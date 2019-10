¿Cuáles son los síntomas para detectar un ictus?

Martes, 29 de octubre de 2019

Identificar las señales de alarma de un ictus, y actuar rápido, es clave para minimizar las consecuencias de esta enfermedad cardiovascular. ¿Por qué se produce? Tal y como explican desde la Federación Española de Ictus (FEI), el ictus se produce por la disminución u obstrucción del flujo sanguíneo. La sangre no llega al cerebro en la cantidad necesaria y, como consecuencia, las células nerviosas no reciben oxígeno, dejando de funcionar.

Es muy importante saber identificar los síntomas con rapidez. Aunque no suelen manifestarse todos, un solo síntoma ya requiere una llamada a urgencias y no trasladar al paciente por medios propios al hospital o al centro de salud. Los síntomas principalmente son de tipo neurológico y de aparición brusca. Estas son las 5 señales de alarma que no debes pasar por alto: