del sector.

En términos de fully loaded (según el cómputo una vez finalizado el período transitorio para la aplicación de la normativa de solvencia), Unicaja Banco cuenta con una ratio CET1 del 13,8%, y de capital total del 14,0%.

Estos niveles superan holgadamente los requisitos establecidos por el BCE en el marco del SREP (Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora) para 2019, que sitúan la ratio CET1 para Unicaja Banco en el 8,75% y la de capital total en el 12,25%. Por lo tanto, el Grupo cuenta con un superávit de 665 puntos básicos sobre los requerimientos de CET1, equivalente a 1.563 millones de euros, y de 335 puntos básicos sobre los requerimientos de capital total, equivalente a 788 millones de euros, lo que pone de manifiesto la alta capitalización de la entidad.

Los positivos niveles de cobertura, de solvencia y de calidad del balance se reflejan, asimismo, a través de una nueva mejora de la ratio Texas (indicador que mide el porcentaje que representan los activos dudosos y adjudicados respecto del agregado de capital y provisiones de dudosos y adjudicados). La ratio mejoró hasta el 49,9%, tras una reducción interanual de 13,4 p.p. y de 11,3 p.p. respecto al cierre de 2018.

Por otro lado, Unicaja Banco mantiene unos sólidos y excelentes niveles de liquidez, así como un elevado grado de autonomía financiera. Los activos líquidos disponibles (deuda pública en su mayor parte) y descontables en el BCE, netos de los activos utilizados, se elevan, a septiembre de 2019, a 12.767 millones de euros, lo que representa un 22,9% sobre el balance total del Grupo. Asimismo, los recursos de clientes con los que se financia la entidad superan ampliamente su inversión crediticia, como refleja la relación de los créditos sobre los depósitos (loan to deposit, LTD), que se sitúa en el 75,2%.

Planes de transformación y de dinamización comercial

Durante el tercer trimestre de 2019 Unicaja Banco ha continuado con el desarrollo y cumplimiento de su Plan de Negocio 2017-2020, dentro del que se incluyen, entre otros, los planes de transformación y de dinamización comercial diseñados con la atención dirigida al cliente.

En el marco del plan de transformación en curso, durante los nueve primeros meses de 2019, el número de clientes digitales representa un 39% del total. En ese período, del conjunto de las transacciones financieras y consultas de la clientela, el 72% ha tenido lugar a través de los canales de banca digital, el 21% se ha realizado en oficinas y el 7% en cajeros automáticos.

Asimismo, Unicaja Banco ha continuado con la potenciación de las funcionalidades de los canales online, que se desarrollan con tecnologías avanzadas. En este sentido, la entidad está inmersa en un plan de renovación de su red de cajeros automáticos, por el que está llevando a cabo la actualización de su sistema operativo, incluyendo una navegación más ágil y personalizada, así como la sustitución de terminales a través de la instalación de nuevos dispositivos de última generación. Este plan de renovación progresiva del parque de autoservicio, que comenzó el año pasado y tiene prevista su finalización en 2020, permite que Unicaja Banco ofrezca asimismo a sus clientes nuevos servicios y prestaciones, una mejora de la experiencia del usuario y un aumento en la seguridad de las operaciones. Actualmente, la entidad cuenta con una red de cerca de 1.500 cajeros, de los que más de 1.100 (en torno a un 75%) tienen ya instalados el nuevo sistema operativo.

Continuando con el plan de digitalización de los medios de pago, Unicaja Banco da cobertura a todas las soluciones de pago móvil más extendidas desde que en el pasado mes de julio se llevara a cabo la incorporación de Samsung Pay y Google Pay, los sistemas de pagos móviles que permiten realizar compras mediante dispositivos móviles de Samsung y Android. Estos servicios vienen a complementar los sistemas de pagos móviles ya existentes Apple Pay y Unipay App, aplicación desde donde los clientes de Unicaja Banco, además de hacer pagos con el móvil, pueden realizar pagos con Bizum.

Dentro de las actuaciones del plan de dinamización comercial, se ha lanzado una nueva campaña de activación de préstamos al consumo, tanto en la modalidad de preconcedidos como de no preconcedidos, y varias de seguros, en el marco de las ventajas que ofrece el Plan Uni Seguro permitiendo fraccionar el pago de las primas en 12 mensualidades sin recargo. Además, se han impulsado productos especializados para jóvenes, un segmento de atención prioritaria para Unicaja Banco, y se han realizado actuaciones para la fidelización de clientes.

Otras actuaciones en 2019

Por otra parte, el pasado 30 de julio tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Unicaja Banco, que aprobó el nombramiento de Ángel Rodríguez de Gracia como Consejero ejecutivo, de cara a su designación como Consejero Delegado de Unicaja Banco, aprobada el 28 de junio por el Consejo de Administración, y cuya incorporación ya se ha hecho efectiva al recibir las autorizaciones regulatorias correspondientes. La Junta de Accionistas también dio el visto bueno a la novación del acuerdo por el que se autorizó al Consejo de Administración para operaciones de autocartera para una mejor adecuación a las condiciones del mercado.

Asimismo, durante el tercer trimestre del ejercicio, cabe señalar la adaptación de la entidad a dos normativas especialmente significativas en su actividad: la directiva de pagos PSD2 y la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario.

Respecto a la adaptación a la directiva de pagos PSD2, la introducción de nuevos elementos de seguridad identificativos para el acceso a banca digital, en cumplimiento de la autenticación reforzada de clientes, supone un refuerzo de la seguridad en el acceso a los servicios de banca digital de Unicaja Banco, los cuales ya contaban con estrictas medidas de seguridad, así como una mejora en la usabilidad y navegación de los mismos.

RSC

La entidad ha continuado realizando actuaciones en el ejercicio de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el tercer trimestre de 2019, de las que, entre otras, pueden destacarse las siguientes:

En educación financiera, destaca la firma, por segundo año, de un convenio de colaboración con Funcas, en el marco del Programa de Estímulo de la Educación Financiera (Funcas Educa), orientado a la mejora del nivel de conocimientos y competencias de los ciudadanos en esta materia. Asimismo, la entidad ha participado en la organización de diversos eventos en Andalucía y Castilla y León para conmemorar el Día y la Semana de la Educación Financiera, en coordinación con el Banco de España y la CNMV, y otras instituciones y entidades.

Respecto a las finanzas sostenibles y la banca responsable, destaca la adhesión a la campaña de comunicación #aliadosdelosODS de la Red Española del Pacto Mundial para incentivar la difusión de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluye la Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por otra parte, ha iniciado su actividad el Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030 (OECA), promovido por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y Unicaja Banco, cuya función principal es la coordinación de actuaciones para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte del sector privado.