De generación es...

Ya está contada y recontada la actualidad, de acá y de allá, de Culiacán y de la Rambla. Quienes me leen se pueden imaginar qué pienso. Así que prefiero escribir sobre tiempos y edades. Tal vez es una metáfora.

Creo que el afán de pertenecer al grupo es inherente a la mayoría de los seres humanos. A un grupo, a varios; tiene que ver, probablemente, con el reconocimiento, el miedo a la soledad…

Y la pertenencia, en los tiempos que corren, pasa por las redes sociales, los trending topic, tener la nueva app antes que nadie, presumir de un montón de amigos, en un lado, o de followers, en otro; no podemos tapar el sol con un dedo, es algo que está ahí, es innegable… Y, en mayor o menor medida, nos afecta a todos… Hasta a quienes se aíslan.

En mi muy modesta opinión, siempre ha sido así…o algo bastante similar.

Estamos entre Jorge Manrique –“Cualquiera tiempo pasado fue mejor” – y Les Luthiers: “Cualquier tiempo pasado fue… anterior”.

Recuerdo los teléfonos de disco, incluso, en la neblina de la memoria, las fichas p´al teléfono; más de una vez oí aquello de “date prisa, que es conferencia”.

Tampoco se estilan ya las postales ni las cartas; de hecho, para los más jóvenes, el correo electrónico ya tiene algo de antigualla…

Hoy nos comunicamos por Whatsapp y Telegram, herramientas de comunicación que demasiada gente considera redes sociales; lo son si también lo era el teléfono… O sea, que sí.

La memoria me dice que hace tres o cuatro años usé Snapchat pero me dio mucha flojera y lo quité del teléfono… La memoria más remota me recuerda que pasé horas al teléfono y mis primeros chats en línea fueron en aquellos foros de Terra en los que un “chat privado” servía para contactar con la familia o los amigos de España ahorrándome la llamada de teléfono o ahorrándoles el cobro revertido.

Lo que también veo, en medio de una genuina solidaridad con quienes se inconforman y siguen en las andadas de querer cambiar el mundo -andadas por muchos, antes y ahora- un mayor afán de pertenencia… Aprovechado, a mi entender, por intereses más o menos oscuros.

Veo situaciones muy similares en lugares que nada tienen que ver. Veo enojos que se vuelven huidas hacia adelante.

Y veo mucha información, o algo que lo parece… Pero comunicación, poca…

@ignacio_martins

https://www.facebook.com/ignaciomartinescritor

www.ignaciomartin.com

nachomartins (Instagram)