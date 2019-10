“Vicente del Bosque ha dejado una cultura superior en la manera de competir y de transmitir a la sociedad”

Lunes, 28 de octubre de 2019

La exigencia en el vestuario, técnicos autoritarios y otros con formas menos enérgicas o más suaves en el trato con los jugadores. ¿Cómo debe actuar el entrenador en el vestuario y desde el banquillo?

En el fútbol, y en el trabajo, siempre preferí al jefe que venía de frente. Pero, puestos a elegir, también prefería al que aconsejaba convenciéndome y no al capataz “insultador!”, contra éste me repuchaba desde las tripas. Hay mucha falacia en esos entrenadores gesticulantes en la banda, dirigen para la galería y para tener buenas crónicas. Y entiendo que algunas veces hay que dar un golpe en la mesa, es triste que algunas personas solo te respeten si les puedes “a voces”.

La pifia de Chiquimarco

¿Cómo interpreta el fichaje del Salamanca de Chiquimarco y sus tristes consecuencias?

Desconozco muchos detalles, pero me suena el método. Se ficha a un entrenador que no lo autorizan entrenar federativamente; se ficha a un segundo mejicano para ganar tiempo y utilizarlo de “hombre de paja” pero sin clarificar aspectos fundamentales; éste reacciona ante el engaño y públicamente se hace el ofendido. Finalmente se recurre a una solución de emergencia que podría haber sido la correcta dos meses antes. Situaciones de “palos de ciego”.

¿El ambiente del fútbol en Salamanca lo ve interesante?

Lo sigo poco, pero me parece un hito muy positivo que haya 3 equipos en Segunda B en esta ciudad. Ya lo dije en alguna ocasión, me gustaría que hubiera más salmantinos formados en la cantera, pero los resultados corren demasiada prisa para no perder la categoría. Y me vuelve a sorprender que en todos los equipos (Guijuelo, Salmantino UDS y Unionistas) manejen estrategias tan cogidas con alfileres, casi fichando a equipos enteros y rescindiendo a plantillas completas. ¿Cuándo el aficionado puede contar con unos futbolistas enraizados en la ciudad?

Parece que no ha habido una explicación lógica por no comprar el Ayuntamiento el Helmántico a un precio muy económico durante la gestión de Alfonso F. Mañueco, con argumentos que no han convencido y el gran malestar entre los aficionados sigue latente. El estadio podía haberse erigido en un magnífico escenario para los dos representantes de la capital, Salmantino UDS y Unionistas.

Sinceramente, los Organismos públicos no están para invertir como si fueran empresas privadas, sus presupuestos deben orientarse a otras necesidades del Consistorio, y de paso se evitan tentaciones peligrosas. Ahora bien, el Ayuntamiento tenía la capacidad para haber desarrollado algunas acciones para que ese activo no estuviera en manos poco implicadas con la sociedad salmantina, si se buscaba el resurgimiento de una actividad deportiva que se está mostrando positiva para la ciudad.

Elogios a los Campeones del Mundo

La selección española de baloncesto se ha proclamado Campeona del Mundo de nuevo. Desde un punto pedagógico, ¿cómo interpreta esta hazaña?

El mundo del baloncesto es muy inteligente, jugadores, entrenadores, directivos, y son capaces de administrarse de manera ejemplar para competir tanto en Liga como en Europa, lo que provoca un excelente nivel profesional en los jugadores que luego transfieren sus capacidades a la Selección. Y se percibe que es un equipo comprometido en todos sus componentes. Es un logro que debiera valer para otros deportes.

La herencia de Del Bosque

¿Qué consideración hace del trabajo que ha dejado su amigo Del Bosque en la selección española de fútbol?

Vicente del Bosque ha dejado una cultura superior en la manera de competir, de dirigir, de transmitir a la sociedad, su bonhomía fue un ejemplo que a pocos desencantó. Aparte los títulos, supo respetar a los jugadores, a los que jugaban y a los que estaban en el banquillo; tuvo también sus detractores pero éstos solo mostraron envidias en vez de razones de peso… Curiosamente, el mayor defecto de Vicente fue ser respetuoso con todos y demasiado buena gente… Un salmantino de los de Garrido, que aprendió a jugar al fútbol en la calle Río Yeltes con sus amigos (uno de ellos era yo, cuando aprendíamos a jugar al fútbol sin árbitros, sin reglamentos, sin porterías, pero con mucho amor al fútbol).

¿Cómo valora la transición en el mando del banquillo de la selección española.

Me pareció muy lamentable la marcha de Lopetegui, por el fondo y por la forma. Escribiría un libro lleno de razones. Llegó Luis Enrique y fue un acierto. Lamentablemente, tuvo que renunciar a su cargo y asumió la responsabilidad el segundo de Luis Enrique. Robert Moreno está ejerciendo con gran capacidad superando el estigma de no haber sido futbolista profesional. En días pasados, escribí un artículo relacionado con esta situación. Y se titulaba, robándole la idea a Arrigo Sacchi que también sufrió críticas: “¿Hay que ser caballo para ser un buen jinete?” La cuestión es que los resultados futuros tienen que respaldar la dirección tomada.

Durante una larga etapa los futbolistas que eran convocados para la Selección eran casi siempre los mismos. Desde hace algún tiempo se vislumbra una nueva época en la que los seleccionadores han abierto el camino a más jugadores y equipos…

En realidad, el próximo Campeonato será en 2020 y la competición actual permite hacer un “casting” más amplio. Pero, al llegar las finales, la lista será mucho más concreta. Si hacemos memoria, en 2008 Luis Aragonés no llevó, según mi opinión, a los mejores, aparte el “affaire” de la no convocatoria de Raúl. Como mucho contó con 14 excelentes jugadores y los demás fueron más o menos gregarios en el sentido de que supieron hacer un buen equipo, de hecho, ganaron el Europeo. Y Del Bosque ganó el “Mundial 2010” con una renovación de más del 50% de jugadores. Respecto a la utilización de muchos jugadores del Barcelona por Luis Aragonés y Vicente del Bosque, yo hubiera hecho lo mismo; ello le garantizó un estilo muy definido y un modelo de juego contrastado.

Real Madrid y Barcelona están realizando un campeonato muy irregular. Para usted, ¿cuáles son los motivos?

Llevo años propugnando por que la Liga española aporte más equipos a los puestos cabeceros. Por otra parte, son tan irregulares los equipos del Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid que, en la jornada 7, ocupan los tres primeros puestos de la clasificación. O sea, igual que siempre. Y me gustaría ver a Valencia, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad, Athletic Bilbao, etcétera, compitiendo mucho más cerca del liderazgo y con menos diferencias de puntos.

Creo que hay más igualdad en los equipos pero no lo suficiente como para encontrar mayores equilibrios en 38 partidos. Y es muy bueno comprobar que Éibar, Getafe, Alavés, Betis, etcétera, puedan ganar a equipos superiores sin caer en la falsa alarma de que los “grandes” están empeorando…

Y me adhiero a lo que decía el escritor Daniel Samper: “Cada partido encierra por lo menos seis partidos: 1. El que vio el ganador; 2. El que vio el perdedor; 3. El que vio el árbitro; 4. El que vio el público; 5. El que vio la prensa; 6. El que realmente se jugó”. Por tanto, los enfoques son variopintos y ojalá el fútbol se iguale mucho más para mejorar la competición.

Usted como entrenador y madridista, ¿qué sistema de juego piensa que debe emplear por las características de su plantilla, el Real Madrid?

Aunque parezca un contrasentido, el mayor defecto del Real Madrid es que ataca siempre y pierde las vigilancias en los momentos “sin balón”. Con Cristiano, se decía que nunca controlaban el partido y yo les decía que era imposible con un jugador que siempre corría hacia delante y reclamaba permanentemente pases en profundidad. Ahora que Ronaldo no está, el equipo sigue sin saber controlar los tiempos del partido. Y es muy difícil “defender” en un sistema 1.4.3.3., muy puro, porque cuando ganan por uno o dos goles, siguen yendo a la portería contraria sin protegerse en la mayoría de las ocasiones. Por tanto, no es una cuestión de “dibujo”. El Real jugaría de otra manera con Cholo Simeone, los laterales no avanzarían tanto sobre todo Marcelo; los interiores mantendrían más las posiciones; las líneas siempre juntas y los delanteros replegarían inmediatamente de pérdida de pelota. Cosa que no suelen hacer Bale, o Vinicius, o Hazard, aunque pongan voluntad. Pero es que los mismos que critican ese “desequilibrio” son los que no permitirían un juego ralentizado, un estilo especulativo, un avance retardado a la portería contraria, etcétera. Lo de los sistemas sería secundario si se respetan otros principios fundamentales.

¿Cree que hay alguna manera de terminar con los amaños y las trampas en el fútbol, que últimamente proliferan?

El VAR por ejemplo, está limitando a los “piscineros”, ya los árbitros no se cohíben en pitar penaltis fuera de casa (quedarían descubiertos), pero otro tipo de amaños como las apuestas, etcétera, dependerá de la calidad humana de los contendientes. El respeto a las leyes se hace necesario, es inaceptable primas a terceros incluso por ganar, y los organismos se impliquen denunciando situaciones, localizando programas inteligentes para encontrar a los mafiosos de turno, etc.

Tertulias “viciadas e ilustradas”

Las tertulias en el fútbol. ¿Qué tipo de debates le gustan?

Me parecen “viciadas” la mayoría de ellas, son desconsideradas, poco respetuosas, partidistas, poco ilustrativas, tiene razón el que más voces da. La línea argumental siempre es la del equipo favorito de cada uno, sinceramente me resultan sospechosas y apenas las respeto. Hay otras que nos ilustran sobre el juego, lo ocurrido en el partido, los aspectos tácticos y humanos de los futbolistas, las relaciones de causa y efecto, etc. Pero son las menos…

Como estudioso de las tácticas, ¿cómo utilizaría el pressing un equipo suyo y cuándo esperaría al rival?

El otro día leía a Van Gaal un comentario sobre Kloop, el entrenador del Liverpool, y decía: “Ha aprendido que no debe presionarse siempre”. Ahora todos los analistas nos repiten aquello de “la presión a continuación de pérdida” y con ello ya cumplimos y damos a entender que sabemos de esto. Alguna vez conté esta anécdota del Salmantino que entrené y jugó la promoción de ascenso en 1982. Un jugador experto en la presión, Javi Bragado, jugábamos fuera, fue a quitar balón a un defensa de la Arandina, casi a la altura del área chica de ellos. Yo había cambiado mis instrucciones momentos antes diciendo que replegáramos a mitad de campo durante un tiempo. Pero Javi insistió, fue a por el hombre-balón él solito, se lo quitó, lo entregó a Esteban que acompañó la jugada y marcamos gol. En la caseta se lo hice ver, pero tuve que darle la enhorabuena por su buena acción.

Esto pasa, planificas la presión sobre todo en las bandas, a continuación de perder el balón, pero hay veces que será mejor replegar y retardar las entradas, temporizando para que el contrario también se ralentice. Imaginemos que alguno de los centrales recibió un golpe en un muslo, o un lateral, o cualquier otra circunstancia. Por tanto, recuperemos fuerzas por un tiempo, esperemos evoluciones del contrario y ya retomaremos nuestra táctica. En todo caso, comparto con Guardiola que “para defender bien hay que atacar bien posicionados”.

Resulta sorprendente cómo muchos equipos presionan al rival durante todo el partido. ¿Tanto ha evolucionado la preparación física?

Creo que es imposible presionar físicamente todo el partido. Y tenemos tendencia a pensar que la “presión” es cuando no tenemos el balón. A mí me gusta especialmente “la presión con balón”. Una y otra vez. Y cuando pasas a 20, 30 o 40 metros, lo que corre el balón no lo tienes que correr tú físicamente. Sin embargo, el contrario sí tiene que desgastarse. Se ven muchos partidos que solo un jugador va a quitar balón a uno de los centrales, o al portero, como queriendo de uno en uno presionar para provocar fallos. Son esfuerzos inútiles. La presión sin balón debe ejecutarse en bloque, en equipo, de hecho, el mayor fundamento del “Football Pressing” (Fútbol Total) inventado por Rinus Michels de los años setenta habla de “ataque permanente” incluso cuando el equipo avanza a recuperar el balón del equipo contrario. En aquel sistema, hasta el portero tenía previsto zonas hasta donde avanzar y hombre concreto al que marcar.

Las tácticas y la preparación física igualan muchas veces los partidos. En ocasiones se trata de impedir más que de jugar. ¿En qué medida esto es bueno para el fútbol?

El partido de fútbol es eso, aportaciones físicas y tácticas, fuerza mental para superar al otro. Ojalá hubiera partidos competidos, aunque quedasen cero a cero. Porque los aciertos superarían a los fallos. Pero también un partido bien jugado puede quedar empatado a cuatro tantos, aunque sería más imperfecto que el empatado a cero tantos. Sin embargo, las interpretaciones serían variopintas. Los primeros “cabreados” serían los entrenadores que no están acostumbrados a que violen tu portería tantas veces. Lo que puede gustar a los espectadores en un partido de ida y vuelta disgusta a los entrenadores. Son puntos de vista controvertidos.

Usted, que ha sido futbolista y entrenador ¿en qué medida puede estimar la sentencia de Johan Cruyff?: “Aprendí de niño que quienes más disfrutaban enseñándote algo eran los que mejor dominaban el balón. Los capaces sólo de entrarle al rival, plantarse en medio campo y hacer obstrucciones o pegar patadas, no tenían nada que enseñar pero sí mucho que aprender”.

Creo que el fútbol tiene dos vertientes, con o sin balón. El otro día escribía sobre el fútbol “con” o “sin” cebolla como la tortilla de patatas. Y lo controvertido que es la elección. Yo personalmente me gusta más el fútbol con balón si llevo la iniciativa. También la tortilla de patatas con cebolla. Pero no nos equivoquemos, lo que hace rica la tortilla es la cantidad de huevos que se le echan. Y hay que aprender a jugar tanto con balón como sin él. Y hay especialistas en los dos tipos de juego. Y los dos son válidos. Y necesarios. Imprescindibles.

Croacia, con menos de 4.5 millones de habitantes, ganó a Inglaterra en el Mundial, que tiene 55 millones de personas y plantó cara a Francia en la final… Un detalle muy curioso para su estudio.

Fue un éxito rotundo y su trayectoria espectacular. Por eso repito tantas veces que los dibujos, las tácticas y las estrategias se pueden quedar pequeñas frente la confianza y mentalidad de unos hombres de raza que juegan en bloque, defendiendo a un país haciendo equipo. Y un apunte curioso, se dijo que África no aportó nada a este Mundial y ¿sabes cuántos jugadores “africanos” jugaron con Francia? Nada más y nada menos que catorce.

El fútbol de las mujeres

Los medios de comunicación han comenzado a dar más protagonismo al fútbol femenino. ¿Cuál es su valoración?

Está de moda. Pero no creen en las féminas. Hasta ahora son gestos para crear ambiente. Y las propias féminas sólo están pensando en dinero. Deberá pasar tiempo hasta que se consolide este movimiento. Y no quiero ser mal interpretado. En mi último libro le dedico un espacio sobre el fútbol de las mujeres, un fútbol que ya no practican los hombres, pero es el fútbol de antes, de conducción, de avance con el balón, de ida y vuelta, de pelea continua… Pero las comparaciones siempre son odiosas, nunca deberían compararse ambos “fútboles” porque entonces, las mujeres quedarán perjudicadas… Y tiempo al tiempo.

¿Su próximo libro ya está a punto? ¿Qué aspectos trata?

Acabado está, hay que darle forma para publicarlo en enero 2020. Es un ensayo que tratará sobre el “Fútbol simple”… Todo un compendio de sucesos y opiniones acerca de lo complejo del fútbol. Hasta que se convierta en “simple” y entonces el fútbol será el bueno como decía Cruyff. Ayudo a observar, a concretar, a analizar los distintos modelos que se practican en la actualidad, a desmitificar lo que el vulgo da por sentado de que el fútbol es único y verdadero. En un par de meses se registrará el título definitivo y la configuración de los distintos capítulos.