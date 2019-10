Miguel Ángel Sandoval respalda a Aguirre: “Estamos todos a una”

Miércoles, 23 de octubre de 2019

El presidente de Unionistas atendió a SALAMANCA RTV AL DÍA en los días previos a la ‘final’ del conjunto charro ante el Arenas de Getxo.

Miguel Ángel Sandoval, presidente de Unionistas, atendió a SALAMANCA RTV AL DÍA en los días previos a la ‘final’ del conjunto charro ante el Arenas de Getxo.

- ¿Cómo está viviendo el presidente de Unionistas esta situación de malos resultados?

Es la primera vez que se dan una serie de malos resultados, es normal la preocupación por el puesto en el que se encuentra el equipo y por los puntos sumados en estas primeras nueve jornadas, en estos momentos se trabaja mucho más que en cualquier otro tipo de situaciones.

- ¿Qué crees que le está faltando al equipo para ganar?

Marcar más goles que el rival, creo que ha habido partidos en los que hemos sido dominadores de la situación y ha habido circunstancias que no han volcado el marcador de nuestro lado. Se puede hablar de la racha de balones al palo, o de las decisiones arbitrales que han cambiado el resultado final de un partido, pero también hay que hacer autocrítica y trabajar para que cuando lleguen esos momentos el equipo esté en superioridad en el marcador y no tengamos que remar contra resultado. Creo que ha habido partidos en los que hemos dado un nivel muy alto pero otros en los que no nos hemos encontrado cómodos sobre el terreno y concedido mucho.

- ¿Entiendes la postura de parte de la afición de pedir la dimisión de Aguirre?

Esto es fútbol, cuando hay malos resultados, todos miran al míster, es más fácil sacar los fallos de uno que de 11 o de 22, creo que el año pasado, pasamos situaciones similares y supimos sobreponernos, la crítica constructiva siempre ayuda, la crítica ventajista no y mucho menos la interesada. Hay que apoyar y animar en momentos así y ser críticos con los fallos, entendiendo también el club que somos.

- ¿Se ha valorado el cambio de entrenador dentro del club o hay confianza plena en el proyecto y en Aguirre?

No, estamos todos muy unidos, todos a una, juntos y preparados para la final del domingo.

- ¿Hay confianza en que se va a revertir la situación?

Todavía estamos a tiempo, está claro que sumar 5 de 27 no es el mejor de los comienzos, pero el fútbol son dinámicas y momentos, cambiar la dinámica con una victoria, que el ánimo vuelva a elevarse y entrar en una racha de sumar puntos, es la mejor manera de revertir la situación. El año pasado en un momento parecido, conseguimos revertir la dinámica y en el peor momento conseguimos sumar 12 partidos sin perder.