Lunes, 21 de octubre de 2019

Los exfutbolistas tienen hasta cinco veces más riesgo de Alzheimer, según un gran estudio

De acuerdo con sus resultados, publicados este lunes en la revista 'The New England Journal of Medicine', el riesgo variaba desde un aumento de aproximadamente cuatro veces en enfermedades de la motoneurona hasta un incremento de dos veces en Parkinson

Jugadores del Barcelona durante un partido / Europa Press