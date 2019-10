Manifestación constitucionalista en Barcelona con 80.000 personas, según la Guardia Urbana, y 400.000, según SCC

Domingo, 27 de octubre de 2019

Unas 80.000 personas han participado este domingo a mediodía en la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana (SCC) en Barcelona, según cifras de la Guardia Urbana, mientras que la entidad ha calculado 400.000 asistentes.

En la manifestación hay presencia de dirigentes del Gobierno, del PSOE, de PSC, de PP, de Cs y de Vox, además de otras entidades. Se celebraba bajo el lema 'Por la concordia, por Cataluña: ¡Basta!', y los participantes llevaban muchas banderas de España, y también de Cataluña y de Europa.

Societat Civil Catalana

El presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha celebrado este domingo que la entidad que dirige vuelve a ser "la casa común del constitucionalismo", y se ha mostrado contento con la participación de la manifestación que han convocado (400.000 según la organización, 80.000 según la Guardia Urbana).

En declaraciones en la movilización, ha dicho que han participado "todos los demócratas y constitucionalistas catalanes que piden concordia, libertad, vida en común, mirar al futuro y poner fin al proceso independentista que solo está rompiendo y empobreciendo".

Ha añadido que durante la manifestación piden también la dimisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la convocatoria "inmediata" de elecciones en Cataluña.

Ciudadanos

El líder de Cs, Albert Rivera, ha afirmado este domingo que "no se puede gobernar con (Quim) Torra, no se puede gobernar con (Arnaldo) Otegi ni con los que queman las calles. Hay que buscar soluciones de futuro que unan a los españoles".

En declaraciones durante la manifestación constitucionalista de SCC en Barcelona, ha dicho que "es un día para disfrutarlo, pero sobre todo para decir a los españoles que no hay barricada, no hay incendio, no hay insulto, no hay piedra que pueda frenar el imparable sueño de una España unida".

Ha dado las gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la actuación policial en disturbios tras la sentencia del 1-O, y "un abrazo muy fuerte especialmente a los mossos d'Esquadra y policías heridos".

"Hay gente que esta todavía en la UCI y gente agredida anoche. Así que todo mi apoyo a sus familias, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ellos sí nos representan", ha añadido.

Y ha definido así a los que salen a las calles de Barcelona este domingo: "Los que no quemamos las calles, los que las pisamos simplemente para ser ciudadanos".

"Hoy se cumplen nada más dos años desde que algunos intentaron separarnos y levantar fronteras, y hoy, sin gritar pero con convicción y fuerza, los catalanes y el conjunto de los españoles decimos basta ya al procés", ha añadido.

Además, ha pedido paciencia a quienes "están bloqueados en carreteras donde los separatistas están intentando que la gente no acceda a la manifestación".

Vox

El diputado de Vox por Barcelona en el Congreso, Ignacio Garriga, ha avisado al PSOE de que "o están con los terroristas y siguen mediando con (el presidente de la Generalitat Quim) Torra o están con los patriotas defendiendo la unidad de la patria", pero ha afirmado que no es posible hacer ambas cosas.

En declaraciones en la manifestación de Sociedad Civil Catalana (SCC) en Barcelona, ha dicho que su partido quiso acompañar a los concentrados recientemente en la plaza Artós de Barcelona, porque son "el espíritu que salió tras el golpe de Estado de octubre de 2017", pero que Vox se desmarca del acto de este domingo, por la presencia de los socialistas.

También ha destacado la importancia de las elecciones generales del 10 de noviembre: "Tenemos la oportunidad de dar un vuelco histórico y de devolver la esperanza a millones de españoles. Defenderemos la unidad de la patria, la convivencia nacional y el cumplimiento de la ley".