No pasa nada...

Cuando se habla de perfecta coordinación se obvia un elemento crucial en esta vergonzosa historia, ¿Acaso no se observa cómo se acumula material urbano para ser prendido, con toda la tranquilidad del mundo, mientras los mossos permanecen impasibles? La única razón que se me ocurre… están a la espera de recibir órdenes para actuar, y resulta que las órdenes las da el mismísimo gobierno independentista que ansia recoger los las nueces de las que hablaba Arzallus. Él le corea ¡¡Apretad, apretad!!! Por consiguiente, los mossos están, pero… controladitos; la Policía Nacional ¡también está! pero sin medios antidisturbios (pelotas de goma, botes de humo, cañones de agua...) para combatir los desordenes. Ningún español debe olvidar que “el sanchismo” necesita del apoyo de ERC, PODEMOS, BILDU, PNV para volver a gobernar o mejor desgobernar.

Una absoluta vergüenza y dolor que toda España esté en jaque sin importar poco o nada a sus dirigentes.

Lo que propongo no hace pupa, dos camiones en paralelo con cañones de agua, los antidisturbios a pie detrás, bastarían para disolver a estos grupos de desalmados, el que se acerque, rodará por los suelos como un papel de fumar y… fin al problema. Aquí no se ha visto un solo camión ¿tienen miedo que se arrugue la ropa de los alborotadores? Creen que en otro país harían un cordón a las Fuerzas de Seguridad, impensable, unos pijos que en su vida dieron un palo al agua y no lo van a dar, les escupan, orinen en las botas, y ellos aguantando para no salir al día siguiente en y TV como “los violentos y casi asesinos”

Termina de comunicar el señor Marlaska que cualquier ciudadano español o extranjero, puede pasar unos días de descanso en Barcelona, admirar sus monumentos ¿de que guindo ha caído este individuo? Y mire que no lo hizo mal contra ETA, pero la vida da tantas vueltas… ¡ Ay Señor, Señor!

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este viernes que "se puede visitar con toda normalidad" porque "son sólo grupos reducidos" quienes están provocando incidentes "en momentos y lugares concretos".

Según Marlaska, los hechos de estos días están "protagonizados por grupos minoritarios pero muy organizados, con un mando y una estrategia evidentes".

El titular de Interior ha destacado que el Gobierno tiene "las previsiones establecidas" para actuar en cualquier escenario, aunque ha limitado las violentas protestas a una "cuestión de orden público", ha confiado, se puede resolver en un plazo breve.

¿Van dejar actuar a nuestra Guardia Civil, o solo es un reclamo? de verdad Marlaska, solo puedo decirle “válgame dios” diez coches de seguridad custodiándole para que usted coma tranquilamente una hamburguesa, mientras y Cataluña arde en el mayor desorden que he visto. Que poco dolor siente por España este “desgobierno”

Hoy he visto llorar a catalanes que viven en Salamanca, se sienten avergonzados La pasividad de bomberos toreros, creo que están jugando: ahora apagamos aquí, luego acullá… por favor esto no es el “tres en raya” es España, y se está pareciendo demasiado a la ROSA DE FUEGO de 1909.