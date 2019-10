Un colista Arenas de Getxo que no sabe lo que es ganar marca el futuro inmediato de Unionistas

Jueves, 24 de octubre de 2019

Ambos clubes son los dos últimos clasificados del Grupo 2 y se enfrentarán en un duelo de urgencias en Las Pistas

El Arenas de Getxo, colista del Grupo 2 de Segunda División, será el equipo que marque el futuro inmediato de Unionistas, dado que los dos últimos clasificados se miden en Las Pistas en un duelo de urgencias.

Además, el conjunto vasco ha sido incapaz de ganar ni un solo partido en las 9 jornadas de Liga que se han disputado, por lo que actualmente ostenta una racha de tres derrotas seguidas. Una situación que tratarán de aprovechar los de Roberto Aguirre para coger aire en su feudo. Por otro lado, el Salamanca UDS, máximo rival de los del fútbol popular, cuajó su mejor choque de lo que va de curso ante los de Javier Olaizola.

Sobre la plantilla, el centrocampista Aitor Ramos es el miembro más destacado, mientras que el atacante Unai Hernández, ex de Unionistas, se unió a sus filas en el pasado mercado de verano al no recibir una “convincente” oferta de renovación de Gorka Etxeberria. Por su parte, Endika Bordas, ex de la UDS, trabaja en el club.