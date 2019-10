Isabel Muñoz: “Tenemos un programa con la Constitución a la cabecera”

Jueves, 24 de octubre de 2019

Isabel Muñoz, candidata de Podemos al Congreso por Salamanca, afirmaba hoy que se presenta “por indignación, en un país en el que las oligarquías financieras puedan decir que partido puede gobernar o no me parece vergonzoso. Yo he vivido en el franquismo y he luchado por traer los derechos a España, que un presidente socialista se pliegue a lo que dicen ellos, no hay derecho a que esto esté ocurriendo en un país democrático, occidental y europeo. Así es como nos tenemos que enfrentar, tengo muchísimas ganas, nosotros podemos presumir que tenemos un programa con la Constitución a la cabecera, da soluciones a todas estas carencias que tenemos los millones de españoles”.

Por su parte, Pablo Fernández, secretario regional de esta formación, añadía que “afrontamos los comicios con ilusión y ganas de lograr al fin un cambio para este país tan necesario”. Entre los problemas de Salamanca destacaba la situación de la sanidad pública: “Es deleznable lo que está ocurriendo con las listas de espera en Salamanca, hemos visto que arrojan un balance desolador: 5.300 personas en lista de espera con una demora de 123 días (20 más que en junio), con incremento de 973 de personas respecto a 2018 y 18 días más respecto al año pasado. Esto no puede seguir así, los salmantinos no pueden ser ciudadanos de segunda categoria en materia sanitaria”

Críticas a Luis Fuentes

El secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, ha señalado que le parece "muy triste" que "la mayor preocupación" del presidente de las Cortes regionales, Luis Fuentes, sea "si el día de Villalar es el día de la Comunidad".

"Que la mayor preocupación del ínclito señor Fuentes sea esta, creo que dice mucho del presidente de las Cortes", ha continuado Pablo Fernández en una rueda de prensa en Salamanca para presentar a los cabezas de lista de su partido para el Congreso y Senado en las próximas elecciones, Isabel Muñoz y Genaro Luis, respectivamente.

Durante su intervención en la sede de Podemos Salamanca, ha insistido en que "si este es el mayor desvelo del señor Fuentes, Luis Fuentes está más perdido que Albert Rivera en una clase de yoga".

Por ello, el secretario general de Podemos Castilla y León ha instado a los representantes de Ciudadanos y del Partido Popular en las administraciones autonómicas a que "se pongan a trabajar" y "dejen de expoliar la tierra" y no se centran en "quitas que son absolutamente secundarias".

La exhumación de Franco, "una buena noticia" pero queda "muchísimo por hacer"

Fernández, ha manifestado que es "una buena noticia que la momia del dictador salga del valle de Cuelgamuros" y "una buena noticia para todos los demócratas".

No obstante, ha apuntado que queda "muchísimo por hacer" y que "el terrible legado no desaparecerá hasta que no se exhume el último cadáver de los asesinados por el franquismo".

También, ha abogado por la equiparación de las víctimas de la dictadura con las víctimas del terrorismo y por seguir adelante con "las recomendaciones de la ONU" de "investigar y permitir que se investiguen los crímenes franquistas".

Asimismo, ha reseñado que sigue pendiente que 114.000 familias de asesinados puedan exhumar a sus seres queridos de las "cunetas de este país", así como retirar medallas y pagas a "torturadores como Billy el niño", junto a los títulos honoríficos de la familia del dictador y el "saqueo y el expolio" del Patrimonio Nacional.

Además, ha reseñado, "los restos del dictador están en las élites políticas y económicas que se enriquecieron en el franquismo" y "el franquismo sigue presente, impregnando parte de esta sociedad".

Foto de Lydia González