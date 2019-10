Mudanzas: cómo evitar el caos

Martes, 22 de octubre de 2019

No es sólo cuestión de buscar una empresa de mudanzas, sino de limitar el cerco de las mismas porque se podrá comprobar que hay muchas opciones entre las que elegir

Llevar a cabo mudanzas económicas es posible, aunque hay una cosa que hay que tener clara: hay que saber por dónde empezar. Una prioridad debe ser acudir a una empresa que esté en las proximidades de donde se va a partir y que, por supuesto, ofrezca servicio hasta el lugar de destino. Simplemente, a la hora de emplear un buscador habrá que escribir términos como ´mudanzas Alicante´, ´mudanzas Tenerife´ o ´mudanzas Madrid´ En definitiva, no es sólo cuestión de buscar una empresa de mudanzas, sino de limitar el cerco de las mismas porque se podrá comprobar que hay muchas opciones entre las que elegir.

Una vez hecho esto es también importante saber que el ahorro debe comenzar por uno mismo, partiendo desde la misma organización, a que ésta se lleve a cabo con tiempo o llevándose sólo lo que, de verdad, se sabe que se va a utilizar. He aquí algunos de los consejos más útiles para evitar que una mudanza se convierta en un verdadero caos.

Con previsión. Las prisas no son buenas para nada y para una mudanza no iba a ser diferente. Es un momento que puede llegar a resultar un tanto agotador y precisamente por este motivo mucho mejor el tratar de dosificar y no dejar que todo se acumule para el último momento. Incluso esa empresa de mudanzas que pueda interesar puede resultar estar ocupada en el día que se desea sino se concierta con ellos una cita a tiempo. El hacerse una lista con todos los qué haceres suele resultar de los más útil.

Sólo lo imprescindible. De repente uno se pone a hacer una mudanza y se da cuenta de que, por norma general, se tienen hasta más cosas de las que se pensaba, algunas de ellas que no se usan más. No es el momento de empaquetar todo, ni mucho menos. Todo aquello que no se está usando es mucho mejor revenderlo, cederlo o, simplemente, tirarlo sino se le puede dar otro uso. Esto aligerará mucho la mudanza en sí y se comenzará en el nuevo lugar con todo aquello que, de verdad, se desea tener.

Empaquetado eficaz. Siguiendo con el hilo anterior, cuando se están haciendo las cajas y preparando todo una buena idea siempre es la de identificar las cajas por habitaciones a las que irán destinadas y haciendo una lista con lo que cada una de ellas contiene. De esta manera, si se necesita algo concreto, se puede dar con ello de una manera mucho más rápida.

Identificar lo imprescindible. No hay que agobiarse con tratar de hacer todo en un día porque es muy normal que esto no se pueda lograr y porque, además, si se piensa, ni siquiera es necesario. Aquellos muebles y cajas que sean básicos (véase el colchón o algunos elementos de la cocina) se pueden desempaquetar y poner en su lugar correspondiente, pero todo lo demás puede esperar. Habrá tiempo de sobra para sacar todo lo que contienen las cajas, ver cómo hacer que todo encaje en ese nuevo espacio, cambiar de idea o decorar.