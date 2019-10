Ruth Mediano: “Pasó un mes desde que me lo noté, y ahí seguía el bultito puñetero”

Sábado, 19 de octubre de 2019

La mirobrigense comenta para Ciudad Rodrigo al día la experiencia vivida durante los primeros meses que le diagnosticaron cáncer de mama

“Nunca podríamos aprender a ser valientes y pacientes si solamente hubiera alegría en el mundo”, decía la escritora Helen Keller.

Cada año se diagnostican más de 33.000 nuevos casos de Cáncer de mama sólo en España, no importa donde vivas, seas alta, guapa, con dinero o todo lo contrario. Cada año, el 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama como recordatorio del compromiso de toda la sociedad lucha contra esta enfermedad. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. El día internacional del cáncer de mama busca concienciar a la sociedad de la importancia de la investigación y el diagnóstico precoz de este. Es el tipo de tumor más frecuente en mujeres ya que según datos de AECC , Una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida.

Ruth Mediano es una mujer de 43 años que a esa edad está alegre, feliz, es trabajadora, atiende su casa y a sus hijos en el tiempo que le queda tras una dura jornada de trabajo, su marido tras llegar a casa, también de su trabajo, se pone manos a la obra con las tareas de casa, con el afán de sentarse pronto en el sofá y ver una de las series preferidas que echan en la tele, tras acostar a David, Lola, y Ramón de 3, 6 y 8 años respectivamente y continuar la vida al día siguiente.

Una mañana del ya avanzado otoño del año 2017, Ruth se levanta para comenzar un nuevo día, se percata tras tocarse bajo la axila un bulto en el pecho izquierdo, al cual no quiso hacerle caso “Igual es del periodo, estas cosas que pensamos las mujeres” fue el diagnóstico que ella misma se dio hasta que al mes siguiente el bultito puñetero la seguía acompañando.

Es cuando la mirobrigense, decide acudir al médico de cabecera que la envía directamente al hospital clínico para hacerse una consulta patológica mamaria, “Una vez que entras allí, es un despliegue de mamografías, ecografías, biopsias..” comenta Mediano.

P- ¿Cual fue tu primera reacción cuando te dicen que tiene Cáncer de mama?

R- Pues yo nunca pensé que me iba a pasar, porque yo no tengo antecedes en mi familia, he dado de mamar a mis tres hijos, que dicen que eso es muy bueno para prevenir esta enfermedad, a mí esto no me puede pasar, eso fue lo primero que pensé.

De todas formas como te hacen muchas pruebas, según va pasando el tiempo y ves que los médicos no te dejan, la preocupación va en aumento, preparándote para lo peor, paro aun así, no asimilaba que esto me estuviera pasando a mí.

Fue el día 22 de diciembre de 2017 cuando me dieron el resultado, salimos mi marido y yo del hospital y le digo… ¡Pues nos ha tocado la lotería bien este año!

P- ¿Cómo se afronta esta enfermedad?

Lo primero que haces es pensar en la familia, tengo tres hijos pequeños, de 3,6 y 8 años, piensas en ellos, ellos han sido los verdaderos valientes de esta historia (Los ojos de Ruth se humedecen pero mira fijamente a este entrevistador, coge fuerza… y con energía sigue contestando) ¿que como se afronta? ¡Pues apechugando!, mirando las cosas de modo positivo, los médicos me daban ánimos, dando opciones a que al operar, solo le quitemos ese trocito y te vas para casa…, en caso de que sea malo, te quitamos el pecho…., pero no te preocupes porque saldrás con prótesis y no afectará a tu imagen exterior.., intentaban quitarle hierro a la cosa, y así es, hay que ser muy muy positiva.

P- Salís tu marido y tú del hospital con el ‘boleto de lotería premiado’, ahora toca contarlo a la familia ¿Cómo se hace eso?

R- Era 22 de diciembre como he dicho antes, vísperas de Navidad, por nada en el mundo le iba yo a amargar la Navidad a nuestra familia, pasamos las Pascuas como si nada, todos felices, con los problemas, avenencias y alegrías de cualquier familia, pero mi marido y yo lo mantuvimos en secreto hasta que pasaron las fiestas.

P- Pero la fecha llegó… Tenían que saberlo…

R- SI, ese momento es de los más protervos que he pasado en mi vida, se lo fuimos contando uno a uno por separaro, el tener que explicarle a tu madre que tienes cáncer y ver la cara que ponen todos. Es más doloroso que lo que te está pasando a ti realmente. Mi hermana… menos mal que me ha pasado a mí, si le pasa a mi hermana yo me muero (vuelven a empañarse los ojos de Ruth), es lo que pensé cuando crucé la mirada con ella

P- ¿Ellos como se lo toman?

Yo intentaba explicarlo de una forma desenfadada, para que ellos no se alarmaran, pero ellos estaban con la sensación de que lo que les estaba contando era una película u otra cosa, se lo tomaron mal, muy disgustados, pero tuvieron que enfrentarse con resignación y mucha valentía también, al igual que mi pareja y yo.

El que peor lo ha llevado ha sido mi marido, que a la gente y familia le ponía buena fachada, pero estaba mal, tanto, que adelgazó 7 kg.

P- ¿Cómo o qué se les dice a unos niños tan pequeños que su mamá está malita?

R- Es otra de las partes duras de este capítulo, hay que tener en cuenta que tras la operación, en un tiempo no les puedes bañar, ni cogerles, casi ni jugar, porque no se pueden hacer esfuerzos, todas las tareas tienes que delegarlas en las personas cercanas, también les adelanté que mamá iba a perder el pelo, que sería lo más visible para ellos, a la vez lo que más le iba a imponer, y así fue, no se me olvidan sus caras cuando me vieron por primera vez.

P- Y Tú, cuando te viste?

R- ¡Yo me vi súper mona sin pelo!, de hecho me lo rapé antes de la quimioterapia, no me vi mal en ningún momento, bromeaba con mis pañuelos, sombreros, gorras… ¡ yo me veía muy bien!, me lo tomé con humor, transmitía mucha alegría hacia los demás y ellos se contagiaban de ella. Los niños al principio pues les chocó más, pero rápido se acostumbraron y ellos mismos me recordaban que se me había olvidado el pañuelo cuando salíamos de casa, porque yo la verdad que muchas veces ni me acordaba.

P- ¿En algún momento temiste por tu vida?

R- No, nunca, ni temo ahora mismo, ni pienso que se vaya a repetir

P- ¿Cómo viviste los días en el Hospital de Salamanca?

R- Existe un equipo en oncología que es espectacular, además de ser muy buenos profesionales es digno de admirar el trato humano que tienen contigo y con los familiares, pero desde el primer momento que entras y cualquier rama profesional, hay un equipo que está muy bien compenetrado.

Los resultados que dan son cada vez más esperanzadores a la vez que por desgracia se detectan más casos, pero en la gran mayoría de los casos ¡tiene cura!

Yo he podido salir y combatir la enfermedad, mis tres pilares bases han sido, mi familia, la Fe y una alimentación adaptada a esta situación.

P- Que puedes decirle a cualquier mujer que lea esta entrevista y que esté pasando por lo mismo que tú has superado?

R- El apoyo en la familia, ser muy positivo y alegre, sin miedo, que sea ella la que anime a los demás y no haga que los de alrededor sufran al verla mal, por supuesto que no vaya de víctima, hoy en día hay muchas posibilidades de salir adelante con éxito.

P- ¿Como ves el largo futuro que te espera tras esta experiencia?

R- No tengo la sensación de haber pasado lo que he pasado, me encuentro fenomenal, sigo con mi vida y colaboro con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Ciudad Rodrigo que atienden a más de medio centenar de personas de Ciudad Rodrigo y su comarca, también hay hombres, siempre estuve vinculada a esta asociación por ser alguno de mis familiares miembros de esta asociación que la forman una quincena de mujeres, y si, has oído bien, sólo en esta comarca cerca de 50 personas acuden a la (AECC) para pedir ayuda e información, con lo que yo ahora con más motivo pues les hecho una mano en lo que puedo.

El día 9 de febrero de 2018 Ruth Mediano recibe el alta del hospital tras la opreación, pero necesita otro año más de quimuiterapia y para recuperar fuerzas, año que dedica al 100 por 100 a sus hijos y demás familia, por supuesto no falta tiempo para ella misma y cuidarse.