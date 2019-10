El ciclo de cine de montaña y aventura ‘Mendi Tour’ llega a Salamanca la próxima semana

Viernes, 18 de octubre de 2019

Se proyectarán nueve películas los días 21, 22 y 24 de octubre en Cines Van Dyck (Torres Villaroel, 40)

Tras las exitosas entregas de Valladolid y Burgos, avaladas por más de 1.000 espectadores, y el reciente cierre de ciclo en Cines Golem de Madrid donde en cuatro días consecutivos se han agotado todas las entradas a la venta, el ciclo de cine de montaña y aventura Mendi Tour llega por segundo año consecutivo a Salamanca y León.

Se trata de una oportunidad única de disfrutar del mejor cine de montaña, aventura, deportes extremos y naturaleza a través de las películas más destacadas de la última edición del festival Mendi Film de Bilbao, una de las grandes referencias mundiales de este género cinematográfico.

Los aficionados al buen cine y a las actividades outdoor de Castilla y León y Extremadura tendrán una amplia oferta para disfrutar de impresionantes películas documentales, que multiplican su espectacularidad al ser proyectadas en cines, donde gracias a la calidad de las salas, el espectador puede experimentar y compartir vibrantes sensaciones.



Ciclos de Cine de Montaña y Aventura Mendi Tour:

León y Salamanca ambas el 21, 22 y 24 de octubre, Cines Van Gogh (San Claudio 5, León) y Cines Van Dyck (Torres Villaroel 40, Salamanca)

Cáceres 24 de octubre, Multicines Cáceres (Periodista Sánchez Asensio, 2-6)

Ternua, la prestigiosa marca que viste a las personas de alma aventurera y espíritu outdoor patrocina estos eventos junto a la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, en las entregas de León y Salamanca.

Nueve películas

En estos ciclos de Cine de Montaña y Aventura se proyectarán 9 películas (2 en Cáceres), que brillaron en la 11ª edición del Mendi Film Festival (diciembre 2018). Destacan The Dawn Wall, la inspiradora obra que retrata a Tommy Caldwell, el mejor escalador mundial de grandes paredes, cuya vida y trayectoria son dignas de los mejores guiones de Hollywood; y The Search for the Wooo, la película que rinde tributo a David Lama, alpinista fallecido junto a Hansjörg Auer y Jess Roskelley el pasado mes de abril en las Rocosas canadienses, un gran amigo del Mendi Film.



Películas:

THE DAWN WALL Premio del Jurado

EVEREST GREEN Mejor Película de Alpinismo

BAYANDALAI LORD OF THE TAIGA Mejor Película de Cultura y Naturaleza

VIACRUXIS Mejor Cortometraje

THIS MOUNTAIN LIFE Sección Oficial

THE SEARCH FOR THE WOOO Sección Oficial

LIV ALONG THE WAY Sección Oficial

WALLMAPU Sección Oficial

UP TO SPEED Sección Oficial