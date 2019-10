La evolución del fútbol moderno

Lunes, 21 de octubre de 2019

Durante los noventa empezó a entrar más dinero en las arca de los clubes y esto se tradujo en un aumento de las cantidades destinadas a fichajes

Resulta muy subjetivo fijar una fecha para el inicio del Fútbol Moderno . El nuevo modelo de la Champions League, la televisión digital, el pagode los 60 millones de la cláusula de Luis Figo, el nuevo papel de losagentes de futbolistas. Son algunos ejemplos de los cambios vividos, pero significativos para entender lo qué es el fútbol actual y cómo ha evolucionado durante las últimas tres décadas.Todo este proceso ha estado marcado por un elemento base, la multiplicación del volumen de dinero que se ha movido en el fútbol. Fruto, principalmente, de una mayor difusión a través de diferentes plataformas televisivas y la apuesta de patrocinadores; este incrementoen las posibilidades económicas han afectado a todos los protagonistas.Durante los noventa empezó a entrar más dinero en las arca de los clubes y esto se tradujo en un aumento de las cantidades destinadas a fichajes. El pago de Florentino Pérez de 60 millones, correspondientes a la cláusula del jugador del Barça Luis Figo, supuso la confirmación de que el fútbol había entrado en otra dimensión. Si movían más dinero, entonces los futbolistas empezaron a reclamar mejoras salariales. Las relaciones contractuales entre clubes y jugadores se transformaron, bajo un contexto de la aparición de nuevos patrocinadores y en el que los agentes de futbolistas empezaban a adquirir relevancia. Esta tendencia se ha ido reforzando de hasta alcanzar cifras astronómicas en materia de fichajes, salarios o acuerdos publicitarios.Las televisiones han sido un elemento clave en la transformación del fútbol . Si hace poco más de una década los aficionados tenían acceso limitado a los partidos a través de la pequeña pantalla, la situación es muy diferente ahora. La Primera y Segunda División española se emite por completo, sin distinciones, a través de diferentes plataformas televisivas. Lo mismo ocurre en otras competiciones europeas. Si bien cuando empezó, a principio de siglo, la oferta de fútbol de las nuevas televisiones por satélite incluían la máxima categoría en su totalidad; la división de plata estaba muy limitada a la propuesta de canales autonómicos y el partido de la matinal del domingo. Eran otros tiempos, en los que los programas de radio hacían sus carruseles y las emisoras locales ofrecían en exclusiva el seguimiento de los encuentros de los equipos de su ciudad.Esta evolución de la influencia de las televisiones en el fútbol ha sido progresiva, pasando de la retransmisión de partidos en abierto en la década de los sesenta y setenta a la llegada de la televisión de pago Canal + a finales de 1980 y su propuesta de un partido de cada jornada y algunos de la Champions. El salto se vivió a partir del año 2000 y ha sido en la etapa reciente cuando las cámaras han llegado a todo el fútbol profesional español. Hoy en día, el aficionado que vive un ascenso a Segunda tiene asegurado poder disfrutar de los partidos de su equipo durante toda la próxima temporada. Esta multioferta de fútbol por televisión también se ha trasladado a las categorías inferiores. Gracias a Internet y a las retransmisiones en 'streaming' varias plataformas empiezan a ofrecer partidos de Segunda B o Tercera División, dando así una difusión al fútbol modesto nunca antes vista en el fútbol español. Además, las noticias sobre fútbol se han multiplicado.La influencia de las televisiones en el mundo del fútbol ha afectado en diferentes vertientes a la evolución de este deporte. Ahora los aficionados pueden disfrutar de los partidos a través de muchos dispositivos como teléfono móvil o tablet. El fútbol ya no solo se consume desde casa o en el bar. Además, la creciente fuerza de las televisiones ha alterado notablemente los horarios. La jornada a las 17 horas del domingo es un recuerdo nostálgico. Ahora hay fútbol prácticamente en todos los horarios del fin de semana, al menos en España. Este nuevo formato ha generado grandes controversias, especialmente entre los aficionados, que ven como se han celebrado partido los viernes o lunes por la noche. Horarios que han dejado una de las consecuencias negativas del llamado fútbol moderno: estadios semi vacíos y un nivel de animación muy flojo.Otras Ligas potentes, como la Premier británica, contrastan con el modelo español y mantienen su esencia pese a la influencia de poderesexternos, limitando las retransmisiones y respetando la tradición de su habitual jornada del sábado a las 15 horas.Seguramente la última aportación del fútbol moderno ha sido la introducción de la tecnología a través del videoarbitraje, una medida que puede convertirse en un símbolo de la nueva forma de entender el deporte del once contra once. El famoso VAR se ha introducido de golpe y porrazo, con el único antecedente, y no en todos los países, del sistema utilizado para confirmar que el balón supera la línea de la portería. Esto ha supuesto dosis extra de emoción e intriga a las jugadas importantes de cada partido. Los goles se celebran dos veces y una línea en un ordenador puede determinar si es fuera de juego o no.