“Desde hoy todos los que formamos parte de la Asociación Española Contra el Cáncer somos un poco más albenses y más teresianos”

Martes, 15 de octubre de 2019

Pregón íntegro de Inmaculada Rodríguez Sánchez, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Salamanca

Presentación por parte de Concepción Miguélez de la pregonera

Buenas tardes albenses, Dª Inmaculada Rodríguez Sánchez, autoridades, señoras y señores sed bienvenidos a este lugar tan emblemático de Alba de Tormes, donde siempre nos reunimos en la villa para grandes acontecimientos. La apertura oficial de las fiestas patronales en honor a Santa Teresa de Jesús queda enmarcada por dos actos muy emotivos para todos los albenses: la salida de clausura de la imagen de Santa Teresa y el pregón oficial, con el que no sólo quedan inauguradas las fiestas teresianas de octubre 2019 sino que le da el prestigio merecido desde 1614.

Este año encomendada esta tarea a Dª Inmaculada Rodriguez Sanchez, una mujer dinámica y emprendedora, y con dedicación por las obras humanitarias, tan necesario en nuestra sociedad.

Muchas gracias Dª Inmaculada en nombre de la villa ducal y teresiana de Alba de Tormes. Es un honor que haya aceptado esta distinción, para nosotros la más alta, y de la que usted es merecedora. Santa Teresa fue calificada en su tiempo de ”fémina inquieta y andariega”, que hoy sigue siendo actualidad, y tu Inmaculada como muchas de las mujeres del mundo actual, llevas esa personalidad.

Inmaculada nació en Suiza, a los pocos meses la familia se trasladó a vivir a Salamanca. Una familia sencilla y unos padres trabajadores y de los que aprendió el sentido de la familia. Tiene dos hermanas que viven fuera de Salamanca de las que dice, con orgullo de familia, “estar muy unida y echa de menos”.

En Salamanca estudio en el colegio San José Hijas de María, fue una época preciosa de su vida como la de cualquier niño, de ahí recuerda una de sus primeras excursiones y que fue a Alba de Tormes a conocer un poquito esta preciosa villa y desde luego la vida de Santa Teresa ,recuerda que no faltó en esa excursión la compra de alfarería de Alba de Tormes y las almendras garrapiñadas para llevar a casa.

Siempre se sintió atraída por las ciencias sanitarias y sociales, estudio Técnico Especialista en Rayos y también Trabajo Social. Realizó estudios en Animación Sociocultural y en Diseño de Estudios y Políticas Sociales para la Mujer. Ha trabajado en el cuidado de enfermos, en el cuidado de personas mayores y también en el ámbito social de la familia. En Salamanca ha formado su familia a la que adora, tiene dos hijos Antonio y Claudia.

En la actualidad es voluntaria de la Asociación Española Contra el Cáncer, ya desde hace doce años, después de haber tenido y superado un cáncer de mama. Algo que dice “le enseñó a ver la vida de otra manera y a valorar los pequeños momentos que vivimos cada día”.

Disfruta mucho siendo voluntaria, “cada día es un nuevo reto y surgen nuevos proyectos con los que ayudar no solo a las personas que están pasando por la enfermedad sino también a todo su entorno” dice y confiesa que “hay momentos muy duros pero indudablemente son muchísimos más los momentos de alegría”.

En la actualidad es presidenta de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer. Dª Inmaculada expresamos nuestra alegría por tenerla entre nosotros, ahora la escuchamos con interés de nuevo, muchas gracias.

Pregón íntegro de Inmaculada Rodríguez

Buenas noches querida Alba De Tormes, querida Santa Teresa. Comienzo este pregón dando las gracias al Ayuntamiento, a la Corporación Municipal y a Conchi, vuestra alcaldesa, por confiar en mí para dar el pregón de las fiestas de Santa Teresa 2019, sin duda un honor para mí y un honor para la Asociación Española contra el Cáncer.

Cuando recibí la llamada de vuestra alcaldesa, sentí un inmenso orgullo, pero acto seguido también sentí un inmenso respeto; personalmente me siento pequeña en el balcón de este ayuntamiento, en vuestra villa, sin duda un referente en Salamanca por su historia y por sus gentes hospitalarias, por vuestra Santa Teresa, por nuestra Santa Teresa, por la Santa Teresa de todos, mujer valiente donde las haya. Como os dije, hoy me siento pequeña como Inmaculada Rodríguez pero me siento grande si hablo de la Asociación Española contra el Cáncer, a la cual me siento orgullosa de representar y presidir.

Son tantos momentos vividos, tantas esperanzas puestas junto a médicos, investigadores, pacientes, voluntarios, etc. creo que todos sabéis de lo que hablo, porque todos sois parte de esta asociación y sabéis que es una lucha diaria y una lucha de todos.

En esto debemos adoptar como imagen a una mujer como Santa Teresa, luchadora, tenaz, generosa y por supuesto tenerla como referencia en nuestra vida.

Al hilo de esta generosidad de Santa Teresa permitirme que os cuente una pequeña historia. El 5 de marzo de 1951, viajaba en su coche desde Toledo a Madrid don José Biosca un empresario catalán, que al parar en una gasolinera, se encontró con una mujer que, acompañada de su hijo de seis años, se dirigía a Madrid para tratarse del cáncer que padecía y le pidieron si les podía llevar en su coche. Por supuesto don José aceptó llevarles a Madrid y en el transcurso del viaje, hablando con ellos, vio el sufrimiento y las necesidades que tenían y que no eran fáciles de cubrir.

Se dio cuenta de que lo que necesitaban no era una ayuda ocasional, sino algo que perdurara en el tiempo y que no solo les ayudara a ellos, sino que ayudara a todos los enfermos de cáncer y a sus familias. A los pocos días don José celebraba una cacería con amigos y personas importantes de la época, les contó los momentos que había vivido con la madre y con el hijo y su idea de crear una infraestructura de ayuda, que proporcionara bienestar a todos los afectados por la enfermedad. En ese momento, don José echó su capa al suelo y pidió la colaboración de todos los presentes, insistiendo que no era una limosna lo que pedía, si no un donativo y que además debía de perdurar en el tiempo pues quedaba un gran camino por recorrer.

Esta fue la primera cuestación de lo que comenzaba a ser la Asociación Española contra el Cáncer Este fue un acto de voluntarismo muy generoso ya que José Biosca situó las primeras oficinas de la asociación en su propio despacho, en la plaza de la Platería de Madrid donde también instaló algunas camas para poder acoger a las personas que acudían a Madrid a recibir tratamiento. En 1957 se trae la primera bomba de cobalto a España, gracias a la financiación de la ya creada y consolidada Asociación Española contra el Cáncer. En 1959 ya había 12 bombas de cobalto en España. Ese comenzaba a ser el futuro en el tratamiento del cáncer.

Creo que José Biosca no podía estar más de acuerdo con Santa Teresa cuando ésta decía: “No podemos hacer grandes cosas, pero si cosas pequeñas con un gran amor”. Hoy la Asociación Española contra el Cáncer tiene cerca de 1.000 empleados y 25.000 voluntarios que participamos en campañas de prevención y acompañamiento. Es la entidad privada que más invierte en investigación en cáncer, y me siento orgullosa de que seamos la provincia que más invierte en investigación contra el cáncer por habitante en España.

Como ha dicho vuestra alcaldesa, soy voluntaria de la asociación desde hace 12 años, a la cual conocí después de haber padecido y superado un cáncer de mama; han sido unos años de mucho trabajo, pero muy gratificantes y que han dado muy buenos resultados. Todo esto ha sido posible gracias a todas las personas que me han acompañado y apoyado en este camino… mi familia, mis compañeros y voluntarios de la Junta Provincial, por supuesto mis amigos y todas las personas que en uno u otro momento habéis estado a mi lado, al lado de la asociación.

Hoy no puedo pasar por alto dar las gracias a Ramoni que lleva 17 años siendo la cara visible y presidenta de la asociación en Alba De Tormes. Una mujer trabajadora y entrañable a la que yo quiero mucho y por supuesto dar las gracias a todas las voluntarias y voluntarios de Alba y que no puedo nombrar por que sois muchos. Los voluntarios son el activo más importante que tiene esta asociación por la capacidad de entrega y servicio.

Santa Teresa decía muy sabiamente que “el que no sirve para servir no sirve para vivir”. Y para terminar, saber que estoy yo dirigiéndome a vosotros desde este balcón, pero hay un poco de cada uno de vosotros aquí, porque todos sois parte de esta asociación y hoy todos los que formamos la asociación nos sentimos más albenses y más teresianos.

Fotos: Pedro Zaballos