Un total de 103 personas lucharán por las plazas fijas de Oficial de Obras y Peón de Jardines

Viernes, 25 de octubre de 2019

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo dio a conocer en la mañana del viernes las relaciones definitivas de admitidos y excluidos a los dos procesos selectivos que tiene en marcha para cubrir de forma permanente una plaza de Oficial de 1ª de Obras y Albañilería (en calidad de funcionario de carrera), y otra plaza de Peón de Jardines (en calidad de personal laboral fijo).

Para el puesto de Oficial de 1ª de Obras y Albañilería finalmente hay 26 candidatos, 6 más que en el listado inicial, después de que 5 de los excluidos subsanasen su solicitud abonando las tasas o presentando la documentación exigidas, y de que se descubriese que uno de los excluidos tenía toda su documentación en regla. De este modo, sólo hay una persona que queda excluida, por no acreditar la titulación, de los 27 que presentaron su solicitud.

Mientras, para la plaza de Peón de Jardines finalmente hay 92 aspirantes, 13 más que en el listado inicial. Esto se debe a que se ha admitido a 6 personas que presentaron su solicitud en tiempo y forma pero que no habían sido incluidos en el listado inicial (ni entre los admitidos ni entre los excluidos); a otra persona que había sido incluida entre los excluidos pese a tener su solicitud en regla; y a 6 personas inicialmente excluidas que han subsanado aquello que les faltaba en su solicitud (en todos los casos, les faltaba justificar la titulación). Así, finalmente, sólo quedan excluidas de este proceso 5 personas de las que presentaron su solicitud: 4 por no presentar la titulación y 1 por no abonar las tasas.

En suma, hay 118 candidatos a los puestos, aunque como hay 15 personas que se presentan a los dos procesos, el número real de aspirantes es de 103. En lo que respecta a los excluidos, la persona que se queda fuera para el puesto en el área de Obras y Albañilería también figura entre los excluidos para el área de Jardines. Asimismo, hay un admitido para el primero de los puestos mencionados que figura entre los excluidos al otro. Eso totaliza que ha habido 107 personas diferentes interesadas en estos procesos selectivos.

Los listados definitivos de admitidos y excluidos se pueden consultar en estos enlaces: https://www.ciudadrodrigo.es/ayuntamiento/wp-content/uploads/2019/10/ANUNCIO-LISTADO-DEFINITIVO-OFICIAL.pdf (Obras y Albañilería) y https://www.ciudadrodrigo.es/ayuntamiento/wp-content/uploads/2019/05/ANUNCIO-LISTADO-DEFINITIVO-JARDINEROS.pdf (Jardines).

Los exámenes

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha fijado también las fechas de las primeras pruebas por escrito de los dos procesos selectivos, que consistirán en sendos cuestionarios tipo test de 60 preguntas sobre las materias de los respectivos temarios.

Los aspirantes a la plaza en el área de Obras y Albañilería se examinarán el martes 10 de diciembre a las 9.00 horas en el Edificio Educativo Municipal de la calle San Fernando. Dos días después, el jueves 12, a la misma hora y en el mismo lugar, tendrá lugar la prueba escrita de los aspirantes al puesto en el área de Jardines. Habrá una hora de tiempo para contestar, restando puntos los fallos. Como máximo, se podrán sacar 30 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 15 para seguir en el proceso.

La segunda prueba será un ejercicio de carácter práctico, donde los aspirantes deberán resolver por escrito un supuesto práctico planteado por los tribunales a partir de los respectivos temarios. En estos ejercicios se valorará la amplitud y comprensión de los conocimientos generales y específicos, la capacidad de relacionar los mismos, así como el rigor analítico, la claridad expositiva, y el orden y la calidad de la expresión escrita.

Estos ejercicios prácticos serán corregidos por los tribunales, pudiendo ser calificados hasta con un máximo de 10 puntos. Como mínimo, será necesario obtener un 5 para sumar esta nota a la de la prueba anterior. Aquel aspirante con más puntuación total en cada uno de los procesos se hará con la respectiva plaza en liza (en caso de empate, primará la nota del segundo ejercicio, y si persiste el empate, se producirá un sorteo). El resto de aprobados quedará ordenado según su puntuación en una bolsa de empleo de la que se irá tirando para contrataciones temporales.