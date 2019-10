El Salamanca UDS ‘B’ sigue a lo suyo en la clasificación una semana más

Lunes, 21 de octubre de 2019

Por su parte, el Santa Marta se sitúa en la zona media de la tabla clasificatoria

Once titular del Salamanca UDS 'B' frente al Almazán

El filial del Salamanca UDS continúa una semana más a lo suyo en la clasificación liguera, confirmando que el puesto de play off que actualmente ocupan en la tabla no es fruto solamente de un gran arranque liguero, sino de mantener el trabajo y las ganas semana tras semana y jornada tras jornada.

Así, tras su victoria frente al Almazán ocupan el tercer puesto de la liga con 25 puntos en diez partidos. Los puestos de play off los ocupan el Zamora (28 puntos en diez partidos), el BP 2000 (27 puntos en once partidos) y la Gimnástica Segoviana (24 puntos en once partidos).

Por su parte, el otro equipo salmantino del Grupo VIII de Tercera División, la UD Santa Marta, se mantiene en la zona media de la clasificación tras haber sumado once puntos en once jornadas disputadas.