El Salamanca UDS no quiere volver a ser el ‘resucita muertos’ ante el Izarra

Sábado, 19 de octubre de 2019

Los blanquinegros acumulan cuatro partidos seguidos ganando entre la Liga y la Copa Federación

El Salamanca UDS sigue decidido a seguir con su buena racha contra un debilitado Izarra (domingo, 17:00 horas). Los blanquinegros acumulan cuatro partidos seguidos ganando entre la Liga y la Copa Federación y atraviesan por su mejor momento de la temporada a nivel de resultados.

Sin embargo, las bajas han golpeado a un Pablo Cortés que no tiene mucha variedad para elegir el once que saltará al césped del Helmántico. Chatón y Uxío, operados ya de sus respectivas lesiones de larga duración, no podrán jugar hasta dentro de varios meses. Mientras, Álex Serrano no estará disponible, al igual que Martín Galván. Mientras, Carpio y Gio ya han entrenado con el grupo, pero no apuntan a la titularidad.

Por su parte, el Izarra, que lleva cinco jornadas sin ganar, tratará de resucitar ante el conjunto blanquinegro, que es experto en dar vida a equipos que están en una mala situación.