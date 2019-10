Viernes, 25 de octubre de 2019

Los charros Juanan y Coque podrían quedar inhabilitados durante cinco años por su renuncia a ir con la Selección de Castilla y León. Los futbolistas del conjunto del Ruta de la Plata podrían dar su carrera casi “por acabada”, según indica el Zamora24horas este viernes.

Los miembros del bando rojiblanco no se presentaron en el último entrenamiento del equipo regional sin dar una “razón de peso a la Federación de Castilla y León” y las consecuencias serían mayúsculas si la situación se descontrola, ya que no estuvieron presentes -igual que más jugadores de diversos clubes- en la sesión celebradaen Toro. No obstante, el verdadero problema vendría el próximo miércoles del día 30 de octubre si siguen sin acudir, tal y como relata el digital.

“El artículo 113 de los estatutos de la Federación de Castilla y León de Fútbol explica que será considerada infracción muy grave ‘la inasistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones autonómicas o provinciales, entendiéndose aquellas referidas a entrenamientos, concentraciones o celebración efectiva de partidos o competiciones’. Además, el artículo siguiente, el 114, explica que las sanciones por esta infracción muy grave es de “suspensión o privación de la licencia por tiempo de un año y un día a cinco años” cuenta el Zamora24horas.