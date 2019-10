Pablo Cortés: “A Molina aún le falta ritmo competitivo. Para Leioa buscaré otras opciones en el centro del campo”

Viernes, 25 de octubre de 2019

Pablo Cortés, técnico del Salamanca UDS, analizó en rueda de prensa la actualidad de su equipo antes del encuentro de mañana sábado ante el Leioa.

¿Cómo llega el equipo?: llegamos bien. La semana ha ido bien a nivel de entrenamientos y sensaciones. Tenemos ganas de que llegue el partido y ruede el balón.

Fichaje de Sergio Molina: ha entrenado bien pero aún no tiene el ritmo competitivo. Desde la temporada pasada aún no ha competido. Está incluido en la lista de convocados.

Bajas: a los ya conocidos hay que sumar a Calderón, que parece tener una microrrotura. Carpio entra en la lista ya que se ha recuperado.

Jugadores del filial que suben: Altube, Medina y Monárrez.

Perfil para la ficha sub 23: es verdad que el centro del campo se ha reforzado con Molina, un jugador que sabemos que va a ser importante. Necesitamos un extremo. No sé si llegará antes de enero. Eso lo puede responer la Inteligencia Deportiva.

Subir mediocentros del filial: André tuvo molestias en el menisco y esta semana he valorado que subiera, pero con la llegada de Molina he decidido que no. Mati ha tenido problemas en el hombro y no está al cien por cien. Los que estén tienen que estar al cien por cien.

Mejoras: hemos incidido en el equilibrio tanto en ataque como en defensa. Con nuestra formación corremos el riesgo de la separación entre líneas. Es verdad que no es lo mismo jugar en casa que fuera. Aquí tenemos que intentar proponer. Fuera son otros escenarios. No creo que sea un partido similar a lo del fin de semana pasado.

Leioa: espero encontrarme un campo blando por las lluvias de toda la semana. Respecto al equipo, suelen buscar a Yurrebaso, que es su referencia en ataque. Espero un juego vertical por su parte. Tenemos que estar fuertes en la segunda jugada y juntos en todas las líneas. Quiero que el equipo se adapte bien al partido y competir cuanto antes.

Posible titularidad de Molina: buscaré otras opciones.

Oportunidad de estar arriba: no miramos tanto la clasificación, sino a nosotros mismos. Queremos seguir en la dinámica positiva de seguir sumando. Hacerlo fuera de casa sería muy importante. Si conseguimos ganar, la sensación de hacerlo nos daría mucho.

Chatón: es un jugador muy importante para nosotros. Nos da mucho a nivel deportivo y en el vestuario. Si le han dicho que tiene posibilidades de volver a jugar debe agotar esas posibilidades. Nosotros le vamos a ayudar. Está motivado.

Galván: no mejora. Sigue con mucho dolor en el pie.