Violencia policial

En la tele, las palabras de Grande Marlaska. En mi mano, una copa de vino de Toro. En mi mente, indignación. Y rabia y pena.

Oigo al ministro decir no sé muy bien qué de proporcionalidad y me arde el estómago.

¿Proporcionalidad en la utilización de balas de goma? No señor ministro. La utilización de un elemento altamente lesivo, de trayectoria imprevisible, no es proporcional, ni sensata, ni lógica.

Claro que la lógica de la mente queda siempre tapada por la ilógica de la fuerza. De la fuerza bruta.

De un ministro me espero otras cosas (es mentira, hace tanto que no espero nada de los ministros, que no deja de ser más que retórica). De la policía, me espero otra cosa (también es mentira, hace tanto que vemos las mismas actuaciones, que no espero nada diferente de la policía del “a por ellos”).

Mientras tanto, suena el teléfono. “Es Torra”, le dicen a Sánchez. “Dile que ahora no puedo, que estoy trabajando”, miente el mayor profesional de la mentira de toda esta historia.



Pd. Esta semana tres personas han perdido la visión de un ojo, alcanzadas por balas de goma en Cataluña.