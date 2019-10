Unionistas empeora su situación con una nueva derrota y se coloca colista (1-2)

Domingo, 27 de octubre de 2019

El Arenas de Getxo remontó el tanto inicial de Unionistas para llevarse los tres puntos de las Pistas del Helmántico

En el Grupo II de la Segunda División B hay nuevo colista y se llama Unionistas de Salamanca. Los blanquinegros empeoran si situación con una nueva derrota ante el equipo vasco en un partido en el que se adelantaron y en el que acabaron sucumbiendo (1-2).

Unionistas inició el encuentro con un planteamiento agresivo, buscando al Arenas de Getxo en su propio campo, presionando para intentar robar el balón lo más rápido posible. Fruto de ese buen inicio, David Grande encontraba el gol en el minuto siete de partido tras un buen centro de Góngora. El jugador madrileño no perdonaba dentro del área para adelantar a su equipo.

En los minutos posteriores al gol, el conjunto blanquinegro buscó el segundo. Tuvo ocasiones para conseguirlo, entre ellas una de Góngora de remate de cabeza tras un córner que rechazó la defensa vasca.

No obstante, con el paso de los minutos, Unionistas se fue diluyendo y el Arenas de Getxo fue ganando peso. Los vascos se fueron acercando cada vez con más peligro a la portería de Brais. Así hasta el momento en el que Zarzo batió al portero gallego de Unionistas para empatar el encuentro.

El conjunto vasco encontraba merecidamente el premio del gol después de reaccionar al tanto inicial y volcarse en busca del empate. Con igualdad en el marcador llegaba el descanso. Tras el paso por el túnel de vestuarios, se iniciaba una segunda parte totalmente abierta en la que cualquiera de los dos equipos podía hacerse con el triunfo.

Al igual que en la primera mitad, Unionistas comenzó mejor que su rival e intentó buscar el segundo gol que deshiciese el empate a uno. No obstante, no solo no llegó el gol de los blanquinegros, sino que fue el equipo vasco el que se adelantó en el marcador gracias a un gol de Ramos de cabeza.

El gol caía como una losa sobre los jugadores de Unionistas, mientras parte de la afición seguía animando y alguna voz clamaba contra Roberto Aguirre y pedía su dimisión.

Entre tanto, crecían los problemas para el equipo charro, que veía como Javi Navas se retiraba lesionado tras un golpe en un choque. El jugador abulense se retiraba del campo y posteriormente lo hacía en ambulancia de las Pistas del Helmántico. Roberto Aguirre metía al campo primero a Portilla y después a De la Nava.

Pudieron conseguir el empate los blanquinegros en una buena jugada de Mathieu que a punto estuvo de rematar Grande, pero el portero visitante atrapó el balón.

Lo intentó y lo intentó Unionistas hasta el final, pero estuvo más cerca de llegar el tercero del Arenas que el empate de los locales. Aún así, los locales gozaron de una oportunidad a balón parado que se estrelló en el palo.

Así pues, merecida victoria del equipo vasco que agrava la situación de Unionistas y deja a Roberto Aguirre en una situación muy delicada.

Fotos: Lydia González