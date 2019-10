Wüzburg vuelve a vibrar como en las grandes noches europeas

Jueves, 17 de octubre de 2019

El Perfumerías Avenida logró volver a una competición continental tras vencer al Gernika gracias a un gran ambiente en tierras charras

Wüzburg volvió a vibrar como en las grandes noches europeas. El Perfumerías Avenida logró volver a una competición continental -Eurocup- tras vencer al Gernika gracias a un gran ambiente en tierras charras.

De este modo, los aficionados del club azulón no fallaron a su cita con el equipo dirigido por Miguel Ángel Ortega, a pesar de que este año no verán partidos de Euroliga al no recibir una invitación por parte de la FIBA.