Cuatro salmantinas muestran sus diseños en la XXII Pasarela de la Moda de Castilla y León

Martes, 22 de octubre de 2019

La XXII Pasarela de la Moda de Castilla y León, que se celebra desde este martes y hasta el jueves 24 de octubre en el Fórum Evolución de Burgos, ha programado un total de 24 desfiles, entre los que se incluirán los protagonizados por dos firmas nuevas: la burgalesa Antonaga -que ampliará la oferta masculina- y la segoviana Lauwood -especializada en accesorios en madera-.

Los desfiles de la Pasarela de la Moda de Castilla y León 2019 tendrán lugar en el Palacio de Congresos y Auditorio Fórum Evolución de Burgos.

22 DE OCTUBRE

17:15 María Lafuente

18:00 By Imelda

18:30 Eulalia Mateos

19:00 Raquel Tomillo

19:30 Cristina Fernández Lucas

20:00 Lauwood

20:30 Ainhoa Salcedo

21:00 Di de Sant

23 DE OCTUBRE

17:00 Rosalita Señoritas

17:30 Rosalita McGee

18:00 Marae

18:30 Missing Johnny

19:00 Raquel Castaño

19:30 Susana Escribano

20:00 Ground and Pound

20:30 Concha Ceballos

21:00 Homenaje Ángel Iglesias

21:10 Ángel Iglesias

24 DE OCTUBRE

16:00 Desfile Concurso Jóvenes Diseñadores

17:00 Natacha Arranz Atelier

17:30 Irene dela Cuesta

18:00 Antonaga

18:45 Pablo y Mayaya

19:30 Premio Concurso Jóvenes Diseñadores

19:45 Fely Campo

20:30 Ágatha Ruiz de la Prada

By Imelda

By Imelda es una empresa de diseño y fabricación de bolsos, zapatos, faldas, chalecos, prendas de piel y complementos. Se encuentra ubicada en Salamanca, donde realiza íntegramente toda su fabricación y distribución. Con una trayectoria de 30 años, By Imelda ha participado en ferias nacionales e internacionales: Milán, Londres, París, Nueva York. Asimismo, ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales: Dedal de Oro, Medalla Europea al Mérito en el Trabajo, Medalla a la trayectoria en la imagen, Premio Empresarial, Medalla de Oro Reyes Católicos, Medalla a la Mujer Empresaria. 9 Los productos By Imelda están presentes en las boutiques nacionales e internacionales, así como en grandes almacenes de prestigio. Además, la diseñadora Imelda Sánchez ha participado en eventos de prestigio desde hace 20 años, con programas de TV, radio y prensa especializada en asesoramiento de moda y estilismo. By Imelda presenta la colección Eternity, una combinación de color y belleza plasmada en pieles nobles, con diseños creativos basados en motivos florales y serpientes de colores vivos, rosas, amarillos, azules y verdes. Bolsos grandes y coloristas. www.byimelda.com

Concha Ceballos

Concha Ceballos es una marca de Freddy´s Original, S.L., empresa creada en 1993. La firma ha estado presente durante dos décadas en MOMAD, la feria de moda organizada por Ifema. Con una fuerte vocación exportadora, Concha Ceballos ha desembarcado en países como México, Puerto Rico y Guatemala, o ciudades como Miami. Asimismo, ha tenido su propio punto de venta al por mayor en Roma, de 2012 a 2014, bajo la dirección de Patricia Pozzo, y ha sido una de las empresas de Castilla y León con mayor presencia en los centros de El Corte Inglés de Valladolid, León, Burgos y Salamanca. Actualmente, tiene más de 30 puntos de venta de un nivel medio y alto y cuenta con su propia boutique en Salamanca, además de su tienda online. Realiza una colección de prêt-à-porter con todo tipo de conjuntos de falda y pantalón, al igual que vestidos de calle con un diseño muy particular y trabajado. Destacan las prendas de fiesta por sus diseños elaborados con tejidos nobles, como tules, bordados, sedas y organzas. La diseñadora ha presentado sus colecciones en todas las ediciones de la Pasarela de la Moda de Castilla y León. En esta ocasión, presenta su colección Princesas para la que se ha inspirado en las mujeres que quieren convertir el día de su boda en un momento muy especial. Vestidos para una novia moderna, contemporánea, que quiere lucir un bonito vestido sin dejar de ser ella misma y, a la vez, sentirse princesa por un día. www.conchaceballos.com

Fely Campo

En 1997, a partir de su amplia experiencia en el sector de la moda, la diseñadora Fely Campo constituye, en una pequeña tienda de Salamanca, la empresa Fely Campo, S.L. Su participación, en 2003, en el Salón de la Moda prêt-à-porter de París, Who’s Next, le abre las puertas de los mercados exteriores, especialmente de Reino Unido e Italia, donde mantiene showroom permanente en Londres y Milán. También expone en las principales ferias de moda de España, presentando cada año sus colecciones en la Pasarela Costura España (Madrid), y en el Salón de la Moda Bridal Fashion Week de Barcelona. Fely Campo es miembro de la Asociación de Creadores de Moda de España y su firma cuenta con más de 200 puntos de venta nacionales e internacionales, un atelier de 1.200 metros cuadrados y una tienda propia en Salamanca. La característica principal de sus productos es la experiencia, unida a su compromiso con la calidad y la atención de sus clientes, desarrollando todo el proceso de elaboración en sus talleres de Castilla y León. La firma cuenta con dos líneas de moda: novias y alta costura. La nueva colección Introspección es un viaje creativo hacia el interior, que fusiona la pasión con el compromiso y la fuerza para diseñar inspirándose en un juego de tejido, texturas y formas de colores, donde el patrón cobra una importancia vital, para ser capaz de imaginarse sintiendo el tacto de la tela. Una colección que denota magia y resume el alma de su diseñadora. www.felycampo.com

Nuria García

Nuria García nace en Salamanca hace 33 años. Tras su conversión al islam surge su interés por la costura, un interés motivado por la necesidad de conjugar sus creencias con las tendencias de la moda. Como respuesta, Nuria García decide formarse profesionalmente y crear su propia ropa. Actualmente es alumna del Máster en Diseño de Moda en DSIGNO, Estudios Superiores Abiertos de Diseño, siendo discípula de la diseñadora Eulalia Mateos. Para la XXII edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León ha preparado la que es su primera colección: Blumen. Se trata de una colección de vestidos de fiesta inspirada en flores primaverales poco comunes, que pretende abrir camino a la moda modesta con colores y formas similares a las flores. Esta colección formará parte de la firma NONA Corona, su proyecto personal con el que busca demostrar que la moda modesta tiene cabida en el armario de cualquier mujer. Instagram: @nona.corona

La sostenibilidad del sector textil

El debate en torno a la sostenibilidad del sector textil será el hilo conductor de las actividades paralelas, entre las que destacan la exposición 'Ecofashion' -desarrollada en colaboración con las escuelas oficiales de Arte y Diseño de la Comunidad-, el encuentro empresarial 'Burgos Fashion Business Meeting' y la iniciativa formativa 'Connecting Talents'. Cerrará la cita Ágatha Ruiz de la Prada, que ejercerá de madrina del certamen.

El objetivo de la Pasarela de la Moda es promocionar las propuestas de los diseñadores asentados en Castilla y León y contribuir a la expansión de su actividad, así como ofrecer cualificación y fomentar el espíritu emprendedor de las jóvenes promesas que quieren desarrollar su carrera profesional en este campo, según ha recordado la Junta a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La XXII Pasarela comenzará este martes, día 22, con las propuestas de María Lafuente - referente internacional de moda sostenible- y su colección 'Alquimia' inspirada en la naturaleza. Le seguirá By Imelda, empresa centrada en el diseño y fabricación de bolsos, zapatos, faldas, chalecos, prendas de piel y complementos, que presentará la colección 'Eternity', floral y colorista. A continuación, Eulalia Mateos trazará líneas fluidas e imprimirá modernidad, feminidad y romanticismo con 'Calma'.

Acto seguido, será el turno de la burgalesa Raquel Tomillo, experta en prêt à porter y fiesta, que expondrá la colección 'Mistery' para eventos y ceremonias, caracterizada por la utilización de tejidos de gran riqueza y calidad. Cristina Fernández Lucas protagonizará el siguiente pase con su colección 'Serendipia'.

El sexto desfile de la tarde correrá a cargo de la firma Lauwood, del Real Sitio de San Ildefonso, inédita en la Pasarela, que mostrará sus bolsos realizados a partir de maderas nobles y desde el respeto a la sostenibilidad y cuidado medioambiental.

Tomará el relevo Ainhoa Salcedo -galardonada con el Premio de Emprendimiento en la pasada edición-, que con su colección 'Like a Queen' mostrará una fusión de estilos de vestidos de novia inspirados en la realeza. Cerrará la jornada la propuesta de Di de Sant-Santiago García, bautizada como 'Dónde está el país de las hadas', basada en prendas realizadas con crepé, gasa, tul y muselina, además de adornos de inspiración vegetal, que sorprenderá con una puesta en escena singular.

HOMENAJE A ÁNGEL IGLESIAS Y MÁS MODA MASCULINA

El miércoles día 23 será el turno de Rosalita Señoritas y Rosalita McGee, que presentarán sus propuestas infantiles y para adultos llenas de color y fantasía. Seguidamente desfilará Marae, empresa con fuerte presencia en mercados internacionales y muy conocida por ser una firma habitual en el vestuario de los más pequeños de la monarquía británica.

La sesión continuará con Missing Johnny y sus originales y coloristas diseños; Raquel Castaño, que presentará sus piezas artesanales, pintadas a mano y afieltradas; Susana Escribano, que llegará con sus prendas prèt à porter y en tallas grandes; Ground and Pound, la firma de ropa urbana de Penélope Almendros, y Concha Ceballos, que mostrará su colección 'Princesas' para una novia moderna.

Finalizará el día con el homenaje al recientemente desaparecido Ángel Iglesias, autor del imaginario mundo de la marca, al que seguirá el desfile de la colección 'Ángel' - inspirada en la figura del diseñador-, moda hecha íntegramente en España y con más de 40 años de trayectoria centrada en los vestidos de fiesta, cóctel y ceremonia.

La tarde del día 24 comenzará con el desfile de los jóvenes diseñadores y continuará con la propuesta 'Ángel Look' de Natacha Arranz, basada en los contrastes en blanco y negro, y con las confecciones de prêt à porter y fiesta y novia de Irene de la Cuesta.

A continuación, será el turno de Antonaga, que desfilará por primera vez mostrando un producto de diseño y elevada calidad fabricado a partir de los métodos tradicionales de la sastrería. Les seguirán Pablo y Mayaya, con sus especiales tocados, sombreros y vestidos de coctel, y la última propuesta de la moda de Castilla y León, la de la salmantina Fely Campo, con su colección 'Instrospección' para cóctel, fiesta y novias.

PREMIOS DE DISEÑO Y EMPRENDIMIENTO

La XXII Pasarela de la Moda de Castilla y León también pretende ser un escaparate de promoción para los talentos que se inician en el oficio. Así, ocho jóvenes procedentes de distintos puntos de la geografía española exhibirán sus creaciones en el marco del Concurso de Jóvenes Diseñadores y optarán al premio en la categoría de Diseño, patrocinado por Fely Campo. En el transcurso de la gala de cierre se conocerá el nombre del ganador, que disfrutará de un galardón consistente en uno o varios cursos cortos en la Central Saint Martins School of Arts and Design de Londres, valorado en 2.000 euros.

Igualmente, por tercer año consecutivo se reedita el premio de Emprendimiento, que reconoce el mejor proyecto empresarial del sector que se ubique en la Comunidad. Organizado en colaboración con Unicaja Banco, cuenta con una dotación de 8.000 euros.

FORO FORMATIVO Y PARA EL ENCUENTRO PROFESIONAL

Las actividades paralelas, organizadas en diferentes puntos de la ciudad, ocuparán las mañanas de la Pasarela y lo harán sobre la base de una temática común: la sostenibilidad de la moda. Este martes, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos acogerá 'Connecting Talents', un foro formativo que reunirá a profesionales del sector y a estudiantes.

Para el día siguiente se ha programado 'Burgos Fashion Business Meeting'. Se trata de un encuentro empresarial que tiene como objetivo poner en contacto a compañías del textil y diseñadores de Castilla y León con entidades e instituciones de ámbito internacional que están implicadas en el desarrollo de esta actividad.

Durante el encuentro se abordará uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sector: la huella ambiental que deja en la naturaleza. Está prevista la asistencia a esta cita de Giusi Lara, directora del Instituto Europeo de Diseño (IED Madrid), y María José Carvalho, responsable de la Agenda para la Sostenibilidad y Economía Circular en el Centro Tecnológico de las Industrias Textil y Vestuario de Portugal.

MASTERCLASS DE ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA

El jueves 24 se celebrará una masterclass con Ágatha Ruiz de la Prada, donde la diseñadora madrileña narrará sus experiencias a lo largo de su dilatada carrera profesional, que ha sido reconocida con algunas de las más altas distinciones, como la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (2009), el Premio Nacional de Diseño de Moda (2017) y Premio Nacional Honorífico de la Industria de la Moda (2018). Precisamente será ella la encargada de cerrar, en la tarde del jueves, la XXII Pasarela de la Moda de Castilla y León.

Asimismo y durante los tres días de la cita, permanecerá en la planta baja del Fórum Evolución una exposición de moda sostenible, titulada 'Ecofashion', que es fruto de la colaboración con las escuelas de Arte y Diseño de la Comunidad y cuya filosofía es el cuidado del medio ambiente y el fomento de la responsabilidad social.