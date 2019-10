))) El 3º Día [21 OCT] La buena gente del Monterrey

Lunes, 21 de octubre de 2019

El domingo del fin de semana anterior, entre la música que sonó en Conde de Foxá, estuvo este tema de Gabinete Caligari.

| MOMENTOS FDS

- ‘Mellizos’ : El entrenador del Alevín del Alhambra de Guijuelo parece que ‘se puso de acuerdo’ antes de viajar a Ciudad Rodrigo con el técnico del Alevín B del III Columnas, Tote, para lucir en la banda de Conde de Foxá casi como si fueran ‘mellizos’, tanto en la indumentaria como en el gesto. Quizá ellos no se dieron ni cuenta, pero visto desde la grada de enfrente fue muy curioso.

- Así llovía en La Muge : Como ya publicamos el sábado, el diluvio que cayó entre las 17.00 y las 18.00 horas obligó a suspender el partido que se estaba jugando en los Campos de Toñete entre los benjamines de Ciudad Rodrigo y Salamanca UDS Femenino. Antes de la suspensión, el equipo visitante dio cuenta en sus redes sociales de la que estaba cayendo.

💕 PARTIDO DE LIGA 💗



👉 3-0 Bajo una llueva intensa.



🏆3 División Benjamín G-1

📆 J-4. 19/10

🕓 17:30

🏟️ CM Toñete

🏙️ Ciudad Rodrigo@CRodrigoCF-3 🆚@cdsalamancaff -0

!!! VAMOS UNIÓN !!! pic.twitter.com/IwcF4n5kUF — Salamanca UDS Femenino (@cdsalamancaff) October 19, 2019

- The show must go on : En Conde de Foxá también se tuvo que suspender el partido del Senior del III Columnas frente al Alhambra de Guijuelo por una gotera, pero ahí el parón sin fútbol sala duró poco: enseguida saltaron a la cancha varios chavales para jugar libremente en la zona de la pista donde no estaba la gotera.

- Pues podían haber llegado tarde... : El Real Salamanca Monterrey promocionó su partido ante el filial Senior del Ciudad Rodrigo en sus redes sociales cometiendo un pequeño error en el horario: se jugaba a las 17.00 horas y en el cartelón habían puesto que era a las 18.00 horas. Visto cómo fue el encuentro, ‘no hubiera pasado nada’ si hubiesen llegado tarde.

- Un portero dicharachero : Además de desearle “suerte” al línea que estaba más cerca de él a la hora de empezar la segunda parte, el portero del Real Salamanca Monterrey combatió su cierto ‘aburrimiento’ (tuvo poco trabajo) con algún que otro comentario a la afición del Ciudad Rodrigo que estaba cerca de su portería. Por ejemplo, en un momento dado en que el árbitro pitó falta tras dar un compañero suyo un alarido en una acción, el propio guardameta reconoció que el colegiado “ha pitado el grito”.

- La buena gente del Monterrey : Por si fuera poco la derrota, el partido dejó otra mala noticia para el Ciudad Rodrigo, la lesión de Omar, muy dolorosa, tanto que nada más producirse no solo saltó al campo para atenderle Juan Carlos Conde por parte de los mirobrigenses, sino también la ¿fisio? del Monterrey. Dos jugadores de este equipo contribuyeron a su evacuación del campo hasta la banda, momento justamente reflejado en una fotografía que el Club ha compartido en sus redes sociales para desearle una pronta recuperación a Omar.

- Doblete deportivo : Los equipos Cadete e Infantil del Atlético Benavente que se desplazaron en la jornada del domingo a Ciudad Rodrigo lo hicieron en un autobús personalizado, que dejaron aparcado en un lugar ‘diferente’ al habitual: la Avenida de Sefarad. Es cierto que este es el lugar oficial para el aparcamiento de autobuses que vienen de visita a Miróbriga, pero habitualmente los buses deportivos suelen estacionar más cerca de Conde de Foxá (por ejemplo, en la Ronda de San Pelayo). Como curiosidad añadida, a escasos metros, había otro autobús deportivo.

- El entretenimiento de la fuente : El partido de cadetes en Conde de Foxá entre III Columnas A y Atlético Benavente estaba en el descanso cuando los jugadores del Infantil del equipo zamorano ‘llegaron’ a la fuente que hay situada justo a la entrada del Pabellón, con la que estuvieron armando unos minutos mojándose un poco entre ellos.

- “Yo no he pitado nada” : En ese partido de infantiles entre III Columnas y Atlético Benavente, hubo un momento dado en que uno de los dos porteros locales, Juanan, se detuvo, un poco enfadado, pensando que el colegiado había pitado una falta en contra de los suyos (había bastante jolgorio en el pabellón y era difícil oír). El árbitro paró el juego por completo para decirle a Juanan que “Yo no he pitado nada”, poniendo el balón otra vez en juego mediante saque neutral.

- Sobreexcitados : Por cierto, que el equipo Infantil del Atlético Benavente estuvo bastante sobreexcitado, como se puede comprobar en la imagen, con todos los jugadores levantados e incluso uno encima del banquillo.

- Al punto exacto : El Atlético Benavente dispuso de dos dobles penaltys a favor en la segunda parte, que detuvo magistralmente Juanan. A la hora de lanzar uno de ellos, el jugador del Atlético Benavente encargado del mismo no consiguió poner exactamente el balón en el punto de doble penalty, quedando unos centímetros a la derecha. El público local empezó a protestar, pero el árbitro dio el OK para tirar. Sin embargo, uno de los jugadores del III Columnas, Javi Robles, tomó la iniciativa de ir a poner el balón en su sitio correcto.

- Saludos a la hinchada : Finalizado ese partido de infantiles, los jugadores del Atlético Benavente se fueron a saludar a sus hermanos del Cadete, quienes les habían estado animando desde la grada grande de Conde de Foxá, viéndoseles poco afectados por la derrota que habían encajado en el partido anterior.

