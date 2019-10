Denuncian “la repetida violación de los protocolos de asepsia en la ropa hospitalaria de Salamanca”

Viernes, 18 de octubre de 2019

Críticas de IU a través de varios vídeos “en los que se ve a operarios de la subcontrata del Servicio de Lavandería Hospitalaria pisando reiteradamente los carros de ropa hospitalaria para ser enviados a la lavandería”

Izquierda Unida denuncia la repetida violación de los protocolos de asepsia en la ropa hospitalaria de Salamanca, como se pone de manifiesto en varios vídeos, de días diferentes, “en los que se ve a operarios de la subcontratas del Servicio de Lavandería Hospitalaria del Complejo Asistencial de Salamanca pisando reiteradamente los carros de ropa hospitalaria para ser enviados a la lavandería”, aseguran en un comunicado.

Fuentes de la coalición afirman que, “después de consultar con expertos en la materia y el propio protocolo del Sacyl para el tratamiento de la ropa hospitalaria y su correcta limpieza y desinfección, la empresa concesionaria está volando el mismo, con la, cuando menos, inoperancia de las autoridades sanitarias pertinentes, tanto del propio complejo como de la Consejería de Sanidad”.

En los vídeos remitidos por Izquierda Unida, se observa a un operario pisando la ropa de al menos ocho jaulas de transporte de la misma. Según las fuentes consultadas por la formación de izquierda, “dicha actuación solamente se puede explicar a fin de lograr introducir más ropa en cada viaje de los vehículos de la concesionaria de Lavandería, con el consiguiente ahorro para la misma… y la ruptura de la cadena de asepsia, al romperse por dicha acción física del operario, los paquetes de la citada ropa”.

Francisco Javier Herrero Polo, responsable de Organización de IU Salamanca e integrante del Área de Salud de IUCyL, declaraba al respecto: “La situación con la empresa, Ilunion, y con las autoridades sanitarias responsables del cumplimiento de los protocolos de salubridad no es nueva. Durante toda la legislatura pasada, en los hospitales de Salamanca, y de otras zonas de la Comunidad, hemos denunciado la presencia de ropa sucia, rota o en mal estado, así como el gasto extra de sustitución de la misma. Desde Consejería de Salud siempre señalaron que de trabajaba en la subsanación de errores y demás problemas puntuales… Pues bien, hasta el día de hoy, dichos problemas no solamente no se han subsanado, si no que ahora tenemos conocimiento de este nuevo posible delito contra la Salud Pública. Exigimos que tanto la consejera, Verónica Casado, como los señores Mitadiel e Igea abran los correspondientes expedientes de Investigación, Sanción y rescisión del Contrato de Lavandería del Complejo Hospitalario de Salamanca. Es vergonzoso que esta empresa, a fin de ahorrarse unos pequeños gastos de transporte, juegue con la Salud de pacientes, trabajadores sanitarios y población en general”.

Desde Izquierda Unida de Salamanca señalan que dicha situación “se ha tornado en endémica, no sólo en nuestra Comunidad, ya que tienen constancia de la denuncia de prácticas y problemas similares en Comunidades como Aragón, Castilla La Mancha, Galicia o Madrid, siendo el denominador común la propia empresa, Ilunion, la cual va camino de convertirse en un Monopolio del Sector”.