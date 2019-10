UGT, CSIF y CCOO piden que la Junta cumpla el acuerdo de las 35 horas semanales

Viernes, 25 de octubre de 2019

Tal y como habían anunciado, sindicalistas de CSIF, UGT y CCOO se han movilizado este viernes para reivindicar el acuerdo firmado por la Junta para aplicar la jornada semanal de 35 horas en los empleados de la administración regional. En este sentido, se ha realizado un paro parcial de dos horas y media. Además, las protests se incrementarán con una huelga general de la administración pública de Castilla y León prevista para el jueves 6 de noviembre.

Las organizaciones recuerdan que este acuerdo se firmó “para instaurarlo en junio y había gente contratada a partir de octubre para cubrir esas horas en la administración pública pero dicen que no lo van a cumplir porque no hay dinero y hay una falta de organización, entendemos que es un trampantojo, esta administración no es de fiar”.

También se mostraban muy críticos con el presidente de la Junta, el salmantino Alfonso Fernández Mañueco, “que nos miente sistemáticamente y ha demostrado que carece de palabra. Si su primera medida adoptada es atacar a los propios empleados públicos que son los encargados de dar unos servicios de calidad e incumplir un acuerdo, qué no será capaz de hacer con la ciudadanía”.

Por otra parte, el Sindicato Médico CESM, ademas, ANPE y SATSE también secundaron esta movilización del paro parcial.

Fotos de Lydia González