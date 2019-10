ENTRE PUENTES

RAZONES SOBRADAS PARA EL PESIMISMO

De 1976 a 2019, se supone gobernada por un Estado social democrático y de Derecho, recayendo la soberanía nacional en el pueblo español, y –pásmense- unos 445.000 cargos públicos elegidos en listas cerradas y/o nombrados a dedo. España está rozando los dos billones de deuda pública, las pensiones de jubilación en el caos, en descenso permanente y cerca de cuatro millones de parados,..., que hacen que España haya perdido sitio en las listas mundiales.

La unidad entre los españoles, auguran tiempos que se acrecen todos los días en todos los territorios españoles, está a punto de romperse, después de estar unidos durante 500 años, consecuencia de que no se aplican las normas democráticas y la Constitución Española, con tolerancia cero e iguales ante la Ley. Dónde las diferencia en la sanidad, la educación, la justicia, la administración pública, no es igual en todo el territorio español, se han hecho reinos de taifas, en todas las autonomías, en cada corral, un “gallo”, distinto, aforado y casi omnímodo, dónde las personas que ocupan cargos públicos de responsabilidad, se eligen a dedo, ahora se pagan impuestos, por casi todo, si sales o si entras, los pagan los jubilados, los trabajadores, las herencias y donaciones dónde sus herederos con frecuencia no pueden acceder a la herencia de sus padres, por no poder pagar los impuestos que se le exigen, siendo desiguales en cada reino de taifas, donde el “gallo” o la “gallina”, de turno, les imponen en leyes, tasas y preceptos sacados de la manga, con el fin recaudatorio, que se viene imponiendo, sin que se atisbe por parte de aquellos politiquillos de medio pelo, ninguna idea, talento, ingenio e imaginación, para saber establecer y poner en funcionamiento los recursos de los que disponen, no saben gestionar, ni estar al tanto de normas, presupuestos, obras, vigilancia, reparto y exigencias de las responsabilidades contraídas, con todos los ciudadanos, y cuando digo todos, me refiero también a todos aquellos que vivimos en la periferia, en los pueblos y barrios, que son quienes más los necesitan, porqué en ellos se asientan mayor numero de trabajadores, ancianos, desheredados y excluidos sociales...

Y, uno duda ya, de que los que hemos luchado por la libertad en su más amplio sentido, duda de que la misma tenga hoy dimensión y relevancia, ya que todos los españoles, no saben lo que deben hacer, y lo que pueden hacer, sin salirse de lo “políticamente correcto”, hay espías por todos los lados, en las Jefaturas públicas, se resuelve según quienes las ocupen, sin tener ningún respeto a la norma ordinaria y Constitucional, produciendo falta de libertad, y una gran dificultad para acceder al trabajo… Si, aquel que nos haría libres… ¡Cómo es posible que en esta provincia, y en esta ciudad donde priman las personas mayores, con un elevado porcentaje de jubilados, sin una industria de relieve –salvo, quizá la hostelería- pueda sostener a más de 25.000 desempleados, y en vez de redimirles de algunos impuestos abusivos, les oprimen con ellos, hasta dejarlos en la desesperanza!… ¿Por qué se han parado ustedes a pensar que, desde que sale el sol, hasta que se pone, todo está en contra del ciudadano?, aparcamientos, privados cobrando, a barullo, los de la calle, otro abuso, la grúa , la policía…(todos contra el coche) y encima impuesto de rodaje una “animalada” , sin hablar de agua, basura, plusvalías, IBI, etcétera … y barbaridades, que nadie entiende, ni saben explicar el porqué, según consta en los recibos, todo un atropello, un abuso, una solemne injusticia.; donde además, tenemos que soportar cada día, también desde que sale el sol, el olor que desprende el lodazal de corrupción, llevándose con descaro y abuso de poder los dineros de este pueblo confiado, miedoso, callado, resignado, maltratado, desilusionado, y tonto que habita en esta España, también en esta tierra castellana. ¿Para esto, les han votado? ¿Para esto les han otorgado el honor de ser los dirigentes y responsables de hacer mejor más justa, equitativa y alegre la vida de sus ciudadanos? ¿Esto es lo que han jurado? ¡Qué poca vergüenza, que falta de consideración, que falta de compromiso y de hombría!.. Todo un lamento, todo una triste opereta con trampa y con cartón!.. Y, así, no se es libre. Me gustaría amigos poder expresarme de otra manera, de tener ese candoroso optimismo, al que algunos recurren, para seguir engañándonos, me gustaría sentir, que todos esos impuestos de los que hablo, y que sostenemos como buenamente podemos, al menos se vieran reflejados, se tuviera un seguimiento, una total transparencia y una justa y equitativa distribución de los recursos, junto a la exigencia de responsabilidad, de la que deberían ser investidos, aquellos que libremente se presentaron para ser elegidos… Lo cierto es que: cada vez es más difícil tener razones para el optimismo… Más aun para aquellos, que ya gastamos las fuerzas, para llegar hasta aquí… Dios nos asista…Tu.

Fermín González Salamancartvaldia.es Blog taurinerías