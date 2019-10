¿Qué es más importante, cumplir el protocolo o resolver el problema?

Luego nos quejamos del exceso de burocracia, pero en el fondo nos gusta que esté todo hiper reglado

Hoy, una madre de las muchas madres y padres que se han movilizado por las obras en el Juan Jaén, porque estaban impidiendo la mayoría de las clases y el resto de actividades, me decía que claro, que es que el presidente de la AMPA se ha saltado los protocolos y ha ido directamente a la Inspección.

Le contesté que no me lo creo. Que estoy absolutamente segura de que este hombre ha ido muchas veces a Dirección a informarse de qué estaba pasando y a informar de que había muchos padres y madres muy disgustados. Y estoy segura de que también informó de que de seguir así, habría que tomar medidas.

Estoy absolutamente segura, de que antes de convocar las concentraciones que cortaban la circulación en el Paseo de los Carmelitas, avisó repetidamente de lo que iba a ocurrir.

Pero, cuidado, es que no lo hizo por escrito. Ah, que hay que cumplir escrupulosamente con la burocracia para que se tomen medidas. Pues no me parece mal que esté regulado, por supuesto, pero me parece que estamos llegando a un nivel en el que se nos olvida lo importante. Y lo importante en este caso, es que un montón de niños y niñas no podían dar clase y a nadie parecía importarle.

Esto me ha recordado una de mis películas favoritas de todos los tiempos, “Mentes peligrosas”, seguro que la han visto: es esa peli en la que Michelle Pfeiffer es la profesora de una clase en la que han metido a todos los marginados de un barrio marginal, y en la que uno de los chicos, que se ha metido en un problema realmente grave, hace por una vez lo correcto y va a pedir ayuda al director del centro, pero cuidado, olvida llamar a la puerta, así que el director le dice que no acepta esa falta de educación y no le atiende. Entonces el chico, desesperado, vuelve a la calle, donde le matan.

Llamar a la puerta es un signo de buena educación. Y es importante. Y es importante que en un centro educativo exijan esas y otras buenas maneras. Pero no debemos olvidar que eso no es LO MÁS IMPORTANTE.

También es importante seguir los protocolos, que para algo están. Los protocolos se han creado porque mucha gente ha dedicado mucho esfuerzo en estudiarlos, proponerlos, experimentarlos… No es bueno saltarse los protocolos así como así, no debemos, ni podemos, ningunear todo el trabajo que llevan detrás.

Pero los protocolos no son lo más importante. Lo verdaderamente importante es el problema que hace que haya que recurrir a esos protocolos. Y máxime cuando el protocolo sí que se ha cumplido aunque no haya constancia escrita de ello.

Otra contradicción más, de las muchas que tenemos últimamente.