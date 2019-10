“No se puede tener miedo, es lo que nos hace retroceder y no coger las cosas a tiempo” 

Viernes, 18 de octubre de 2019

Prevención, ese es el mensaje en el que insisten las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, y que este viernes han teñido de rosa sus manos en Salamanca para dar visibilidad a una enfermedad cuya tasa de supervivencia alcanza el 90%

La prevención es clave en la lucha contra el cáncer de mama. Un mensaje en el que coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre) insisten mujeres como María José Sánchez, voluntaria de la AECC de Salamanca. “No se puede tener miedo, es la barrera más fuerte y la única enfermedad que nos puede matar”, subraya. “El miedo es lo que nos hace retroceder y no coger las cosas a tiempo; hay que enfrentarse a ellas en el momento que te las diagnostican, pero antes tenemos que tener un cuidado, mirarnos, revisarnos, buscando lo que no hay, puede que lo haya, pero si no lo hay mejor”, añade.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer, y aunque las cifras de prevalencia son altas - en España se diagnostican alrededor de 33.307 nuevos casos al año; 269 nuevos casos en Salamanca en 2019-, los avances en las terapias y la investigación y la mejora en los programas de detección precoz han permitido que la tasa de supervivencia a los cinco años se sitúe en un 90%.

En el momento del diagnóstico de cáncer de mama, y a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, es frecuente que la persona, la familia y el entorno tenga que adaptarse a diferentes cambios que en muchas ocasiones supongan un impacto en todos los ámbitos (emocional, personal, familiar, físico, laboral...). “Es un momento muy difícil, pero yo le diría siempre que buscara a alguien para hablar fuera de su familia, de su entorno, hablar con una persona allegada a ti es muy difícil porque remueves muchos miedos de otros. En la AECC hay unas psicólogas buenísimas, con un tacto especial y una forma de hablar y de tratarnos con las que es muy fácil hablar”, explica María José tras superar el cáncer de mama que le diagnosticaron hace aproximadamente tres años en una revisión.

El apoyo y acompañamiento es uno de los principales servicios que brinda la AECC de Salamanca, y entre ellos, el acompañamiento a través del voluntariado. “Ya sabía que me quería dedicar al voluntariado, pero desde que me pasó a mí tengo la inquietud de ayudar a la gente a superarlo”, añadiendo que “son momentos en los que no hace falta hablar, una sonrisa, un apretón de manos, un abrazo te puede reconfortar en un momento en el que estás muy débil”.

Del proceso de enfermedad recuerda que “la quimioterapia es una sensación horrible”, pero para ella lo más duro también es “enfrentarte al momento de quedarte sin pelo, no es que el pelo sea lo más importante, es que cuando lo pierdes le estás diciendo a todo el mundo lo que te pasa, pierdes ese momento de intimidad, pierdes el derecho a no decirlo”.

Y en estos momentos, apunta, “es muy importante aprender a escucharnos”. “Tenemos mucha gente alrededor dándonos información, pero hay que tener momentos para estar con nosotras mismas, para superar ese miedo, escucharnos a nosotras mismas para saber a qué te enfrentas, y llorar. Y luego compartirlo, pero a veces se nos olvidan nuestros propios momentos”.

Visibilidad y apoyo

Por su parte, Pilar Carreto, psicooncóloga de la AECC y coordinadora de la campaña del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama en Salamanca, insistió en la importancia de seguir dando visibilidad a una enfermedad “a la que debemos mucho respeto, pero no podemos olvidar que en el cáncer de mama estamos alcanzando un 90% de curación, y es un dato de un éxito tremendo”.

“Es cierto que el diagnóstico de esta enfermedad conlleva un nivel de estrés muy alto sobre todo al principio, los diagnósticos siguen siendo duros, largos, conllevan un parón en la vida diaria de las personas”, y por ello “la asociación trata de estar en todos los momentos en los que necesita nuestra ayuda, no solo en el momento del diagnóstico o tratamiento, hay gente que acude a nosotros cuando han pasado toda la enfermedad, cuando se vienen abajo, como dicen a veces, están luchando y preocupados por su familia, por sus hijos, en eso tenemos que insistir mucho, porque sus preocupaciones son casi siempre hacia sus hijos y familiares y se olvidan del cuidado personal”.

Carreto también insistió en la prevención, “no olvidar realizar las mamografias, acudir a la visita al ginecólogo, que muchas veces nos da pereza, incluso miedo, pero la gente tiene que acudir al médico ante la mínima sospecha”. Y la autoexploración, a la que no damos el valor que tiene”.

Este viernes Salamanca se ha comenzado a teñir de rosa con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. En la carpa de la AECC instalada en la Plaza del Liceo las mujeres se han teñido de rosa sus manos como acto simbólico para dar visibilidad a esta enfermedad.