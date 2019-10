Setenta ajedrecistas disputan el sexto torneo de las Fiestas Patronales de Santa Teresa

Lunes, 21 de octubre de 2019

Esteban de Arriba se proclamó campeón en categoría sub 12 y Pedro Sánchez Elena fue tercero en sub 16, los dos ajedrecistas de Alba de Tormes

El Pabellón Municipal de Deportes de Alba de Tormes fue el escenario elegido un año más para albergar la sexta edición del Torneo de Ajedrez. En total, setenta ajedrecistas de diferentes puntos de la región se han dado cita en la villa ducal.

Un campeonato en el que las jóvenes promesas de Alba de Tormes han conseguido unos excelentes resultados. Por encima de todos han destacado las actuaciones de Esteban de Arriba, ganador de la categoría sub 12 y Pedro Sánchez Elena, tercero en sub 16. En categoría sub 8 el ganador ha sido Ignacio Sierra, segundo Rayan Miftah y tercero Isaac Álvarez. En categoría sub 10 el triunfo ha correspondido a Paula López Molina, la segunda posición para Álvaro Perdigón y el tercer puesto para Fernando Olivares.

En sub 12 ganó el albense Esteban de Arriba seguido de Celia Sánchez y de Iván Sanz. Por lo que respecta a los sub 16, se proclamó campeón Iker Somoza, seguido de Eros Leonardo y tercero Pedro Sánchez. En la categoría absoluta no hubo sorpresas y se impuso Fide Pablo Martinez, seguido por Carlos López y Jacinto Arias.