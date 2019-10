Fallece la salmantina Margarita Seisdedos, madre de Yurena

Martes, 22 de octubre de 2019

Tenía 91 años y su hija ha manifestado que con su pérdida “mi vida ha estallado por los aires en millones de pedazos imposibles de recomponer”

Nacida en Villarino de los Aires, el 22 de septiembre de 1928, Margarita Seisdedos se hizo famosa por participar en numerosos programas de televisión para defender a su hija Yurena (antes conocida como Tamara). La madre de la artista ha fallecido a los 91 años, tras padecer la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson.

La cantante mostraba su desolación en las redes sociales con estas palabras: “Hoy mi vida ha estallado por los aires en millones de pedazos imposibles de recomponer. Mi alma y mi corazón se han partido en millones de trozos. Hoy me siento morir. Mi luz, mi Estrella, mi vida, mi ángel, mi reina, mi aliento, eso has sido para mi mamá , desde que nací hasta tu último aliento. Siempre permanecerás en mi alma y en mi corazón, hasta mi último suspiro en esta vida. Nada volverá a ser igual, estoy totalmente rota, y nada podrá recomponer las piezas de mi vida. Te he querido, te quiero y te querré con toda mi alma, más que a mi propia vida, hasta el final de mis dias. Hubiera dado mi vida por salvar la tuya. Has sido la mejor mamá del mundo y estoy orgullosa de ti hasta el infinito. TE QUIERO CON LOCURA MAMÁ!!!”