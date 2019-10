La modificación de las ordenanzas tendrá un impacto de 4.000 euros en las arcas municipales

Sábado, 26 de octubre de 2019

En el pleno de 24 de octubre del Ayuntamiento de Béjar se ha tratado como punto del orden del día la modificación provisional de las ordenanzas de 2020, modificación que ha sido consensuada con Ciudadanos y Tú Aportas, excluyendo de la negociación al Grupo Municipal Popular.

Los cambios afectan a 10 ordenanzas que no tienen un coste económico elevado y han sido defendidos por el concejal de Economía y Hacienda, José Luis Rodríguez Celador, que ha manifestado que van dirigidas a “facilitar la implantación y el desarrollo de pequeños negocios y para dar facilidades a aquellas personas que tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento”.

Estas modificaciones supondrán una pérdida de recaudación para las arcas municipales de 4.000 euros al año, que será lo que se ahorrarán algunos bejaranos con su apertura.

Ordenanzas modificadas

Ordenanza Nº 2 que regula el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se modifica para añadir que quienes tengan derecho a exenciones o a bonificaciones tienen que estar al corriente de pagos con el ayuntamiento para poder disfrutarlas.

Ordenanza Nº 8 que marca el precio de las piscinas municipales en ella se ha añadido un nuevo epígrafe en la cuantía del precio, para regular las cuotas individuales, los abonos de 10 baños y los de temporada para familias numerosas, a las que se va a dar el mismo tratamiento que a los mayores de 65 años, así como los requisitos que deben cumplir para acceder a esta reducción de tarifas.

Ordenanza Nº 12 que regula la tasa de los documentos que se expiden por el Ayuntamiento, en la que se elimina la tasa de un euro por compulsa.

Ordenanza Nº 21 que regula la tasa del autobús, para incluir en las tarifas reducidas de billete y bono-bus a perceptores de la Renta Garantizada y a pensionistas que cobren menos que el salario mínimo interprofesional. Hasta ahora en esas tarifas reducidas sólo estaban incluidos mayores de 65 años, personas con discapacidad y titulares del carnet joven.

Ordenanza Nº 22 es la que regula las tasas de utilización de instalaciones deportivas municipales, la modificación afecta al campo de fútbol y a las pistas de pádel de La Cerrallana, que hasta ahora no estaban incluidos, aunque éstas últimas están siendo gestionadas en la actualidad por el Club de Tenis por lo que esta modificación no tendrá ningún efecto para su gestión.

Ordenanza Nº 23, que regula impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, en ella se ha modificado el plazo para la reposición de trabajadores para que las empresas puedan beneficiarse de las bonificaciones. La ordenanza contemplaba que se bonificaría a las empresas que contrataran personal y si un trabajador se marchaba, tenía tres meses para reponerlo antes de perder la bonificación, con el cambio este plazo se reduce a un mes.

Ordenanza Nº 26, que trata sobre la recogida de basuras, en ella se modifica el epígrafe que fijaba la tasa de viviendas y locales dedicados a actividades profesionales en 40,83 euros, ahora ha quedado reducida al 50 %. También se ha establecido una tarifa en función del número de metros cuadrados de superficie del establecimiento, de manera que los establecimientos que utilicen el servicio con materias orgánicas que produzcan molestias o sean objeto de especial tratamiento como pescaderías, fruterías, carnicerías, etc hasta 200 metros de superficie de local pagarán 56 euros, entre 201 y 750 m. pagarán 85.23 euros entre 751 m y 2.000 m. pagarán 113 euros y las que tengan más de 2001 m. pagarán 170, 46 euros. En esta misma ordenanza se hacía una especificación para los locales comprendidos en las calles Gerona, Merinas y Libertad, cuyo horario de cierre fuera posterior a las dos de la madrugada, los cuales tenían un recargo en la tasa de acuerdo con un convenio suscrito con el Ayuntamiento, se ha eliminado la especificidad de que sean solo los establecimientos de estas calles ampliando la tasa de recargo a cualquier establecimiento de la ciudad con esas características.

Ordenanza Nº 30 que regula las visitas a museos, exposiciones, monumentos históricos, artísticos y otros, se suprimen los epígrafes que hacían referencia al alquiler de barcas de recreo y la pesca sin muerte en el estanque de El Bosque.

Ordenanza Nº 31 reguladora de la tasa de apertura de establecimientos, recogía una tasa sobre el porcentaje del impuesto de actividades económicas de un 25 %, para personas físicas, un 75 % para sociedades y un 20 % para traspasos, ahora estos porcentajes quedan reducidos a la mitad.

Ordenanza Nº 32, que regula el uso del teatro y otros edificios municipales, se incluyen dentro de los eventos que no están sujetos al pago de esta tasa los actos realizados por los colegios públicos de infantil y primaria de Béjar y Comarca, con la condición de que estos actos no deben suponer ningún coste adicional para el Ayuntamiento y también se incluyen los actos realizados por asociaciones sin ánimo de lucro con sede social en Béjar, que se celebren sin taquilla o que la misma vaya destinada a actos benéficos, puntualizando también que no supongan un coste para el ayuntamiento y que sean aprobados por la comisión correspondiente.

Ordenanza Nº 43 que regula el precio público por la prestación del servicio de alquiler y reparación de equipos, son las tarifas de la Covatilla, en las que se incluye que el pago de la fianza pueda hacerse con tarjeta de crédito y no sólo en efectivo.

Críticas de la oposición del Partido Popular a la modificación de las ordenanzas

Ángel Orgaz, concejal del Grupo Municipal Popular, ha lamentado el aislamiento que el Equipo de Gobierno les ha impuesto, al consensuar las modificaciones en las ordenanzas con Tú Aportas y con Ciudadanos sin contar con ellos, y ha señalado que no se está contando con el grupo mayoritario de esta corporación, aislando a los representantes del 41,94 % de la población bejarana que depositó su confianza en ellos en las pasadas elecciones, según ha manifestado, “sólo porque al equipo socialista no le gustan las formas en las que su grupo está haciendo oposición”. Orgaz ha coninuando manifestando que en su labor de oposición defienden en lo que creen y denuncian lo que les parece injusto y ha añadido que hacerles un cordón sanitario no sirve de nada cuando también podían haber aportado propuestas y sugerencias si no hubieran presentado a la Comisión Mixta de Participación Ciudadana unas ordenanzas con modificaciones cerradas en las que no se admitió ninguna de las propuestas sugeridas, ni siquiera las de la Cámara de Comercio que eran bastante interesantes, algo que ha desmentido Rodríguez Celador.

Orgaz también ha criticado que se hayan llevado al dictamen del pleno 10 ordenanzas del total de 45, con un procedimiento que no ha variado y sin más participación que otros años, en las que solo se abordan aspectos técnicos, muy poco favorables al conjunto de los bejaranos sino sólo a determinados colectivos y con muy poca incidencia, pues las arcas municipales solo van a dejar de recaudar 669 euros por la tasa de apertura de nuevos establecimientos, 1.900 euros por el beneficio de la tasa de basura a los despachos profesionales, y poco más, asegurando que el resto de las medidas son de muy poco calado social y poca ayuda al emprendimiento, quedando escaso el modelo de cambio que el Partido Socialista había prometido en campaña para la ciudad.

El que fue concejal de Hacienda en la anterior legislatura ha recriminado al Equipo de Gobierno actual que “se hayan olvidado por el camino” la modificación de otras ordenanzas que venían reclamando durante las legislaturas Populares, como la bajada del IBI o la tasa de alcantarillado que afectan a todos los ciudadanos y no sólo a algunos colectivos.