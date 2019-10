El humor negro de Silvia Dorado llega este martes a la Sala de la Palabra (Liceo)

Lunes, 21 de octubre de 2019

Ediciones Atlantis presenta este martes en Salamanca ‘Delirios y pesadillas’, una colección de relatos de la autora bejarana Silvia Dorado Castro en los que los grandes temas humanos de siempre son tratados con notables dosis de humor negro y un saludable escepticismo. La presentación del libro tendrá lugar a las 20.00 horas en la Sala de la Palabra, del Teatro Liceo.

La autora nos habla de ‘Delirios y pesadillas’, relatos breves que son una magnífica forma de absorber historias concentradas en pequeñas cápsulas de entretenimiento.

¿Qué le espera al lector en ‘Delirios y pesadillas’?

Espero que lo mismo que me despierta a mí leerlo. Confío en que le invite a pensar a veces, a reír otras, y también a estremecerse.

¿Qué no le perdona nunca a un escritor?

Supongo que mi tendencia "cinéfila" me marca, y por eso no suelen gustarme las descripciones demasiado largas, o que se anden por las ramas. De todos modos, no puedo decir que haya algo que no perdone a un escritor. Sería pecar de egocentrismo, no me atrevo a cuestionar el arte con contundencia.

¿Cómo definiría tu estilo literario?

Muy cinematográfico, con mucha acción. Sencillo, brusco si debe serlo, pero también poético. El humor y los giros juegan un papel importante.

¿Qué libros (no necesariamente novelas) diría que le han marcado más como lectora?

Dado que has especificado "no necesariamente novelas", me atreveré a decir que muy posiblemente libros de guión o similares: ‘Cuéntalo bien’, de Ana Sanz-Magallón, es uno de ellos. En cuanto a novelas, 1984 es una de mis favoritas.

¿Cuál es el último libro que has leído?

Pues tiene gracia, mi último libro fue ‘Maldito Karma’, seguro que conocido por todos. La cosa es que no lo terminé, de hecho lo dejé a menos de la mitad. Evidentemente no me gustó, de ahí que lo lo terminara. Pero eso ya es otro tema.

Una apasionada de las letras

Silvia Dorado Castro (Béjar, 1989) es graduada en Periodismo y Máster en Guión de Ficción en TV y Cine, ambos por la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde muy pequeña, y hasta día de hoy, ha sido ganadora de diversos premios literarios de relatos y microrrelatos, y ha superado las primeras fases para ser valorada como candidata a guionista en el programa ‘El Hormiguero’, gracias a la escritura de un monólogo.

Su experiencia en medios de comunicación digital, prensa escrita y radio, y su pasión por el cine y la escritura, la han llevado a impartir sus conocimientos en cursos presenciales y online por diferentes países. Pero humildemente, su única devoción es no dejar de alimentar ese deseo de soñar, imaginar y crear historias.