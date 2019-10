Roberto Aguirre: “Me veo con fuerzas para seguir. Aún queda mucha liga y muchos puntos en juego”

Domingo, 27 de octubre de 2019

Roberto Aguirre, técnico de Unionistas de Salamanca, mostró sus impresiones a la finalización del encuentro ante el Arenas de Getxo.

Dura derrota: el partido era complicado para transcurrir con superioridad. La derrota es muy dura. Empezamos bien en el partido con el gol y pudimos hacer el segundo. Pensaba que teníamos el partido cogido. Sin embargo, perdimos presión arriba y se hicieron con el partido. Cogieron mejor salida y nos empataron. En el segundo tiempo queríamos hacer lo mismo que hicimos bien en el primero, pero nos costó. Hicieron el segundo en una jugada en la que nos cogieron la espalda. Lo intentamos por todos los medios. Tuvimos la ocasión del palo. No tenemos ni un poco de suerte.

Fuerzas para seguir: me veo con fuerzas para seguir. Es una derrota dura por todos los ingredientes. Queda mucha temporada. La temporada pasada tampoco me debilitó. Al equipo también le veo con fuerzas. Creo que queda mucho e insisto en que veo al equipo capacitado para salir y ir hacia delante. No se puede bajar los brazos porque queda mucha liga. Tengo confianza en salir.

Goles encajados: me molestan los goles encajados hoy. Tendríamos que tener mejor respuesta defensivamente. Se te pone todo cuesta arriba porque tenemos que hacer muchos goles para ganar el partido. Encajando es complicado ganar. No es fácil mantener la portería a cero, pero es necesario para salir adelante y hay que trabajarlo.

Cambios: vas perdiendo y necesitas cambios que te aporten a nivel ofensivo. Teníamos toda la artillería en el campo. De la Nava no estaba para empezar de inicio.

Mala planificación de la plantilla: no lo creo. Guille se está recuperando de su lesión, por ejemplo. Hemos terminado el partido con gente muy ofensiva. Son muchos jugadores de ataque, pero coincide que están sobre el campo y no tienes a nadie de ese carácter sobre el campo. Me preocupa más encajar goles. Eso merma y estamos encajando. Me quita el sueño. Arriba tenemos alternativas.

Lesión de Javi Navas: estamos pendientes de que nos digan algo. Parece que hay fractura por lo que nos ha dicho. Es igual que lo de Álvaro.

Acción de la lesión de Javi: era la segunda amarilla para el jugador del Arenas. No comprendo el arbitraje. Es un estímulo más para ir hacia adelante. Tenemos fuerza.